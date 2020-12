« Oubliez ce que dit votre biographie de rencontre … que dit votre dernier hôte Airbnb à votre sujet? »

Jamais plus vrailes mots ont été prononcés. Il y a beaucoup à apprendre du compte Airbnb d’une personne. De leurs manières à leurs normes d’hygiène, les hôtes ont une fenêtre sur la vie de leurs clients, ce que vous ne verriez normalement pas d’un étranger.

Une femme d’Alaska, aux États-Unis, a reçu des commentaires très chaleureux d’un hôte récent d’Airbnb, ce qui a déclenché une discussion en ligne sur les avis sur la plate-forme.

Jo-Anna Daly, qui vit à Anchorage, a partagé la critique sur Twitter, où les utilisateurs ont jailli de l’adorable message.

«Que puis-je dire qu’elle était comme une famille, j’aurais aimé qu’elle soit ma fille!» son hôte, Kathleen Brennan, a déclaré dans ses commentaires: «sa mère doit être si fière! … Je lui ai dit que je voulais une invitation à son mariage si elle se marie, mais je ne sais pas s’il y a un homme son égal!

Incroyablement, cette critique est basée sur un séjour de 36 heures seulement.

« J’ai fait un petit voyage à Fairbanks et au pôle Nord – j’étais dans l’esprit de Noël », raconte Jo-Anna à Euronews Travel. «J’ai séjourné au B&B de Kathleen et je ne savais pas trop à quoi m’attendre car je n’avais jamais séjourné chez un hôte auparavant. Mais elle était adorable, pleine de conversations et cuisinait un excellent petit-déjeuner!

Le couple s’est rendu compte qu’ils avaient également des antécédents similaires. « Nous avons découvert que nous venions tous les deux de familles irlandaises du Bronx [in New York], et nous sommes vraiment connectés », ajoute Jo-Anna.

La propriété de Kathleen est à Fairbanks, une ville subarctique du centre de l’Alaska. L’endroit est très apprécié sur Airbnb, en particulier pour les compétences d’hébergement de Kathleen et son hospitalité chaleureuse.

La description de sa maison a également attiré l’attention des utilisateurs de Twitter, où Kathleen parle de l’orignal qui visite régulièrement son jardin.

Même Brian Chesky, PDG et co-fondateur d’Airbnb, a été renversé par la gentillesse des commentaires de Kathleen, alors qu’il les partageait sur son propre fil Twitter.

De la demande d’adoption à un engagement réel

Mais Jo-Anna n’était pas la seule à partager une délicieuse histoire d’hôte. Alors que son tweet atteignait près d’un demi-million de likes en un peu moins d’une journée, d’autres utilisateurs ont commencé à publier leurs avis Airbnb tout aussi charmants d’hébergeurs.

Certains hôtes ont demandé à adopter leurs invités récents.

Tandis que d’autres se souvenaient de bons moments ensemble.

Et il y avait des invités qui étaient tout simplement les favoris.

Bien qu’il y ait eu, bien sûr, des critiques moins que stellaires partagées également – un article s’est avéré vraiment l’histoire la plus réconfortante de toutes. Angie Lucas, qui vit en Floride, aux États-Unis, a expliqué comment elle est désormais fiancée à son «seul et unique hôte Airbnb».

Alors que le tourisme continue d’être limité dans le monde entier par la pandémie de coronavirus, le fil est un rappel vraiment charmant de la façon dont les voyages peuvent parfois être étranges et merveilleux.

Si vous voulez en savoir plus, nous avons rassemblé nos points forts dans un moment Twitter ci-dessus.