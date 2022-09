Est-ce la « dernière photo publique » de la reine Elizabeth II du domaine Balmoral ? Internet le croit

Monarque au règne le plus long de l’histoire britannique, la reine Elizabeth II est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse. Elizabeth, qui est née en 1926 du duc et de la duchesse d’York, a été immergée dans l’œil du public dès son plus jeune âge, est montée sur le trône à 25 ans et a régné pendant 70 ans. Depuis la fin de l’année dernière, la reine connaissait ce que le palais de Buckingham a décrit comme des “problèmes de mobilité épisodiques”.

Selon des informations, la dernière apparition publique de la reine a eu lieu le 6 septembre au château de Balmoral avec le Premier ministre britannique Liz Truss. La reine a demandé à Truss de former une nouvelle administration et l’a nommée Premier ministre et Premier Lord du Trésor lors de la réunion.

La reine a été photographiée pour la dernière fois avec Liz Truss, le nouveau Premier ministre britannique. Ses photos avec Truss ont circulé sur Internet depuis l’annonce de sa mort, car cette rencontre était sa dernière apparition publique devant la presse. Sa Majesté a accueilli Mme Truss dans une simple tenue en tartan avec un cardigan et un chemisier gris. Pour rester au chaud, elle a associé la simple jupe tartan et le chemisier à un cardigan gris. Elle a complété le look avec une paire de mocassins intemporels Anello & Davide. La jupe tartan était de couleur grise et rouge, et elle complétait parfaitement le reste de l’ensemble de Sa Majesté.

Maintenant, un utilisateur de Twitter a posté une autre photo en solo de la reine Elizabeth de ce qui semble être sa rencontre avec Liz Truss, la sous-titrant : “Si cela s’avère être sa dernière photo publique, c’est une photo absolument ravissante.” La photographie a été prise à Balmoral

S’il s’avère que c’est sa dernière photo publique, c’est une photo absolument ravissante pic.twitter.com/CtalA8AR4a – Harry Wallop (@hwallop) 8 septembre 2022

La reine tenait une canne, qui semblait l’aider à se tenir debout. Son visage souriant et attachant sur la photographie de Jane Barlow, ainsi que la composition de l’image – une cheminée, des canapés et des miroirs – en font une image absolument ravissante à chérir comme l’une des dernières photographies de la reine prises par les médias.

