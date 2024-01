Est-ce la fin de la carrière politique d’Imran Khan au Pakistan

En juillet 2018, à deux semaines des élections générales au Pakistan, Nawaz Sharif a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison pour corruption après que son nom soit apparu dans l’affaire des Panama Papers. On pensait alors que c’était la fin de la carrière politique de Sharif puisque l’ancien Premier ministre avait été emprisonné, puis il s’était exilé pendant quatre ans.

La glissade politique de Nawaz Sharif a coïncidé avec la montée en puissance du chef du Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI), Imran Khan.

Six ans plus tard, à moins de deux semaines des élections, la situation semble s’être inversée. Imran Khan a été reconnu coupable dans trois affaires, avec des peines allant jusqu’à 14 ans de prison, et est confronté à l’oubli politique alors même que Nawaz Sharif semble prêt à revenir pour un quatrième mandat en tant que Premier ministre du Pakistan.

Mercredi, Imran Khan et son épouse Bushra Bibi ont été condamnés à 14 ans de prison dans l’affaire Toshakhana, qui concerne la vente illégale de cadeaux d’État qu’Imran Khan avait conservés lorsqu’il était Premier ministre. Le verdict interdit à Imran Khan d’occuper toute fonction publique pendant 10 ans.

Il s’agissait de la troisième condamnation de l’ancien joueur de cricket assiégé. Mardi, Imran Khan et l’ancien ministre pakistanais des Affaires étrangères Shah Mehmood Qureshi ont été condamnés à 10 ans de prison pour divulgation de secrets d’État, connue sous le nom d’affaire Cipher.

L’année dernière, en août, Khan a été condamné à trois ans d’emprisonnement dans une autre affaire Toshakhana. Conformément à la loi pakistanaise, toute personne reconnue coupable d’une infraction pénale n’est pas autorisée à se présenter aux élections.

Cependant, tous les verdicts ont été rendus par des tribunaux inférieurs et Imran Khan a la possibilité de déplacer les tribunaux supérieurs.

Khan, qui est actuellement incarcéré dans la prison du district d’Attock à Rawalpindi, n’est déjà pas candidat aux élections générales du 7 février. Mais cela pourrait bien être le début de la fin de sa carrière politique.

PRÈS DE 170 AFFAIRES JURIDIQUES CONTRE IMRAN KHAN

Les affaires Toshakhana et Cipher ne sont que la pointe de l’iceberg. Imran Khan fait face à plus de 170 affaires, dont des accusations de corruption et de tentative de meurtre. Il a également été accusé d’avoir encouragé des attaques contre l’armée à la suite de son arrestation en mai 2023.

Ainsi, il est clair qu’Imran Khan ne bénéficiera probablement pas d’un soulagement de si tôt et sera probablement transféré d’un tribunal à l’autre.

Par ailleurs, il faut noter que le parti pakistanais Tehreek-e-Insaf est centré autour d’Imran Khan, contrairement au PML-N, qui a traversé la période turbulente sous la direction de Shehbaz Sharif et Maryam Nawaz.

EXODE DES HAUTS LEADERS DU PARTI D’IMRAN

Avec Imran Khan derrière les barreaux, le PTI a été témoin d’un exode de hauts dirigeants, dont Shireen Mazari et Fawad Chaudhry. En fait, environ 150 dirigeants et travailleurs ont quitté le parti.

Des centaines de membres du parti ont également été arrêtés ou emprisonnés à la suite des violences du 9 mai 2023, au cours desquelles des travailleurs du PTI ont vandalisé des bâtiments gouvernementaux et des installations militaires à travers le Pakistan après l’arrestation de Khan dans une affaire de corruption dans les locaux de la Haute Cour d’Islamabad.

Des policiers arrêtent des militants et partisans du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) lors d’une manifestation en cours contre l’arrestation d’Imran Khan. (AFP)

Ainsi, le parti se trouve actuellement dans une situation désespérée, sans leader fort pour prendre la relève. Le chef par intérim Shah Mehmood Qureshi n’a pas le charisme et l’attrait de masse d’Imran Khan qui, même en période de turbulences, avait l’habitude de rester en contact avec ses partisans via les plateformes de médias sociaux.

De plus, la Cour suprême a également dépouillé le parti de son symbole électoral, une batte de cricket – une référence à la précédente carrière de Khan dans le cricket – qui l’a aidé à se connecter avec la population de cette nation folle de cricket.

La commission électorale avait demandé au parti d’utiliser la « bouteille » comme symbole de vote, ce qui est considéré par beaucoup comme étant associé à l’alcool.

Le parti n’a pratiquement pas fait campagne pour les élections, ses dirigeants affirmant avoir été empêchés d’organiser des rassemblements. Un rapport de l’AFP a indiqué que les dossiers de candidature de dizaines de candidats du PTI ont été rejetés par l’organisme électoral.

DU GARÇON AUX YEUX BLEUS DE L’ARMÉE À BUG BEAR

Ce n’est un secret pour personne que tout gouvernement pakistanais fonctionne avec la bénédiction d’un puissant pouvoir militaire.

Même si Khan parvient à se sortir des ennuis juridiques, il y parviendra difficile de communiquer avec l’armée suite à ses déclarations enflammées à leur encontre.

Alors que l’élection de Khan au poste de Premier ministre en 2018 a été largement attribuée à l’armée, les liens se sont détériorés depuis que Khan a accusé un officier supérieur de l’ISI pour avoir tenté de le tuer et a réclamé la main de l’armée pour son éviction du pouvoir en 2022.

Des divergences avaient commencé à se développer concernant la nomination du nouveau directeur général de l’ISI et des positions divergentes sur l’offensive russe en Ukraine.

Après son éviction en 2022, les attaques d’Imran Khan contre l’armée se sont multipliées et il leur a reproché d’avoir orchestré une « conspiration soutenue par l’Occident » pour le renverser.

En 1987, Imran Khan, alors âgé de 35 ans, avait annoncé sa retraite du cricket après l’élimination du Pakistan en demi-finale de la Coupe du monde. Cependant, il est revenu sur sa décision un an plus tard et est revenu en tant que capitaine pakistanais pour aider l’équipe à remporter son tout premier titre en Coupe du monde ODI en 1992.

Shahid Afridi est également un exemple de retour dans le cricket pakistanais après sa retraite. Dans son cas, ce n’était pas qu’une seule fois.

Même si la carrière politique d’Imran Khan est pour l’instant close, un retour semblable à celui de 1992 ne peut être exclu dans les eaux politiques incertaines du Pakistan.

Ensuite, vous avez le retour surprise de Nawaz Sharif, que l’on pensait en mauvaise posture. Dans le cricket et la politique pakistanaise, on ne sort pas tant qu’on n’est pas mort.

