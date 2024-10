Est-ce le moment de la méthadone ?

Il a été démontré que la méthadone est très efficace contre les troubles liés à l’usage d’opioïdes (OUD). Alors pourquoi est-il encore si difficile de prescrire aux États-Unis et est-ce sur le point de changer ?

Une étude récente du Canada s’ajoute au nombre croissant de preuves soutenant l’efficacité de la méthadone dans le traitement de l’OUD et renforce les efforts visant à élargir l’accès aux États-Unis en supprimant les barrières restrictives.

Cet article a inclus plus de 30 000 patients atteints d’OUD et a montré que ceux sous méthadone étaient près de 60 % moins susceptibles d’arrêter le traitement à 24 mois que leurs pairs assignés à la buprénorphine/naloxone (rapport de risque ajusté [aHR]1,58), sans différence de risque de mortalité (aHR, 0,57).

« Au Canada, contrairement aux États-Unis, la méthadone et la buprénorphine/naloxone sont toutes deux disponibles en cabinet. La méthadone surpasse vraiment la buprénorphine/naloxone en termes de capacité à maintenir les patients sous traitement, ce qui est notre objectif principal et présente de nombreux avantages », Bohdan Nosyk, PhD., avec l’Université Simon Fraser à Burnaby, Colombie-Britannique, Canada, qui a travaillé sur l’étude, a déclaré à Medscape Medical News.

De plus, un revue systématique récente et une méta-analyse de recherches pertinentes impliquant plus d’un million de patients atteints d’OUD a également montré une meilleure rétention du traitement avec la méthadone qu’avec la buprénorphine.

Pendant la pandémie de COVID-19, l’assouplissement de la réglementation sur la méthadone, qui incluait les médicaments à emporter à la maison, n’a pas entraîné d’augmentation des surdoses. Au lieu de cela, ces changements ont amélioré la rétention du traitement et l’expérience des patients, soulignant les avantages potentiels d’une déréglementation plus poussée.

Des politiques « atroces » et dépassées

Cependant, malgré l’efficacité et l’innocuité prouvées de la méthadone pour l’OUD, elle reste largement sous-utilisée en raison de politiques américaines obsolètes limitant son utilisation aux programmes de traitement aux opioïdes (OTP).

« Il est absolument atroce que les politiques en matière de méthadone n’aient pas suivi les données probantes. Si vous regardez d’autres pays qui ont élargi leur accès à la méthadone, leurs taux d’overdose ont chuté de façon spectaculaire », Leslie Suen, MD, de l’Université de Californie à San Francisco et co-auteur d’un récent ouvrage. JAMA Point de vue sur ce sujet, dit Actualités médicales Medscape.

« La méthadone est un très bon médicament dont il a été démontré à maintes reprises qu’il est très efficace et sûr », a déclaré Alan Leshner, PhD, ancien directeur de l’Institut national sur l’abus des drogues. Actualités médicales Medscape.

« Il n’y a aucune raison pour que le médicament ne puisse pas être administré dans les pharmacies ou dans les cabinets de médecins, à condition que cela soit effectué de manière contrôlée et prudente », a déclaré Leshner.

Leshner a présidé le comité qui a produit le rapport 2019 — Les médicaments contre les troubles liés à l’usage d’opioïdes sauvent des vies.

« Nous avons appris pendant la COVID qu’augmenter la quantité de méthadone à emporter et en accroître l’accès n’entraîne pas une augmentation des décès ou une augmentation des surdoses, il est donc difficile de trouver une raison pour ne pas le faire », a-t-il déclaré.

Le changement enfin à l’horizon ?

Plusieurs changements politiques récents et proposés pourraient révolutionner l’administration de méthadone aux États-Unis.

En mars 2022, en réponse à la pandémie, la Drug Enforcement Administration (DEA) a autorisé les hôpitaux à distribuer jusqu’à 3 jours de méthadone (connue sous le nom de règle des 72 heures) pour faciliter les transitions de soins sans avoir besoin d’OTP.

En avril 2024, la Substance Abuse and Mental Health Services Administration et la DEA ont codifié de nombreuses flexibilités en matière d’administration de méthadone et de buprénorphine accordées temporairement pendant la pandémie, notamment un recours accru aux évaluations de télésanté et un accès plus rapide aux doses de méthadone à emporter.

Un autre changement de politique contemporain est l’expansion de l’Americans with Disabilities Act, qui exige que les patients prenant des médicaments pour l’OUD, tels que la méthadone, puissent poursuivre leur traitement lors de leur transition vers des environnements tels que des hôpitaux, des prisons et des établissements de soins infirmiers qualifiés.

Au niveau des États, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a récemment signé une factureavec effet immédiat, qui élargit l’accès au traitement à la méthadone dans son État.

À l’horizon au niveau fédéral se trouve la loi sur la modernisation de l’accès aux traitements aux opioïdes (MOTAA) – le projet de loi bipartisan et bicaméral présenté par les sénateurs Markey et Rand Paul (R-KY), ainsi que les représentants Donald Norcross (NJ-01) et Don. Bacon, (NE-02) — qui permettrait à la méthadone d’être prescrite par des spécialistes en toxicomanie et distribuée dans les pharmacies communautaires.

Un impératif éthique

« Avec seulement environ 2 000 cliniques OTP regroupées dans les zones urbaines, moins de 25 % des personnes diagnostiquées avec un trouble lié à l’usage d’opioïdes ont réellement accès à la méthadone », Caty Simon, de la National Survivors Union, Greensboro, Caroline du Nord, et co- auteur du JAMA Point de vue, raconté Actualités médicales Medscape.

Bien que MOTAA représente un grand pas en avant, limiter la prescription de méthadone aux spécialistes de la toxicomanie ne permettra peut-être pas de combler pleinement le déficit de traitement, en particulier dans les zones rurales et mal desservies, a déclaré Simon.

Pour optimiser le potentiel de la méthadone, elle aimerait voir davantage d’élargissement des privilèges de prescription aux prestataires de soins de santé généraux.

« En tant que personne ayant une expérience vécue et vivante de la consommation et du traitement des opioïdes, et quelqu’un qui travaille à l’échelle nationale et locale dans des organisations de personnes touchées par la consommation de drogues, je connais actuellement des gens dans ma région – des personnes de couleur marginalisées – qui auraient de bien meilleures chances. de survie s’ils pouvaient accéder à la méthadone. Si la MOTAA était adoptée demain, nous pourrions sauver tant de vies. Il y a un impératif éthique à l’adopter », a déclaré Simon. Actualités médicales Medscape.

Leshner a déclaré qu’il était « toujours très préoccupé par l’accès, en particulier pour les populations mal desservies, les personnes pauvres et les personnes vivant dans les zones rurales. Si vous pouvez accéder aux médicaments dont vous avez besoin, vous êtes en grande difficulté.

Est-ce le moment de la méthadone ? « Je suis un peu optimiste, mais je n’ai pas constaté les progrès que j’aimerais voir », a déclaré Leshner.