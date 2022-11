Est-ce le moment Lehman de Crypto ?

Deuxièmement, l’avenir réglementaire de la cryptographie est-il en danger ? FTX, après tout, était l’une des rares entreprises de cryptographie américaines à avoir investi massivement dans le lobbying, et M. Bankman-Fried était considéré comme un «chevalier blanc» qui avait les meilleures chances de persuader les législateurs sceptiques de la valeur de la cryptographie. Maintenant, il semble que ces efforts soient au mieux au point mort – et que les régulateurs qui veulent présenter la cryptographie comme un Far West incontrôlable auront un autre exemple à citer. Katherine Wu, une crypto-investisseur, tweeté mardi qu’il s’agissait d’une “journée de nouvelles vraiment écœurante – je ne peux même pas commencer à évaluer les dommages potentiels auxquels notre industrie devra faire face”.

Troisièmement, l’effondrement de FTX déclenchera-t-il une défaillance plus large du marché, comme l’a fait l’effondrement de Lehman Brothers en 2008 ?

Déjà, la nouvelle s’est propagée au reste du marché de la cryptographie. Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont tous deux chuté mardi, et le prix de Solana (une crypto-monnaie prise en charge par FTX) a chuté d’environ 20 %. Les actions de sociétés de cryptographie cotées en bourse, telles que Coinbase, ont également baissé. Les investisseurs de FTX, qui comprenaient Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners et SoftBank, perdront très probablement la plupart ou la totalité de leurs investissements. (Binance n’a pas révélé ce qu’il a accepté de payer pour FTX, mais étant donné les problèmes de l’entreprise, ce n’était probablement presque rien.) Et compte tenu de l’imbrication de FTX avec le reste de l’économie cryptographique, il faudra probablement un certain temps avant nous connaissons toute l’étendue des dégâts.

L’espoir, bien sûr, est que contrairement à 2008, lorsque l’effondrement de Wall Street s’est transformé en une crise financière mondiale qui a conduit des millions d’Américains à perdre leur emploi et leur maison, les retombées de l’effondrement de FTX resteront principalement contenues dans l’industrie de la cryptographie. Mais il est encore trop tôt pour le dire.

Et enfin, qu’adviendra-t-il de M. Bankman-Fried ? Jusqu’à cette semaine, il était le roi incontesté de la cryptographie – et une force de plus en plus puissante dans la politique américaine, grâce à ses gros dons aux candidats et causes démocrates. Sa fortune, estimée à plus de 15 milliards de dollars avant la vente de Binance, a soutenu des philanthropies (il est un donateur majeur du mouvement de l’altruisme efficace), des organisations médiatiques (il est un investisseur dans Semafor) et des entreprises à l’intérieur et à l’extérieur de crypto (il est un actionnaire majeur de Robinhood, l’application de négociation d’actions).

L’époque de M. Bankman-Fried en tant que magnat de la cryptographie est peut-être révolue. (Mardi, Bloomberg a estimé que sa valeur nette avait chuté de 94%.) Mais la plus grande question, pour les investisseurs en crypto, est de savoir si son empire était inhabituellement bancal ou s’il n’était que le premier à tomber.