Est-ce enfin fini pour Carrie et Aidan ?

D’abord, il y a eu ce qui semblait être les scènes d’un enterrement et maintenant, il y a des photos du tournage de Et juste comme ça saison trois, qui semble montrer Carrie Bradshaw et son ex-fiancé et petit-ami nouvellement ravivé, Aidan Shaw, en train de rompre.

Dans la dernière série de clichés de paparazzi du tournage de la prochaine série de Sexe et la ville Dans la suite, Sarah Jessica Parker et John Corbett, qui jouent les personnages principaux, sont vus en train de discuter en larmes dans un restaurant de West Village, ce qui conduit de nombreuses personnes à spéculer sur l’état de leur relation dans la saison à venir.

Nous avons terminé la deuxième saison de AJLT Carrie quitte son appartement adoré et poursuit sa relation renouée avec Aidan. « Il est temps pour elle de s’engager davantage à être la personne pertinente qu’elle veut être. Alors, qu’est-ce que cela signifie et où cela peut-il mener une personne ? », a déclaré Parker lors de la présentation de Warner Bros. Discovery Upfronts le 16 mai. « Aidan joue un rôle assez important dans la réponse à cette question. »

Parker a également évoqué certains des problèmes qui pourraient suivre le protagoniste de la série dans sa troisième saison. « Je pense que Carrie est à un moment de sa vie où cet événement impensable s’est produit et elle a alors réalisé que la vie est courte et qu’il est maintenant temps d’évoluer et de s’engager davantage pour être la personne pertinente qu’elle veut être », a partagé l’acteur avec le public.

Prenant la parole le 7 mai sur Aujourd’hui avec Hoda et JennaParker a également ajouté que, même si elle ne pouvait pas divulguer de détails, la nouvelle saison « a pour moi une sorte de qualité soufflée cette année ».

Carrie ne sera pas la seule SATC Les deux personnages ont été témoins d’un changement de plaques tectoniques dans leur vie amoureuse. Sur d’autres photos publiées sur le tournage de la troisième saison, Cynthia Nixon, qui joue Miranda Hobbes, a été vue à un rendez-vous avec l’actrice Dolly Wells, une nouvelle recrue du casting. Date limiteLe personnage de Wells s’appellera Joy et elle rejoint la série en tant que « régulière ». Bien que l’on ne sache pas grand-chose de sûr à propos de Joy, il a été affirmé que l’amoureuse de Miranda « aime les lévriers plus que les enfants ».

