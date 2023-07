Est-ce la plus grande publicité de football jamais réalisée ? La publicité de la Coupe du monde féminine 2023 trompe les fans de manière experte

Une publicité télévisée sur la Coupe du monde féminine 2023 a intelligemment trompé les fans de football pour souligner l’idée fausse, souvent misogyne, selon laquelle le football féminin est trop lent et pas assez excitant.

Société française de télécommunications Orange a publié une annonce qui montre «Kylian Mbappe» et ses coéquipiers internationaux de France marquant des buts incroyables, produisant des tours intelligents et se déplaçant avec le ballon à des vitesses féroces, tout en divertissant les fans qui regardent depuis les tribunes, dans les pubs et à la maison à la télévision.

Le montage s’arrête brusquement à mi-parcours. Ce que nous venons de regarder n’est pas réellement Mbappe, Antoine Griezmann ou Olivier Giroud. Les téléspectateurs ont été trompés.

À ce stade, un message se lit comme suit : « Seuls les Bleus peuvent nous donner ces émotions. Mais ce n’est pas eux que vous venez de voir. »

En fait, ce que la publicité présentait jusque-là, ce sont des actions réalisées par des membres de l’équipe de France féminine – c’est vrai, Mbappe et al. ne frappaient pas dans ces buts eux-mêmes.

Au lieu de cela, ce qu’Orange montre en rembobinant les images, c’est le processus de montage vidéo derrière la façon dont ils ont réussi à superposer les joueurs masculins sur les corps des joueuses de l’équipe nationale féminine de France, avec CGI au premier plan.

Les membres de l’équipe de France pour la Coupe du monde féminine 2023, telles que Selma Bacha et Sakina Karchaoui, étaient en fait celles qui produisaient des niveaux de compétence aussi élevés, remettant en question la perception du football féminin par une grande partie de la communauté du football.

Dans les phases finales, la publicité se termine par un autre écran indiquant : « Chez Orange, on soutient les Bleues », surnom donné à l’équipe de France féminine.

La publication de la publicité intervient au début de la Coupe du monde féminine 2023, la Nouvelle-Zélande et l’Australie remportant toutes deux leurs premiers matchs de leur tournoi à domicile commun.

La France doit disputer dimanche son premier match de Coupe du monde face à la Jamaïque, avant d’affronter le Brésil et le Panama. Considérée comme l’une des favorites du tournoi, la France devrait atteindre les dernières étapes, et potentiellement même aller jusqu’en Australie et en Nouvelle-Zélande.

