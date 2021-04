Après le masque chirurgical et le masque de bricolage et le masque de mode: le masque intelligent.

Pour être plus précis, il regardait Will.i.am, le rappeur, entrepreneur et membre fondateur des Black Eyed Peas, se balader en portant ce qui semblait être un croisement entre un masque à gaz et un casque spatial extraterrestre. Il a donc appelé Will.i.am, dont le nom complet est William Adams et qui est un habitué de la conférence technologique Dreamforce de Salesforce depuis 2010, et a demandé ce qu’il avait sur le visage au monde.

Appelé Xupermask et fabriqué en silicone avec un tissu en maille athlétique sur les côtés, il s’agit d’une joint-venture entre Will.i.am et Honeywell. Il s’adapte parfaitement autour de la moitié inférieure du visage et est livré avec trois ventilateurs à double vitesse, un système de filtration Honeywell HEPA (dont la société prend soin de dire qu’il n’est pas de qualité médicale), ainsi que des écouteurs antibruit, des lumières LED pour la nuit , une batterie rechargeable et une capacité Bluetooth. Il vous permet de jouer de la musique et de prendre des appels, a un sceau sur le nez pour empêcher les lunettes de s’embuer et donne au porteur un air de guerrier rhinocéros de science-fiction.

Ce n’est pas exactement subtil.

Le masque coûte 299 $, ce qui est très cher pour un simple masque facial, mais le prix moyen haut de gamme pour les écouteurs antibruit (moins que Sony et Bose, plus que Apple). Il a été conçu par Jose Fernandez, le costumier hollywoodien qui a créé les costumes SpaceX pour Elon Musk et a travaillé sur «Black Panther», «The Avengers» et «X-Men 2». Et il sera vendu en gouttes de style Supreme directement aux consommateurs.

C’est un pari, en d’autres termes, que la culture hypebeast embrassera le masque. Arrivant juste au moment où les vaccins sont plus largement distribués et tout comme des États comme le Texas, l’Indiana et le Mississippi assouplissent les mandats de masques, les débuts représentent soit l’avenir des masques faciaux, soit un autre raté de la technologie de la mode.

«Nous vivons à une époque de science-fiction», a déclaré Will.i.am. La pandémie, a-t-il dit, «est tout droit sortie d’un film de merde. Mais nous portons des masques du film d’hier. Je voulais donc créer un masque adapté à l’époque dans laquelle nous sommes.

Cela signifie, en partie, apprendre la leçon de la sneaker. (Eh bien, et le smartphone. La sneaker et le smartphone combinés!)