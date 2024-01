Est-ce la fin de la salle à manger telle que nous la connaissons ?

Si les showhouses sont une indication de la direction que prend l’industrie du design, alors un message retentit haut et fort : la salle à manger ne sera peut-être plus jamais la même.

L’époque de cet espace composé d’une table rectangulaire, d’un vaisselier et pas grand-chose d’autre est révolue depuis longtemps. Qu’est-ce qui prend sa place ? Pour le cabinet de design d’intérieur new-yorkais Georgis & Mirgorodsky, au Kips Bay Decorator Show House en 2023, il s’agissait d’une salle à manger et d’un salon, avec des tabourets, des poufs, un somptueux canapé incurvé et une petite table circulaire à hauteur des genoux. (Quelques années plus tôt, la designer Barbara Ostrom a également renoncé à la formalité lorsqu’elle a introduit un lit de repos dans sa salle à manger/bibliothèque du showhouse.) Lors de l’itération Palm Beach de Kips Bay l’année dernière, un espace de restauration dédié a été complètement omis.

La liste des salles à manger non conventionnelles est longue, mais Belle maisonLa Whole Home Concept House 2019 de a été un moment particulièrement mémorable. Là-bas, Carisha Swanson a chargé le designer Chenault James, basé à Louisville, dans le Kentucky, d’un défi qui a préoccupé de nombreux designers ces dernières années : rendre la salle à manger à nouveau pertinente.

Mais quand exactement la salle à manger est-elle devenue démodée (et si elle l’est même) fait l’objet d’un débat dans l’industrie. Pour aller au fond des choses, BOH a consulté des designers et des experts de l’industrie à travers le pays dans l’espoir de découvrir si la salle à manger est vraiment morte et ce qui pourrait surgir à sa place.

Lorsque Swanson lui a présenté son défi, il lui a semblé que la plupart des salles à manger étaient aménagées de manière formelle, un choix qui restreint la pièce à un seul usage. « Étant donné le prix élevé de l’immobilier, je n’ai jamais été en mesure de comprendre pourquoi quelqu’un ne voudrait pas utiliser sa maison au maximum », dit-elle. Sa propre maison en offre un excellent exemple : « Dans un espace comme le mien, qui fait moins de 3 000 pieds carrés, de combien d’endroits ai-je besoin pour manger ? Swanson a décidé de transformer sa salle à manger en « salle glamour » ou, plus précisément, en salle GLMR (jeux, alcool, musique et lecture).

Une table de salle à manger/cocktail/ping-pong réglable conçue par Chenault James InteriorsKate Leichhardt

James eut une impulsion similaire. Elle s’est associée à son mari, menuisier, pour transformer le symbole le plus éternel de la salle à manger, la table, en un objet doté de fonctionnalités intégrées. La pièce résultante pouvait servir de table de salle à manger ordinaire, s’abaisser pour devenir une table basse ou se transformer en table de ping-pong, et était mise en scène aux côtés d’éléments décontractés comme un tourne-disque et un bar. Il a fait la couverture du Belle maison numéro dédié au showhouse et un coup de tonnerre lors de la soirée d’ouverture.

“Tout le monde était entassé dans cette pièce, et mon équipe et moi nous sommes regardés et nous nous sommes dit : ‘Oh, mon Dieu, ça marche vraiment.’ Tout le monde se rassemble dans cet espace, il y a des rires et une telle énergie : tout le monde s’amuse », explique James.

Mais les showhouses sont-ils une indication de ce qui se passe dans le reste de l’industrie ? Pas toujours, souligne Swanson : après tout, il s’agit d’un environnement dans lequel les designers peuvent suivre leurs impulsions créatives en dehors des limites des préférences des clients. De plus, il y a des problèmes logistiques à garder à l’esprit : étant donné que les designers paient souvent la facture de leurs créations d’exposition, ils peuvent choisir d’investir dans des meubles susceptibles d’être utilisés dans de futurs projets. Dans ce cas, deux petites tables (comme dans l’espace de Kelly Hohla lors du San Francisco Decorator Showcase 2020) pourraient être plus faciles à réutiliser qu’une grande table rectangulaire classique.

Pour James, la réponse est venue dans les semaines et les mois qui ont suivi l’ouverture au public de la salle d’exposition Whole Home, lorsqu’elle a commencé à recevoir des demandes (totalisant finalement plus de 200) de designers et d’amis qui voulaient leur propre table de salle à manger multifonctionnelle. Alors qu’elle et son mari déploient des copies de leur design pour des clients enthousiastes, l’original se trouve toujours dans leur maison, à juste titre, dans un espace censé être le hall d’entrée, mais servant également de salle à manger, de salle de jeux ou de coin petit-déjeuner selon le jour. .

D’autres designers à travers le pays ont observé le même changement se produire dans leurs propres pratiques, alors que les clients choisissent de plus en plus de convertir leurs prétendues salles à manger en quelque chose qui pourrait servir à plusieurs fins – et les raisons de cela semblent varier selon les endroits.

Pour plusieurs clients de grandes villes comme New York, Chicago et Washington, DC, la designer new-yorkaise Celerie Kemble a évité les repas formels au profit d’un espace de passage polyvalent avec des livres et un arrangement floral placé sur une table basse. Cela donne l’impression que la pièce ressemble davantage à une entrée, un mouvement qui peut donner l’illusion d’expansion dans un condo ou une coopérative dont la superficie est limitée. « Dans une vraie maison, la plupart des gens choisissent l’espace, mais dans les appartements, c’est l’une des premières pièces à quitter », dit-elle.

Même au Texas, où les superficies sont abondantes, les propriétaires abordent la salle à manger avec un regard neuf. Dernièrement, la designer de Houston Rhonnika Clifton a remarqué que ses clients sont divisés entre les deux lorsqu’il s’agit de se tourner vers des espaces de restauration traditionnels plutôt que de devenir plus créatifs. “Certaines personnes veulent toujours leur salle à manger formelle. Même si elles ne l’utilisent que deux ou trois fois par an, elles aiment toujours l’ambiance traditionnelle d’un espace formel défini”, dit-elle. « Les 50 pour cent restants proviennent principalement de nouvelles constructions. Les propriétaires construisent avec l’idée qu’ils n’ont plus besoin de cet espace formel, c’est donc en train de devenir le nouvel espace flexible.

Les nouvelles utilisations de l’espace couvrent toute la gamme. Clifton a créé des bureaux, des bibliothèques, des salles de piano, des salons, des salles de jeux et même une chambre au premier étage pour permettre de vieillir chez soi. Le changement est devenu si important qu’elle s’assure de demander dès le départ à ses clients s’ils cuisinent, accueillent pour les vacances ou ont une grande famille. Sinon, elle propose la possibilité de transformer la salle à manger en autre chose. « Avoir une conversation ouverte avec le propriétaire pour lui dire : « C’est ainsi que le constructeur a peut-être aménagé cette maison, mais comment cela fonctionne-t-il pour vous ? » J’ai trouvé cela très utile », dit-elle.

L’évolution de la salle à manger est autant une question d’état d’esprit que d’espace supplémentaire. Sur la côte ouest, les designers Ansley Majit et Stephanie Waskins de la société Lark + Palm, basée à Sausalito, ont constaté que même si leurs clients souhaitent toujours avoir une salle à manger intime, ils recherchent une version qui évite la formalité. Étant donné que de nombreuses maisons de la région disposent de salles à manger qui s’ouvrent sur des espaces extérieurs, Lark + Palm a trouvé que l’incorporation d’éléments décontractés comme un bar avec des tabourets hauts était une décision naturelle. Créer une ambiance décontractée peut également dépendre du plan d’étage : déplacer la salle à manger dans une pièce avec une cheminée favorise le confort ; l’ajout de meubles comme des bibliothèques, des tables octogonales et des murs de galerie rend la salle à manger beaucoup moins facile à classer. « La Californie est beaucoup plus décontractée, alors que manger et recevoir dans le Sud a toujours été une forme d’art », explique Majit. “C’est une question de culture en plus de l’espace.”

Le designer Chad James, basé à Nashville, est d’accord. « Nos clients vraiment traditionnels, il est impossible qu’ils n’aient pas de salle à manger, ne serait-ce que parce que c’est une jolie salle », dit-il. “Ils peuvent l’utiliser deux fois par an, mais bon sang, ils vont avoir une salle à manger.” (A noter également : les showhouses du Sud, comme l’événement annuel du magazine Flower, sont restés fidèles à la salle à manger formelle ces dernières années.)

Ailleurs, le designer a trouvé cette mentalité plus malléable. Dans ses projets dans le nord et l’ouest des États-Unis, ses clients ont tendance à se concentrer sur la convertibilité, préférant les salles à manger qui peuvent également servir de bureau ou de salle de jeux. Pourtant, il maintient que chaque maison a besoin d’un espace salle à manger, même si le rituel est différent de ce qu’il était autrefois. « J’ai 48 ans et tout au long de mes années d’école, ma famille s’est assise pour dîner tous les soirs. Ce n’était en aucun cas un événement formel, mais c’était le moment pour notre famille de s’asseoir, de parler de la journée, de discuter – de faire tout ce que font les familles », dit-il. « Cela est vrai aujourd’hui ; les gens ont toujours besoin de cet endroit, mais cela se passe dans la cuisine ou dans la salle de garde.

Quand s’est produit cet abandon des dîners réguliers dans la salle à manger ? Il est utile de revenir sur le moment où il est devenu populaire – un exercice qui vous mènera dans les demeures dorées des plus riches victoriens britanniques et américains, explique l’historienne et designer de meubles Suzanne Spellen. Alors que les barons voleurs et la noblesse terrienne profitaient de repas nocturnes élaborés autour de grandes tables de banquet avec des domestiques et des serveurs, cette vie était hors de portée pour la plupart de la population. Mais alors que l’essor de la production de masse à la fin du XIXe siècle a déclenché une hausse de la consommation ostentatoire, avoir une salle à manger est rapidement devenu un symbole de prospérité de la classe moyenne – et les architectes d’intérieur ont joué un rôle important dans cette réalisation.

Un espace salle à manger cosy avec un banc intégré conçu par Lark + PalmAvec l’aimable autorisation de Lark + Palm

« À la fin du siècle, les décorateurs d’intérieur observaient ce que faisaient les riches – et la plupart d’entre eux étaient eux-mêmes riches – et faisaient des déclarations à ce sujet, qui étaient imprimées dans des magazines comme Le livre de la dame de Godey et Bazar de Harper“, dit Spellen. “Ils avaient des colonnes vous indiquant que la famille idéale avait ceci ou cela, et cela incluait ce que vous aviez dans votre salle à manger.”

Au cours des décennies qui ont suivi, les créateurs de mode et les fabricants de l’époque ont imaginé tous les meubles et produits nécessaires à une salle à manger formelle : une longue table rectangulaire et des buffets, des buffets et des niches pour ranger l’argenterie, le cristal et toutes sortes d’objets. servir des plats et des couverts (jusqu’à des objets très spécifiques comme la fourchette à asperges, un vestige de l’époque victorienne). Alors que les banlieues explosaient dans les années d’après-guerre, l’image du dîner formel à la maison immortalisée dans le célèbre…