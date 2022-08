Est-ce la raison pour laquelle Salman Khan a fait une entrée et une sortie rapides des célébrations de Ganesh Chaturthi 2022 d’Arpita Khan ? [Exclusive]

Aujourd’hui, Arpita Khan Sharma a accueilli Ganpati Bappa dans sa maison. Comme chaque année, des célébrités se sont rendues chez elle pour le darshan, dont Salman Khan. Alors que les célébrités ont commencé à venir chez Arpita dans l’après-midi, Salman est arrivé tard dans la soirée et après le darshan, il est rapidement sorti de là. Eh bien, nous sommes sûrs que tout le monde aimerait savoir pourquoi la superstar a décidé de partir de là si rapidement sans passer beaucoup de temps. Katrina Kaif et Vicky Kaushal ont également visité la maison d’Arpita pour le darshan. Alors, étaient-ils la raison de la sortie anticipée de Salman ?

Eh bien non, Katrina Kaif et Vicky Kaushal n’étaient pas la raison de la sortie rapide de Salman Khan. L’acteur a été cordial avec Katrina même après son mariage avec Vicky, et ils seront également vus dans Tiger 3 qui devrait sortir le jour de l’Aïd l’année prochaine.

Une source a déclaré à BollywoodLife que la décision de Salman de quitter la maison d’Arpita rapidement après le darshan était sa santé. L’acteur est sous le vent, c’est pourquoi il a décidé de ne pas trop socialiser avec les gens qui étaient là pour le darshan. Mais, il ne voulait pas manquer les célébrations de Ganesh Chaturthi, c’est pourquoi il a fait une sortie rapide après avoir fait le darshan de Ganpati Bappa.

La superstar sait sûrement comment faire attention à sa santé et à celle des autres en ces temps. Eh bien, Salman portait une chemise blanche et un jean et avait l’air pimpant. Nous sommes sûrs après avoir lu les nouvelles de lui étant sous le temps; ses fans seraient très inquiets pour la santé de leur star préférée. Mais espérons que l’acteur se rétablira bientôt.

Parlant des prochains films de Salman, l’acteur a aligné Tiger 3, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et la suite No Entry. Alors que Tiger 3 devrait sortir le jour de l’Aïd 2023, il semblerait que Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sortira sur les grands écrans le 30 décembre 2022. Aucune entrée 2 n’est encore à l’affiche.