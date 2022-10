Est-ce la plus grande publicité de football jamais réalisée ? Pepsi Max rivalise avec la publicité emblématique de Nike de 1998 avec Nutmeg Royale

Pepsi Max a publié une publicité intitulée “Nutmeg Royale” avant la Coupe du monde 2022, et ce sera certainement une séquence emblématique pour les années à venir.

Mettant en vedette certains des meilleurs joueurs du football, passés et présents, Lionel Messi est rejoint par Paul Pogba et Ronaldinho dans un tournoi de noix de muscade. Souvent, les noix de muscade sont une source de grand ridicule. Partout dans le monde, ils sont accueillis avec dérision, des hurlements de rire poussés sur l’âme malchanceuse qui vient d’être déjouée par la plus humiliante des compétences.

Mais, au départ, ce n’est pas le trio de footballeurs qui fait la noix de muscade.

La publicité Pepsi Max Nutmeg Royale

Commençant par un renversement de rôle, Messi est musclé alors qu’il se penche pour un Pepsi, envoyant le monde des médias dans une frénésie. Pogba et Ronaldinho deviennent eux-mêmes victimes de la compétence, car ils concèdent des chiffres doubles dans le tournoi.

Bien sûr, tout ce qui concerne le football ne peut pas être manqué par Fabrizio Romano, qui est montré en train de tweeter à travers l’action pendant la publicité. Il n’y avait pas de “c’est parti” ici, juste Messi, Pogba et Ronaldinho laissés à eux-mêmes.

En effet, les trois footballeurs, ne voulant pas être en reste, se sont lancés dans un plan d’action incommensurable : rendre muscade tout ce qu’ils voient. Ils portent également tous le maillot de football Pepsi Max 2002 pendant le film, un clin d’œil à il y a deux décennies, lorsque la marque a sorti ce kit.

Y compris la bande originale emblématique de Fatboy Slim “The Rockafeller Skank” et avec Peter Drury fournissant le commentaire de fond, il n’y a sans doute aucun truc que Pepsi n’a pas manqué – il comprend même un cheval nommé Horsinho (nous sommes sûrs qu’Arsenal a essayé de le signer vers 2008 ?) .

Ronaldinho et Lionel Messi réunis pour une nouvelle publicité (Crédit image : PA)

Lionel Messi a récemment été sacré meilleur joueur de tous les temps par QuatreQuatreDeux (Crédit image : Masashi Hara/Getty Images)

Les influenceurs du football sur les réseaux sociaux Luva de Pedreiro et Kaljit Atwal présentent également leurs talents avec un ballon à leurs pieds dans la publicité, leur inclusion destinée à défendre l’ambition de la prochaine génération de footballeurs.

Mais le message le plus poignant de tous dans le film est peut-être lorsque GOAT commence à sortir de la gorge de Messi, la marque de boissons gazeuses étant clairement d’accord avec QuatreQuatreDeux qu’il est, en effet, le plus grand joueur de tous les temps…

Messi a déclaré à propos de la publicité : “C’est formidable de travailler de nouveau avec Pepsi Max et de créer des moments de football divertissants pour les fans. J’ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette campagne – elle est très énergique et m’a permis de mettre en valeur l’une de mes compétences footballistiques préférées – la noix de muscade.

Coïncidant avec le nouveau slogan international de Pepsi Max « Thirsty For More », Nutmeg Royale tente de présenter la marque de manière amusante et divertissante.

Le directeur principal du marketing mondial de Pepsi Max, Gustavo Reyna, a déclaré : « Lorsque nous avons décidé de créer cette campagne, nous savions que la noix de muscade était le mouvement parfait à présenter.

“Un coup de noix de muscade est pour les vifs d’esprit, les ambitieux et les amateurs de plaisir qui ont soif du frisson du jeu. Créer des moments divertissants pour que nos consommateurs puissent en profiter est au cœur de qui nous sommes chez Pepsi Max.

“C’est ce plaisir inattendu que nous voulions vraiment faire ressortir dans tout ce que nous faisons. Avec ce film et les moments à venir que nous avons planifiés, c’est exactement ce que nous avons fait.”