Neymar a subi une autre blessure : cette fois, une blessure au ligament croisé antérieur. Aujourd’hui âgé de 31 ans et évoluant dans la Saudi Pro League, ce sera peut-être la dernière fois que nous le verrons en Europe.

C’est vraiment dommage. Il a atteint le top 10 du Ballon d’Or alors qu’il jouait hors d’Europe – du jamais vu de nos jours – avant de former l’une des lignes les plus emblématiques de l’histoire du football et de devenir le footballeur le plus cher de tous les temps. Certains pensaient qu’il rivaliserait avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en étant le plus grand du monde ; de retour chez lui, on pensait qu’il mettrait fin à la sécheresse tant attendue de la Coupe du monde.

Le garçon de Sao Paulo a eu une excellente carrière, battant le record de Pelé pour les buts brésiliens et remportant des titres dans trois pays : s’il remportait une Ligue des Champions de l’AFC, il réaliserait également un exploit unique de trophées européens sur trois continents. Il a eu une belle carrière… mais pas extraordinaire. Et c’est grâce aux blessures.

Neymar a-t-il vu sa carrière dérailler… avant ses 21 ans ?

Neymar a connu une belle carrière – mais pas extraordinaire (Crédit image : Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images)

C’était censé être l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué à ce jeu – et pourtant il a raté plus de 100 matchs pour le Paris Saint-Germain. Une blessure nous a privé d’un joueur historique dans la ligue de Pelé – et c’est ironique, d’une certaine manière.

Neymar a été salué comme le nouveau Pelé lors de son passage à Santos. Incroyablement, il a joué plus de fois pour son équipe d’enfance que pour toute autre équipe de sa carrière. Mais ce qui peut vous choquer… c’est le nombre de fois où cela s’est réellement produit.

225 – tout cela avant l’âge de 21 ans. Cela représente un nombre incroyable de matches seniors dans l’un des environnements les plus physiques du football professionnel. Est-il possible que Neymar se soit tout simplement épuisé au fil du temps ?

Neymar a joué un nombre obscène de buts pour Santos (Crédit image : Helio Suenaga/LatinContent via Getty Images)

De toute façon, le Brésilien n’a jamais été le joueur le plus physique. Il était léger et nerveux, attirant les fautes de ses adversaires alors que ses chevilles en subissaient les conséquences. La situation a été brutale au Brésil ; elle n’a pas vraiment ralenti en Europe.

En Angleterre, nous citons les cas de Jack Wilshere et Michael Owen en tant que superstars prodiges qui se sont vu confier des rôles réguliers dès leur plus jeune âge. Il y a un parallèle avec Neymar – et il n’a pas vraiment eu beaucoup de répit. Talisman du club et du pays, il était constamment ramené à l’action, qu’il s’agisse des matches à élimination directe de la Ligue des Champions à chaque saison florissante ou des matchs de la Coupe du Monde pas plus tard qu’en décembre dernier.

Certains ont été choqués par son départ pour l’Arabie Saoudite à 31 ans, mais il n’est pas rare que de nombreux Brésiliens quittent l’Europe à un âge précoce, n’est-ce pas ?

Le transfert au Paris Saint-Germain n’a jamais aidé Neymar à devenir le GOAT… et le Brésil non plus.

Neymar n’a pas pu faire progresser le Paris Saint-Germain vers la gloire en Europe (Crédit image : Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images)

En fin de compte, Neymar a eu une sacrément belle carrière – mais le transfert record de 2017 au PSG a été le point de rupture. Il a décidé de sortir de l’ombre de Messi et est devenu responsable de pousser un rocher sur une colline en France.

De même, le Brésil n’a pas eu la chance d’avoir une autre génération des trois R, Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho. Les années 2010 n’ont donné qu’un seul homme avec le talent des trois – et il n’a pas pu les mener seul à la gloire, car il s’est retiré de la meilleure chance de la Seleçao, une Coupe du Monde à domicile, en raison d’une grave blessure au dos.

On se souviendra peut-être de Neymar comme étant une déception pour certains. Il avait les espoirs de son pays sur ses épaules et le transfert de Messi au PSG était considéré comme la preuve que Neymar seul avait échoué. Mais il est important de noter l’ampleur du battage médiatique – et l’ampleur du talent naturel qui l’accompagnait.

Malheureusement, quand tu es aussi bon… tu vas beaucoup jouer. Apparemment, le corps de Neymar ne pouvait pas supporter la pression.

Neymar a battu le record de but de tous les temps au Brésil mais il a insisté sur le fait qu’il n’était pas meilleur que Pelédont il a battu le record.

Le Brésilien a visé le football français en rejoignant Al-Hilal, alors que son compatriote Julio Baptista a affirmé qu’il aurait été génial à Arsenal.