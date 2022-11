Est-ce la fin de Twitter ? L’exode du personnel fait craindre un effondrement imminent

Elon Musk s’est présenté à son premier jour en tant que nouveau propriétaire de Twitter tenant un évier. À peine trois semaines plus tard, l’analogie la plus appropriée aurait pu être des toilettes, car l’entreprise a vidé une bonne partie de sa base d’utilisateurs et la majorité de son personnel, laissant les tuyaux mêmes qui sous-tendent l’infrastructure informatique de l’entreprise en danger d’effondrement, et l’investissement de 44 milliards de dollars de Musk autour du drain.

Après avoir licencié environ la moitié du personnel de l’entreprise la semaine dernière, Musk a donné aux travailleurs restants un ultimatum qui a expiré vendredi, leur demandant d’accepter de travailler “de longues heures à haute intensité” et d’être “extrêmement inconditionnels” à propos de leur carrière dans l’entreprise.

L’e-mail demandait au personnel de cliquer sur “oui” s’il souhaitait rester. Ceux qui n’ont pas répondu avant 17 h HE jeudi seraient considérés comme ayant démissionné et recevraient une indemnité de départ, a indiqué l’e-mail.

Des centaines d’employés de Twitter n’auraient pas accepté ces conditions. Un précédent ultimatum de Musk exigeait que tout le personnel travaille à nouveau à temps plein dans un bureau Twitter, et la société a annoncé jeudi que tous ses bureaux seraient fermés pendant le week-end jusqu’à ce que Musk puisse personnellement régler les choses.

Vendredi, Musk a envoyé un e-mail au personnel restant de Twitter demandant que tous les employés qui écrivent du code logiciel se présentent au 10e étage du bureau de Twitter à San Francisco cet après-midi-là.

Dans un e-mail de suivi, le milliardaire a déclaré: “J’apprécierais si vous pouviez vous rendre à SF pour être présent en personne.” Il a dit qu’il serait au siège social de Twitter à San Francisco jusqu’à minuit et qu’il reviendrait samedi matin.

L’infrastructure du site pourrait s’effondrer

Certains experts affirment que le déluge de départs de personnel pourrait suffire à provoquer l’effondrement de l’infrastructure informatique de l’entreprise, au moins temporairement.

“Si ça casse, il n’y a plus personne pour réparer les choses dans de nombreux domaines”, a déclaré une source sur Twitter qui a requis l’anonymat.

“Nous pouvons voir des pannes à tous les niveaux”, a déclaré vendredi l’analyste technologique Daniel Ives de Wedbush Securities. “Il reste du personnel squelettique en ce moment et je pense que c’est assez effrayant, surtout du côté de la cybersécurité.”

“Vous commencez à perdre des ingénieurs clés, des développeurs, des personnes clés en interne, je pense que c’est là que cette chose peut vraiment tomber en cascade”, a déclaré Ives.

Il a noté que cela pourrait “vraiment devenir un jeu gratuit pour tous” en termes de déroulement.

REGARDER | Twitter est-il sur le point de s’effondrer ? Est-ce la fin pour Twitter ? L’analyste en cybersécurité Ritesh Kotak évoque la possibilité que des départs massifs d’employés de Twitter puissent entraîner la fermeture complète du service, au moins temporairement, à un moment donné.

D’autres disent que le service ne devrait pas disparaître, même temporairement.

“Je ne pense pas que ce soit la fin”, a déclaré Ritesh Kotak, analyste en cybersécurité, dans une interview avec CBC News. “Mais la plate-forme est en ébullition, il n’y a pas de si et de mais.”

La chroniqueuse technologique Takara Small dit avoir remarqué que le site semble fonctionner avec plus de décalage, avec des retards et des problèmes dans certaines fonctions habituelles.

“Les gens disent… eh bien, si les gens sont partis et que l’application est toujours en cours d’exécution, cela signifie-t-il qu’il y a eu beaucoup de ballonnement ?” elle a dit à CBC News dans une interview vendredi.

Bien qu’elle ait dit que Twitter pourrait « rencontrer des problèmes techniques ou des pépins, et s’arrêter pendant un certain temps avant de revenir », Small a déclaré qu’elle serait surprise si le service s’arrêtait complètement pendant un certain temps.

“Il est difficile de dire dans les coulisses ce qui a été impacté”, a-t-elle déclaré. “Sans ingénieurs, sans les personnes dans les coulisses pour s’assurer qu’il se remette en ligne dans les plus brefs délais, nous allons commencer à voir de petites choses… casser sans le talent pour tout rassembler.”

Il a été suggéré que d’anciens employés de Twitter pourraient essayer de lancer un service similaire pour concurrencer leur ancien employeur, mais Kotak dit que c’est une chimère en raison de l’échelle.

“La beauté d’Internet est que vous pouvez créer ces outils, vous pouvez lancer ces outils. Vous avez certainement l’expertise pour le faire. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire.”