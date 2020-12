L’acteur hollywoodien en disgrâce Kevin Spacey a publié une nouvelle vidéo du réveillon de Noël sur le sujet du suicide. Beaucoup, cependant, étaient impatients de voir une signification plus sinistre derrière son message cryptique.

L’acteur, largement absent des médias sociaux depuis qu’il a fait face à une vague d’allégations d’inconduite sexuelle, a publié jeudi la vidéo sur le thème de Noël, marquant la troisième année consécutive où il a partagé de tels messages.

La vidéo de cette année, intitulée «1-800 XMAS», commence avec Spacey assis sur un banc dans un parc. Dans la voix de Frank Underwood, son personnage de la série télévisée House of Cards, Spacey demande: « Que serait la veille de Noël sans un message de ma part? »

Cependant, il abandonne rapidement l’acte, attrapant la caméra et se promenant en parlant du nombre de ses amis aux prises avec la dépression et les pensées suicidaires à l’heure actuelle.

«Écoutez, beaucoup de gens m’ont contacté cette année, et ont partagé leur propre combat et ma capacité à être là pour eux n’a vraiment été possible que grâce à mes propres difficultés». Dit Spacey.

De façon déchirante, tant de gens ont dit que les choses s’étaient tellement détériorées pour eux qu’ils ont envisagé de se suicider et c’est suffisant pour que je veuille adopter une approche complètement différente cette année pour reconnaître leur douleur.

L’acteur exhorte alors « quiconque est en difficulté » ne pas « fais ce pas » et cherchez plutôt de l’aide, car il y a « toujours un chemin » et les choses finiront par devenir « meilleur. » La vidéo se termine par la promotion de deux lignes directes pour la prévention du suicide et la toxicomanie.

En ce moment pendant ces vacances et au-delà, même si vous ne le sentez pas, il y a des gens qui comprennent et qui peuvent vous aider, car vous n’êtes pas seul.

Le discours de Spacey a reçu une réaction assez mitigée, de nombreux internautes affluant sur les réseaux sociaux pour dire à l’acteur en disgrâce que ses mots ne signifient plus rien pour eux.

Pensiez-vous que je vous avais oublié? Peut-être auriez-vous espéré … FU pic.twitter.com/mWpDq74p3h – Ais (@AisDunbar_) 24 décembre 2020

Les choses n’en ont pas eu « meilleur » pour les victimes présumées de la mauvaise conduite de Spacey, dont Anthony Rapp, celui qui a déclenché la vague d’accusations contre l’acteur qui a conduit à sa disgrâce. Rapp a allégué que Spacey lui avait fait des avances sexuelles inappropriées dans les années 1980, alors que le premier n’était qu’un garçon de 14 ans.

Est-ce que ça va mieux pour @albinokid Bien que? 🤔 Vous n’avez toujours pas vraiment joué avec Le fantôme de Noël passé, Kevin. Je pense que vous devriez vraiment vous en occuper plus que vous ne l’avez fait si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux. Juste mes pensées. ☮️ – Shawn ☀️Sunshine☀️ Strickland (@Strickalator) 24 décembre 2020

D’autres, cependant, ont essayé d’approfondir la vidéo cryptique de Spacey, l’accusant d’essayer de transmettre un autre message plus sinistre. Les théoriciens du complot ont suggéré que le discours de l’acteur était en fait une menace à peine voilée pour Ghislaine Maxwell, l’associé incarcéré du pédophile Jeffrey Epstein, décédé dans des circonstances suspectes en prison en attendant son procès.

si seulement Jeffrey avait vu ça, non? – Rob (@robrousseau) 24 décembre 2020

Certains sont allés encore plus loin, soulignant la mystérieuse mort récente de plusieurs des accusateurs de Spacey.

Kevin a perdu beaucoup de personnes proches de lui 😔 pic.twitter.com/87Z0rlsiEv – S (e) anta Claus (@seansaysyeoo) 24 décembre 2020

Cependant, certains utilisateurs ont exprimé leur appréciation et leur soutien au message de Spacey, affirmant que les personnes suicidaires ont désespérément besoin de soutien, en particulier en ces temps déprimants de coronavirus.

C’est génial Kevin. Je vous remercie. En outre, le monde a besoin de plus de pardon. – Cyan (@cyantist) 24 décembre 2020

Kevin, en tant que personne qui a perdu son enfant cette année à 26 semaines de grossesse, a dû tenir son enfant mort dans ses mains et savoir qu’il ne pleurerait jamais, merci pour votre message. Nous avons tous lutté cette année. Dieu te bénisse. – DrBrainer2021 (@CCBrainer) 24 décembre 2020

