Est-ce la “cuillère nationale de l’Inde” ? Desis sur Reddit ont rendu un verdict

Un utilisateur de Reddit a lancé une pétition pour déclarer une certaine cuillère la “cuillère nationale de l’Inde” et pour une bonne raison. C’est une marque de fabrique de chaque ménage de la classe moyenne Desi – la cuillère en acier avec un design complexe sur la poignée. Vous savez de laquelle nous parlons maintenant. Les utilisateurs de Reddit ont souligné de nombreux avantages de la cuillère auxquels vous n’aviez peut-être pas pensé auparavant, allant de son poids parfait, de sa finesse à la prise en main qu’elle offre. Mais au-dessus de tout cela, il y a probablement la valeur nostalgique de l’objet.

Un Redditor a affirmé avoir emporté la cuillère avec eux à l’étranger même après avoir quitté le pays.











Twitter est donné à des accès soudains de nostalgie.

La cuillère est un élément classique pour les ménages Desi, un peu comme un sol en mosaïque. Si vous avez eu votre enfance en Inde ou même passé un quart de votre enfance dans une maison desi, le sol en mosaïque vous frappera certainement de nostalgie. Le style de sol classique, qui est un assortiment de petits cailloux, carreaux, pierres, verre, etc., dans des motifs pour décorer une surface, était l’un des modèles de sol les plus appréciés dans les foyers indiens des premiers jours. Au fil de l’année, bien que les ménages aient opté pour des revêtements de sol en carrelage et en marbre plus modernes, les sols en mosaïque conservent cependant les saveurs nostalgiques de beaucoup.

Les sols en mosaïque indienne sont probablement devenus à la mode dans les années 50. Si merveilleux et si adapté à notre environnement. Cool, facile à entretenir et la poussière et les taches sont également absorbées. Des options moins chères et plus rapides les ont remplacées au cours des deux dernières décennies. pic.twitter.com/1ac3M04acf — Upasana (@U_pasana) 13 juin 2021

Ou, prenez par exemple, quand un appel de réveil est venu sous la forme d’un choc grossier, parce que Desi Twitter a découvert que le stylo “Add Gel” préféré de chaque enfant du millénaire coûte maintenant Rs 40 pièce. C’est mauvais et bougie, littéralement. Rs 30 était autrefois le territoire de Trimax et l’augmentation du prix d’Add Gel a dégonflé les enfants des années 90.

Aujourd’hui, j’ai appris qu’un stylo Ad Gel coûte maintenant Rs. 40. 40 RUPEES POUR UN STYLO AD GEL – Ruchita (@roocheetah) 23 juin 2022

La nostalgie des enfants des années 90 refuse de s’en aller alors même que le monde traverse des changements sans précédent. Peut-être que la nostalgie est une ancre dans une atmosphère en constante évolution et cela pourrait être la raison pour laquelle nous continuons à refuser de nous réveiller.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici