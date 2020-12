Le seul mémorial d’Anne Frank aux États-Unis a été vandalisé mardi, une démonstration de haine affligeante qui a déclenché une enquête policière, ont déclaré des responsables.

« C’est triste que cela devienne une déclaration de qui et ce qu’est notre communauté », a déclaré Dan Prinzig, directeur du Wassmuth Center for Human Rights, qui maintient le mémorial à Boise, Idaho.

Le mémorial comprend une statue en bronze grandeur nature de Frank, qui la représente tenant son journal et regardant par la fenêtre de l’annexe secrète dans laquelle elle et sa famille ont passé 761 jours à se cacher des nazis avant d’être retrouvés et envoyés dans des camps de concentration en 1944. .

Des autocollants avec des croix gammées et les mots «Nous sommes partout» ont été trouvés apposés sur le journal, et un autre a été collé sur une statue représentant la «spirale de l’injustice».

«C’est ce que nous devenons? Demanda Prinzig.

Un autre autocollant a été collé sur une photo de Bill Wassmuth, l’homonyme du centre. C’était un prêtre catholique qui a quitté la prêtrise pour se concentrer sur la lutte contre les suprémacistes blancs et les nations aryennes, un groupe néonazi qui, à l’époque, était basé dans le nord de l’Idaho. Wassmuth est décédé en 2002.

La diffamation du mémorial, que Prinzig a qualifié de «coup de poignard au cœur», a été un cri de ralliement pour la communauté. Plusieurs membres de la communauté ont demandé à Prinzig d’organiser une veillée physique, tandis que d’autres ont commencé des collectes de fonds, a-t-il déclaré.

Le chef de la police de Boise, Ryan Lee, a qualifié le vandalisme de «absolument répréhensible» et a déclaré que son agence avait contacté la Ligue anti-diffamation dans le cadre de son enquête.

«Cela nous préoccupe», a déclaré Lee. «Nous nous engageons à dénicher … ceux qui fomenteraient la haine dans la communauté.»

Ce n’est pas la première fois que le mémorial est vandalisé depuis sa consécration en 2002. Il a également été dégradé pendant une série de jours en 2017 lorsque des graffitis d’insultes antisémites et racistes ont causé 20000 dollars de dégâts.

Les dommages ne sont pas seulement causés au mémorial lui-même, a déclaré Prinzig, mais à «la psyché de la communauté».

C’est un « moment important pour commencer vraiment à nous remettre en question: qui sommes-nous et quoi [are we] faire pour lutter contre l’injustice? «

Prinzig a fait écho aux paroles d’Eleanor Roosevelt, qui, selon lui, sont gravées dans le mémorial.

«Où, après tout, les droits de l’homme commencent-ils? Dans de petits endroits, près de chez nous – si proches et si petits qu’ils ne peuvent être vus sur aucune carte du monde », a-t-il déclaré.

