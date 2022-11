Est-ce enfin au tour de l’Afrique de remporter la Coupe du monde ?

La tristement célèbre prédiction de Pelé sur la Coupe du monde d’Afrique a depuis longtemps dépassé sa date d’échéance, mais elle est toujours annoncée avant chaque Coupe du monde de la FIFA alors que le continent attend toujours son premier titre mondial.

“Une nation africaine remportera la Coupe du monde avant l’an 2000”, a déclaré Pelé en 1977, de manière quelque peu ambitieuse à la lumière de la campagne désastreuse du Zaïre – et du martèlement 9-0 de la Yougoslavie – lors du tournoi de 1974.

Les choses n’ont pas été si mauvaises depuis, mais il y a eu très peu d’améliorations tangibles de la Coupe du monde africaine. La course du Cameroun aux quarts de finale de 1990 reste le point culminant de l’Afrique, imitée par le Sénégal (2002) et le Ghana (2010), mais jamais dépassée.

Pelé a même prolongé sa prédiction jusqu’en 2010, mais cela aussi s’est avéré vain.

En fait, les performances collectives du continent se sont sans doute détériorées au cours des dernières décennies, le tournoi de 2018 étant le premier depuis 1982 – lorsque l’Afrique ne comptait que deux participants – où aucun n’a atteint les huitièmes de finale.

Dans les années 80, sur deux tournois, 25% des participants africains à la Coupe du monde ont atteint les huitièmes de finale, ce chiffre culminant à 33% sur trois tournois – et 10 participants – dans les années 90.

Dans les années 2000, encore une fois sur 10 participants et deux tournois, seulement 20% des équipes ont atteint les KO, tandis que les 16 derniers participants – au cours des trois dernières éditions – ont enregistré un taux de réussite de 25% de progression.

Les équipes africaines ont collectivement remporté trois matchs de groupe dans chaque tournoi depuis 1998, un taux de victoire de 20% qui est tombé à 16,6% en 2010, lorsque l’Afrique avait six représentants au lieu de cinq.

En 1977, Pelé a fait une prédiction selon laquelle l’Afrique remporterait la Coupe du monde avant 2000. Il a mis à jour cette date limite à 2010 ans plus tard. Mais le continent attend toujours. GABRIEL LOPES/AFP via Getty Images

L’instabilité des entraîneurs et les nominations managériales inappropriées, les équipes africaines étant trop souvent privées de cohérence, ont privé les équipes de la familiarité ou de la sérénité qui accompagnent la stabilité managériale.

Certaines des meilleures équipes africaines ont été paralysées par des remaniements d’entraîneurs de dernière minute – pensez au Nigeria qui se sépare de Philippe Troussier avant de nommer Bora Milutinovic six mois seulement avant la Coupe du monde 1998 – ou à des nominations de direction inadaptées – pensez à la tâche de la Côte d’Ivoire Sabri Lamouchi, qui n’avait aucune expérience d’entraîneur, pour superviser leur Golden Generation en 2012.

La nomination des Super Eagles de Lars Lagerback et la nomination des Ivoiriens de Sven-Goran Eriksson — quatre et trois mois respectivement avant la Coupe du monde 2010 — chevaucheraient les deux catégories.

Trop souvent, des équipes talentueuses et réussies se sont retrouvées encombrées de nouveaux managers et ont tenté d’apprendre de nouvelles approches à la veille de la Coupe du monde, les FA souhaitant apaiser la faim locale pour un grand nom, un entraîneur de haut niveau et justifier des dépenses salariales plus importantes en désigner un étranger.

“Les chances de succès des entraîneurs étaient limitées par le fait qu’ils ne s’identifiaient souvent pas complètement à la culture, à la mentalité et au mode de vie africains ou connaissaient trop peu ces acteurs”, lit-on dans le rapport technique de la FIFA au lendemain de la Coupe du monde 2010.

Tout cela étant dit…

Cette année, le quintette africain est dans une position unique où les cinq sont supervisés par des entraîneurs locaux – la première fois dans l’histoire que cela se produit pour tous les représentants africains à la Coupe du monde.

Aliou Cissé est sélectionneur du Sénégal depuis 2015, après avoir fait ses armes avec l’équipe U-23. Au cours des sept dernières années, il a cultivé une atmosphère familiale unifiée, restant généralement fidèle aux joueurs, tout en s’appuyant sur une approche tactique qui joue sur les forces de son équipe.

Il a supervisé les progrès – qualifications consécutives pour la Coupe du monde pour la première fois ainsi qu’un premier titre en Coupe d’Afrique des Nations – et a l’expérience du tournoi à la fois en tant que joueur et entraîneur-chef. Avec Cissé, le Sénégal a de la continuité, de la stabilité et, surtout, un palmarès de succès.

L’entraîneur sénégalais Aliou Cissé est le plus établi des entraîneurs africains au Qatar, mais pour la première fois, les cinq équipes ont des entraîneurs locaux pour le tournoi. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Les quatre autres entraîneurs principaux n’occupaient pas leur poste actuel en début d’année, Rigobert Song et Otto Addo prenant respectivement les rênes du Cameroun et du Ghana avant les éliminatoires, et Walid Regragui et Jalel Kadri nommés par le Maroc et la Tunisie après la qualification. .

Cependant, tous les quatre ont eu une expérience d’encadrement au sein des structures nationales avant leur nomination, et connaissent le vivier national à leur disposition.

De même, ils ont tous supervisé une remontée du moral après avoir remplacé des prédécesseurs impopulaires ; avec Addo et Song jouissant d’une réputation particulièrement élevée dans leur pays d’origine après avoir éliminé respectivement le Nigeria et l’Algérie étonnante en séries éliminatoires.

Regragui a revitalisé les Lions de l’Atlas au bon moment après avoir remplacé le profondément impopulaire Vahid Halilhodzic, dont l’approche intransigeante et l’ostracisme des joueurs de premier plan n’avaient pas été bien accueillis.

Les désavantages économiques, une logistique inadéquate, la corruption et la mauvaise gestion, ainsi que des infrastructures limitées ont également freiné les progrès, tout comme les fréquents désaccords financiers qui ont miné les performances des équipes africaines.

Le Ghana et le Cameroun ont tous deux implosé, sur fond de disputes sur les primes, en 2014, où le Nigeria a également boycotté l’entraînement avant son huitième de finale contre la France, comme le Togo avait menacé de le faire en 2006. Reste à savoir si de tels problèmes se reproduiront dans Qatar.

Les prétendants potentiels ont également eu du mal à faire face aux tirages au sort menaçants de la phase de groupes ainsi qu’aux blessures inopportunes des joueurs clés.

Y compris Sadio Mane cette année, le footballeur africain de l’année en titre s’est blessé avant la Coupe du monde en 2010, 2018 et 2022. Didier Drogba et Mohamed Salah ont réussi à se rendre sur le terrain, mais les deux étaient l’ombre d’eux-mêmes, Mane, qui a terminé deuxième du Ballon d’Or le mois dernier seulement, il n’y aura pas de retour de conte de fées.

Gab Marcotti et Julien Laurens choisissent leurs favoris pour remporter la Coupe du monde au Qatar.

Les équipes africaines en route pour la Coupe du monde sont arrivées en grande partie indemnes au tournoi, à l’exception flagrante de Mane, dont l’absence doit nécessiter un recalibrage des perspectives du Sénégal, et du Ghana, qui sont privés de leurs deux gardiens de but principaux et de leur milieu de terrain défensif de premier choix en raison de blessure.

Le président du pays, Nana Akufo-Addo, semble imperturbable, affirmant récemment que Pelé “avait le Ghana en tête” lorsqu’il a fait sa prédiction audacieuse de 1977.

Cette année, aucune des parties du continent ne peut véritablement se targuer d’avoir été entraînée de manière particulièrement odieuse, comme cela a été le cas par le passé. La Côte d’Ivoire de Drogba a dû affronter à la fois l’Argentine et les Pays-Bas en 2006, et le Brésil et le Portugal en 2010. Malgré leur talent, les Eléphants n’ont pas pu progresser.

En 2002, le Nigeria a rencontré l’Argentine, l’Angleterre et la Suède au premier tour, le Ghana a rencontré l’Allemagne, le Portugal et les États-Unis en 2014, tandis que le Maroc a affronté l’Espagne et le Portugal en Russie ; tous les trois n’ont pas progressé.

Les changements dans la manière dont les tirages au sort de la Coupe du monde sont effectués depuis 2018 ont réduit les chances de groupes disproportionnellement difficiles, bien que le Nigeria se soit toujours retrouvé face à l’Argentine et aux éventuels finalistes, la Croatie en 2018.

Sur la base du classement mondial de la FIFA, le Cameroun a le groupe le plus difficile des équipes africaines en 2022, le favori de la Coupe du monde, le Brésil, étant la menace la plus inquiétante. La Suisse est classée 15e au monde, tandis que la Serbie se situe juste en dehors du top 20 mondial.

Le Ghana et le Maroc y sont confrontés après avoir été opposés respectivement à l’Uruguay, au Portugal, à la Croatie et à la Belgique, mais chacun pourrait être tranquillement convaincu que leur vitalité et leur jeunesse – les Black Stars sont la plus jeune équipe du tournoi – peuvent bouleverser les équipes qui sont dépend de certains des joueurs les plus âgés de la compétition et risque d’avoir des jambes vieillissantes aux deux extrémités du terrain.

James Olley résume un discours remarquable du président de la FIFA, Gianni Infantino, dans lequel il a dénoncé "l'hypocrisie" des nations critiquant le Qatar.

Ensuite, il y a le Sénégal, qui a confortablement la mission la plus appétissante des cinq équipes africaines. Comme l’a démontré le match d’ouverture de dimanche, le Qatar semble surpassé en tant qu’hôte et ne devrait pas être un match pour les champions d’Afrique, tandis que l’Équateur – classé 44e au monde – trouvera la situation beaucoup plus difficile contre les Lions de la Teranga.

Le match d’ouverture du Sénégal contre les Pays-Bas, classés huitièmes au monde, est peut-être le match le plus difficile du mandat de Cissé, mais les Africains de l’Ouest se soutiendront toujours pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

C’est cependant là que la perte de Mane pourrait contrecarrer leurs tentatives d’imiter la glorieuse génération de 2002 ou même d’innover pour les concurrents africains.

Ce dont cette équipe sénégalaise est la preuve, cependant, c’est comment la qualification et le succès au plus grand stade de tous peuvent laisser un héritage qui profite aux générations futures.

Les Lions de la Teranga n’ont peut-être pas réussi à tirer parti immédiatement de leur course vers le quart de finale de 2002, ne revenant à la Coupe du monde qu’en 2018, mais l’équipe qui s’est maintenant qualifiée pour des éditions consécutives a été inspirée par les réalisations des héros de leur jeunesse, imprégnant une nouvelle génération du désir d’imiter l’exploit de Papa Bouba Diop, El Hadji Diouf, Salif Diao et al.

“La génération 2002 est une référence pour eux”, a déclaré Cissé à ESPN plus tôt cette année. “Beaucoup de nos joueurs nous ont suivis, et certains m’ont même dit qu’ils étaient dans le bus qui passait derrière notre bus.

“C’est émouvant, qu’ils aient ces repères, ça me touche vraiment.”