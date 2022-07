Est-ce la nuit où vous gagnez un prix Mega Millions de 830 millions de dollars ?

DES MOINES, Iowa (AP) – Les chances augmentent régulièrement que quelqu’un remporte l’énorme jackpot Mega Millions de 830 millions de dollars mardi soir, mais sera-ce vous ?

Presque certainement pas.

En effet, bien que le quatrième prix de loterie du pays ait déclenché une augmentation des ventes, ce qui signifie que davantage de combinaisons de numéros possibles sont couvertes, vos chances de gagner restent les mêmes. À 1 sur 302,5 millions, ils sont plutôt misérables.

Les ventes nationales de Mega Millions sont passées de 116 millions de dollars pour le tirage du 19 juillet à 172,1 millions de dollars pour le tirage du 22 juillet, selon Marie Kilbane, porte-parole de la Ohio Lottery Commission. Et avec toute l’attention portée au prix géant de mardi, les responsables de la loterie s’attendent à ce que les ventes grimpent à 262,1 millions de dollars pour le tirage.

Les achats de billets supplémentaires signifient que si 23 % de toutes les combinaisons de numéros étaient couvertes pour le tirage du 22 juillet, environ 33 % seront couvertes pour celui de mardi.

Les ventes augmenteront probablement encore plus s’il n’y a pas encore de gagnant. Kilbane dit que le jackpot dépasserait probablement 1 milliard de dollars pour le tirage de vendredi.

La dernière fois que quelqu’un a battu les cotes stupéfiantes et remporté le jackpot du Mega Millions, c’était le 15 avril, lorsqu’un joueur du Tennessee a trouvé les six numéros et a décroché un prix de 20 millions de dollars.

Depuis lors, il y a eu 28 tirages consécutifs sans gagnant de jackpot, permettant au prix de croître semaine après semaine.

Bien que quelqu’un puisse théoriquement acheter toutes les 302,5 millions de combinaisons de nombres possibles, en pratique, ce serait presque impossible et serait probablement un flop financier.

En effet, même après avoir trouvé plus de 600 millions de dollars pour acheter tous ces billets à 2 dollars, une équipe de personnes aurait besoin de coordonner d’une manière ou d’une autre leur demande de chaque combinaison de numéros et de paiement. Compte tenu des centaines de millions d’options, ce serait une corvée époustouflante.

Même si quelqu’un a accompli cette tâche, gardez à l’esprit que le prix annoncé de 830 millions de dollars est pour l’option de rente, payée annuellement sur 30 ans. Presque tout le monde opte pour l’argent comptant, qui pour le tirage de mardi s’élèverait à 487,9 millions de dollars, dont environ un tiers irait aux impôts fédéraux et peut-être plus aux impôts de l’État, selon le lieu de résidence de l’acheteur.

Après tout cela, il y a une chance que certaines des innombrables personnes qui ont également déboursé quelques dollars pour un billet puissent toucher les numéros gagnants, ce qui signifie que le jackpot potentiel serait divisé en deux ou en tiers.

Les séquences sans victoire ont duré plus longtemps dans le passé, le record étant une série de 36 lancers qui s’est terminée le 22 janvier 2021, avec un paiement Mega Millions de 1,05 milliard de dollars dans le Michigan. C’était le troisième prix le plus important jamais remporté.

Le plus gros était un jackpot Powerball gargantuesque de 1,586 $ remporté en 2016 par trois joueurs en Californie, en Floride et au Tennessee.

Mega Millions est joué dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC et dans les îles Vierges américaines. Le jeu est supervisé par les responsables de la loterie d’État.

Scott Mcfetridge, Associated Press