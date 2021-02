Est-ce l’année où Britney Spears se libère enfin?

En août 2020, Britney avait demandé au tribunal de faire de Jodi son unique conservateur permanent de personne. «Britney est fermement opposée à ce que James revienne comme conservateur de sa personne. Au contraire, elle préfère fortement que Mme Montgomery continue dans ce rôle comme elle le fait depuis près d’un an», lit-on des documents obtenus par E! Nouvelles.

Le même mois, l’avocat de Britney nommé par le tribunal Samuel D. Ingham III a déposé de nouveaux documents demandant que Bessemer Trust Co. soit nommée co-conservatrice de sa succession, avec maman Lynne Spears déposer ses propres documents à l’appui de la nomination.

Par l’entremise de son avocat, Britney a demandé une plus grande transparence dans le processus entourant sa tutelle. En réponse à la demande de Jamie de faire sceller l’affaire, son avocat a déposé des documents en septembre qui disaient: « Britney croit fermement que la décision de nommer un nouveau conservateur est conforme non seulement à son intérêt personnel mais aussi à une bonne politique publique la succession soit faite d’une manière aussi ouverte et transparente que possible. La motion de scellement est censée être présentée par son père pour «protéger» les intérêts de Britney, mais elle s’y oppose catégoriquement. «

En novembre, le juge qui présidait l’affaire avait approuvé Bessemer comme co-conservateur, tout en refusant une pétition visant à suspendre le rôle de Jamie. Lors de cette audience, l’avocat de Britney aurait déclaré au tribunal: « Ma cliente m’a informé qu’elle avait peur de son père. Elle ne se reproduira plus si son père est en charge de sa carrière. » Se référant à son client comme un «conservateur de haut niveau», l’avocat de Britney a fait valoir que Britney méritait d’être notée des actions de son père dans son rôle, affirmant qu’elle et Jamie n’avaient pas parlé depuis longtemps.

Le mois suivant, le tribunal a prolongé la tutelle de Britney jusqu’en septembre 2021.