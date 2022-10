Est-ce le jour de Columbus ou le jour des peuples autochtones ?

COLUMBUS DAY est devenu controversé au début des années 1800 lorsque des groupes anti-immigrants se sont opposés à la fête en raison de son association avec Catholicisme.

Cependant, un siècle plus tard, il est devenu une fête fédérale commémorant le voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde.

L’explorateur Christophe Colomb est célèbre pour sa découverte des Amériques Crédit : AFP-Getty

Quelle est l’histoire de Columbus Day ?

En 1492, Christophe Colomb partit avec trois navires, la Nina, la Pinta et la Santa Maria, à la recherche de l’Asie.

Le marin d’origine italienne a d’abord débarqué aux Bahamas, faisant de lui le premier Européen à fouler le sol américain.

Au retour de son premier voyage, il ramena plusieurs indigènes, ou peuples indigènes, en Espagne, assurant leur asservissement.

Bien que l’esclavage existait déjà, les historiens pensent qu’il a créé le début d’une entreprise mondiale qui a duré environ 400 ans.

Columbus s’est retrouvé dans les Amériques lors de son troisième voyage depuis l’Espagne.

Il croyait avoir atterri en Asie, mais a finalement réalisé qu’il avait découvert un tout autre continent.

Ce n’est qu’à l’occasion du 300e anniversaire du voyage de Christophe Colomb vers les Amériques que l’Ordre colombien de New York a organisé la première célébration.

Les gens ont célébré la foi de Christophe Colomb et sa nationalité en organisant des cérémonies catholiques et des défilés italiens.

plus de christophe colomb

Columbus Day est devenu plus connu en 1892 lorsque le président de l’époque, Benjamin Harrison, a publié une proclamation qui disait: “Le [the anniversary] que les gens, autant que possible, cessent de travailler et se consacrent aux exercices qui peuvent le mieux exprimer l’honneur au découvreur et leur appréciation des grandes réalisations des quatre siècles révolus de la vie américaine.

Le Colorado a été le premier État à faire de Columbus Day un jour férié en 1901, et New York a suivi peu de temps après, le nommant un jour férié en 1909.

Cependant, ce n’est qu’en 1937 que le président Franklin D. Roosevelt a déclaré le Columbus Day jour férié national chaque année et a été célébré le 12 octobre.

La date a ensuite été changée en 1971 pour le deuxième lundi d’octobre.

Quelle est l’histoire de la Journée des peuples autochtones?

La Journée des peuples autochtones a été observée pour la première fois à Berkley, en Californie, en 1992, bien avant d’être officiellement célébrée dans le reste des États-Unis en 2014.

Lorsque les colons ont immigré vers les Amériques, ils ont apporté des maladies telles que la variole et la grippe qui ont détruit des populations indigènes entières.

Les indigènes ont été attirés dans un faux sentiment de sécurité lorsque les colons les ont approchés dans une tentative de guerre biologique avec des couvertures et des draps infectés par la variole.

Les historiens ne savent pas si la tentative a fonctionné, mais l’effusion de sang qui a suivi ne pouvait être ignorée.

La Journée des peuples autochtones est reconnue au niveau national. Crédit : AP

Comment la Journée des peuples autochtones est-elle devenue un jour férié ?

Après la première célébration de la Journée des peuples autochtones à Berkley, en Californie, les éducateurs et les historiens ont estimé qu’il était essentiel d’éduquer les Américains sur la perte de vie.

Ils croyaient que les Américains devraient être éduqués sur l’histoire des personnes qui se sont installées dans les Amériques bien avant que Christophe Colomb ne fasse son expédition au XVe siècle.

La Journée des peuples autochtones a été officiellement reconnue au niveau national en 2014, de nombreux États la reconnaissant comme un jour férié le jour de Columbus.

Le 8 octobre 2021, le président Joe Biden est devenu le premier commandant en chef à reconnaître officiellement la Journée des peuples autochtones en publiant une proclamation célébrant la fête à venir.

La proclamation disait : « À l’occasion de la Journée des peuples autochtones, notre nation célèbre les contributions inestimables et la résilience des peuples autochtones, reconnaît leur souveraineté inhérente et s’engage à honorer les obligations du gouvernement fédéral en matière de fiducie et de traités envers les nations tribales.

Il concluait : « À l’occasion de la Journée des peuples autochtones, nous rendons hommage aux premiers habitants de l’Amérique et aux nations tribales qui continuent de prospérer aujourd’hui.