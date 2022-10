Est-ce la grippe, le VRS ou le COVID ? Les experts craignent la « triplédémie »

L’année dernière, les cas de VRS étaient également en hausse et ont commencé à apparaître très tôt, dit-il, en été plutôt que pendant les mois les plus froids. La grippe est également apparue au début de 2021, comme cette année.

“Ils se propagent de la même manière et avec de nombreux autres virus, et vous avez tendance à les voir augmenter pendant les mois froids”, explique Timothy Brewer, MD, professeur de médecine et d’épidémiologie à l’UCLA.

Les enfants et les adultes ont eu moins de contacts avec les autres au cours des 2 dernières saisons, dit Blumberg, “et ils n’obtiennent pas l’immunité qu’ils ont obtenue avec ces infections”. [previously]. C’est pourquoi nous voyons hors saison, début de saison [viruses].”

Finalement, dit-il, les cas de grippe et de VRS reviendront aux niveaux précédents. “Cela pourrait être dès l’année prochaine”, déclare Blumberg. Et COVID-19, espérons-le, deviendra comme la grippe, dit-il.

«Le VRS est toujours présent en automne et en hiver», explique Elizabeth Murray, DO, médecin urgentiste pédiatrique au centre médical de l’Université de Rochester et porte-parole de l’American Academy of Pediatrics. Cette année, les enfants sont de retour à l’école et pour la plupart ne se masquent pas, dit-elle. « C’est une tempête parfaite pour que tous les germes se propagent maintenant. Ils attendaient juste leur chance de revenir.

Prendre soin de soi ou non

Le VRS peut présenter un risque pour n’importe qui, mais les plus à risque sont les enfants de moins de 5 ans, en particulier les nourrissons de moins d’un an, et les adultes de plus de 65 ans. Il n’existe aucun vaccin contre ce virus. Les symptômes comprennent un nez qui coule, une diminution de l’appétit, de la toux, des éternuements, de la fièvre et une respiration sifflante. Mais chez les jeunes nourrissons, il ne peut y avoir qu’une diminution de l’activité, de la mauvaise humeur et des problèmes respiratoires, selon le CDC.