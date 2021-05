Est-ce le conte de la servante? Une membre du Congrès de première année décrit ses malheurs en tant que «  PERSONNE DE NAISSANCE  » avec beaucoup d’étonnement – RT USA News

La représentante démocrate Cori Bush a choqué ses collègues des deux côtés de l’allée après avoir partagé ses histoires d’horreur sur les mauvais traitements au cours de deux grossesses. Mais c’est son appel à d’autres « personnes qui accouchent » qui a mis les mamans en colère.

La représentante du Missouri s’est adressée jeudi aux comités de surveillance de la Chambre et de réforme du gouvernement, partageant ses expériences «En tant que mère célibataire, infirmière, militante et membre du Congrès…[committed] pour protéger les mères noires, les accouchements noirs, les bébés noirs et pour sauver des vies noires. «

Alors que son discours semblait assez inoffensif au début – protéger les femmes et les enfants dans un pays qui, malgré son premier statut mondial, est néanmoins affligé de l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés en Occident, semble être une question plutôt non controversée – un examen plus approfondi de le tweet a soulevé des alarmes. Non seulement ses choix de protéger se limitaient aux enfants et aux parents noirs, mais il y avait cette phrase au milieu de sa conclusion: «Des Noirs qui accouchent.»

Chaque jour, les Noirs qui accouchent et nos bébés meurent parce que nos médecins ne croient pas à notre douleur. Mes enfants sont presque devenus une statistique. Je suis presque devenu une statistique. J’ai témoigné de mon expérience @OversightDems aujourd’hui, écoutez-nous. Croyez-nous. Parce que depuis si longtemps, personne ne l’a fait. pic.twitter.com/rExrMXzsSQ – La membre du Congrès Cori Bush (@RepCori) 6 mai 2021

Certains ont fait une double prise sur la liste de Bush, se demandant ce que signifiait exactement ce terme. Les États-Unis n’avaient sûrement pas franchi une sorte de barrière de la réalité, débarquant la nation de Galaad dans le roman religieux et dystopique de Margaret Atwood The Handmaid’s Tale, dans lequel les quelques femmes fertiles restantes sont forcées de porter les bébés d’autres femmes à terme et autrement. vivre selon d’obscurs passages bibliques?

Là encore, les taux de natalité aux États-Unis sont ceux qui ont le plus baissé en 32 ans, selon le National Center for Health Research.





Néanmoins, certains ont trouvé que l’affichage excessif d’émotions tardives sur la vidéo de Bush était condescendant, voire insultant.

«Accoucher des gens» … sommes-nous du bétail @RepCori? – Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 6 mai 2021

« Faire naître des gens. » Ces gens veulent vraiment enlever toute la beauté et la vérité du monde. Le gauchisme est un fléau. C’est du poison. Cela rend tout moche, terne et bizarre. Je déteste ça de toute mon âme. https://t.co/guhGSh17ya – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 6 mai 2021

D’autres l’ont pris comme un aperçu de l’avenir, où les utérus n’ont pas besoin d’être attachés aux corps humains et soumis aux indignités de se faire dire quoi faire par de futurs médecins et infirmières racistes et simplement ignorants.

Les journalistes et les rédacteurs publicitaires ont de plus en plus été poussés à transformer leurs propos en bretzels tortueux afin d’éviter d’offenser certains membres de la communauté LGBT – essentiellement un groupe restreint mais extrêmement vocal de personnes transgenres qui menacent d’agression lorsqu’elles sont confondues avec des hommes. Ceux qui évitent de s’incliner et de se gratter devant le pronom police sont «TERF» – féministes radicales trans-exclusives – et exilées aux quatre coins de l’internet.

La fureur suscitée par ces guerres TERF a donné naissance à des termes comme «Les gens qui saignent» – né de ce qui était sans aucun doute une publicité bien intentionnée de Tampax qui « Toutes les femmes n’ont pas de règles » – mais la société a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons en plongeant provisoirement ses orteils dans les eaux réveillées. Le slogan tomberait dans l’infamie comme base du retweet qui a annulé l’écrivain bien-aimé de Harry Potter JK Rowling – même si Rowling s’est précédemment pliée en quatre pour inclure la communauté LGBT, changeant même certaines des histoires de ses personnages pour les rendre gay ou lesbienne.





