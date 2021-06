Est-ce investir ou jouer ? Voici la différence

Cher Pete,

Je fais partie des chanceux. J’ai investi très peu d’argent et je possède maintenant une crypto-monnaie d’une valeur de plus de 350 000 $. J’ai 30 ans, je loue, et je n’ai pas grand chose en épargne ou en investissements de retraite autre que ma crypto. J’ai vraiment du mal à savoir quoi faire ensuite. Je ne sais pas si je dois continuer ou prendre les 350 000 $ et faire quelque chose de plus pratique avec. Suis-je stupide de simplement le laisser rouler?

– Mason, Chicago

Vous réalisez que « laissez-le rouler » est un terme de jeu, non ? Bien que vous puissiez penser que j’ai injustement ciblé une phrase jetable dans votre e-mail, c’est la ligne floue entre le jeu et l’investissement qui rend la crypto-monnaie si déroutante.

Trop de gens pensent qu’investir, c’est jouer. Il s’avère qu’investir n’est pas parier. Le risque est-il impliqué ? Oui. La récompense est-elle impliquée ? Oui. Investir est-il un jeu de hasard ? Eh bien, cela dépend de votre stratégie d’investissement.

La principale différence entre le jeu et l’investissement est qu’un investisseur utilisera des outils de diversification pour atténuer les risques et réduire les risques de perte. Un joueur est généralement all-in avec un levier singulier dictant s’il gagne ou perd. Et même si vous détenez différents types de crypto-monnaie, l’utilisation d’une seule classe d’actifs signifie que vous n’atténuez pas les risques grâce à l’allocation et à la diversification des actifs.

J’ai toujours pensé qu’une personne peut gagner le droit de prendre des risques d’investissement supplémentaires en créant une stabilité financière sous-jacente dans sa vie, comme un fonds d’urgence, une stratégie de retraite correctement financée et l’effacement de la dette des consommateurs. Il est difficile d’atteindre ce niveau de stabilité lorsque toute votre valeur nette est liée à quelque chose d’aussi volatile que la crypto.

Les investisseurs ont des objectifs très précis concernant le taux de rendement, l’horizon temporel et la tolérance au risque elle-même. De plus, les investisseurs ont généralement des objectifs spécifiques pour des comptes spécifiques, que l’argent soit destiné à la retraite, à l’université ou à un autre événement à durée déterminée. Les objectifs principaux des joueurs tournent autour de la victoire du pari, sans aucun élément structurel ou contrainte supplémentaire.

La réalité la plus étrange à propos de l’intersection de l’investissement et du jeu est que le même actif peut théoriquement être un investissement ou un pari. C’est la stratégie et la planification derrière l’actif qui décident si vous jouez ou non.

Le jeu est passionnant. Investir, lorsqu’il est bien fait, est vraiment ennuyeux. Moi aussi, je suis fatigué de lire/d’entendre des citations des grands gourous de l’investissement de notre temps, mais Warren Buffett n’avait pas tort lorsqu’il a averti : « Méfiez-vous de l’activité d’investissement qui produit des applaudissements ; les grands mouvements sont généralement accueillis par des bâillements. »

Ne prenez pas votre décision si binaire. Il n’y a pas de moment inhérent « tout ou rien » ici. Vous pouvez retirer de l’argent de la table et en faire quelque chose de moins spéculatif.

Envisagez d’utiliser une partie de la valeur de vos avoirs cryptographiques pour créer une stabilité plus conventionnelle. En faisant cela, vous permettez au reste de vos avoirs cryptographiques de devenir moins un pari et plus une stratégie d’investissement spécifique. Vous aurez toujours l’avantage théorique de la cryptographie, mais vous aurez également une base plus fiable pour votre stratégie de planification financière.

Si vous vendez une crypto-monnaie, assurez-vous de tenir compte des taxes. Malheureusement, un groupe d’investisseurs en crypto va apprendre une leçon incroyablement dure lorsqu’ils ne tiennent pas compte des obligations fiscales qu’ils ont envers l’IRS.

Vous devez vous réconcilier avec le FOMO (peur de manquer) qui vient inévitablement du passage d’une stratégie d’investissement spéculative à une stratégie d’investissement plus prudente. Vous ne pouvez pas mesurer éternellement votre décision de vous diversifier avec un échéancier illimité qui, autrement, permettrait à vos précédents investissements spéculatifs de fluctuer de façon folle, voire plus élevée. Ce sera la tentation dans tout cela. Si vous deviez vous diversifier et que vos investissements précédents explosaient comme une fusée, vous aurez l’impression d’avoir échoué. Vous n’avez pas échoué. C’est FOMO, et c’est aussi vieux que de s’investir.

