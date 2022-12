Est-ce la grippe, le Covid ou le VRS ? Un tableau pour différencier les symptômes.

D’autres symptômes moins courants peuvent également vous aider à différencier les maladies. Par exemple, la grippe et le Covid-19 peuvent provoquer des diarrhées et des vomissements ; ces problèmes gastro-intestinaux sont plus probables chez les jeunes enfants. Covid-19 peut également entraîner une perte soudaine et grave du goût ou de l’odorat, ce qui est très différent de l’amortissement temporaire de ces sens lorsque vous avez le nez bouché avec un rhume ou une grippe, a déclaré le Dr Chang.

Les personnes atteintes du VRS sont moins susceptibles de ressentir la fatigue de tout le corps et les douleurs musculaires qui accompagnent la grippe ou le Covid-19. Au lieu de cela, le VRS s’accompagne souvent d’une toux très humide et puissante. “Des trois virus, le VRS aura tendance à avoir le plus de mucus dans le nez et la gorge et le plus de congestion”, a déclaré le Dr Chang.

Un autre symptôme distinctif du VRS est la respiration sifflante, en particulier chez les jeunes enfants. Vous pouvez l’entendre comme un sifflement ou un crépitement aigu lorsqu’un enfant malade expire. Et cela peut s’accompagner d’une respiration plus rapide ou plus laborieuse dans l’ensemble.

Votre emplacement compte.

L’examen des taux de transmission communautaire dans votre région est un autre moyen de réduire les possibilités de virus que vous pourriez avoir. Bien que le nombre officiel de cas de Covid puisse être sous-estimé en raison de l’augmentation des tests à domicile, vous pouvez toujours consulter la carte Covid-19 des Centers for Disease Control and Prevention, en plus de vous fier aux nouvelles locales et aux réseaux sociaux pour savoir si les membres de votre communauté sont malade.

Les tests de grippe et de VRS doivent être effectués dans des cabinets médicaux ou des laboratoires cliniques et peuvent être des représentations plus précises des taux de cas à travers le pays. Le CDC publie ces données dans des cartes hebdomadaires de la grippe et des tendances du VRS.

Certains groupes d’âge sont plus vulnérables.

En général, les adultes de plus de 65 ans sont les plus exposés aux trois virus. C’est parce que la capacité du corps à combattre les virus diminue naturellement avec l’âge. Et les personnes âgées sont plus susceptibles d’avoir des conditions médicales qui peuvent les exposer à des symptômes graves et à des complications si elles tombent malades.

Les jeunes enfants ont également tendance à présenter des symptômes plus graves de la grippe et du VRS parce que leur système immunitaire ne sait pas encore comment combattre correctement les agents pathogènes, a déclaré le Dr Soni. Les nourrissons et les tout-petits ont également des voies respiratoires plus petites qui ont tendance à se congestionner facilement, ce qui rend leur maladie plus susceptible de passer de légère à grave et de causer des difficultés respiratoires.