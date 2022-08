Est-ce Akshay Kumar dans la préquelle de “Game of Thrones” ? Les fans de Khiladi le pensent

L’épisode pilote du très attendu House of the Dragon, préquel de “Game of Thrones”, a récemment été diffusé sur Disney Plus Hotstar et les fans indiens n’ont pas pu rester calmes. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) est décédée aux mains de Jon Snow (Kit Harrington) il y a trois ans lorsque nous les avons vus pour la dernière fois, provoquant la consternation des légions de fans de la série. HBO a promis aux fans qu’ils reviendraient pour le jeu du trône de fer dans House of the Dragon. Alors que l’épisode se concentrait sur la famille Targaryen, le public indien a réussi à trouver une connexion Bollywood. Paddy Considine, qui joue le roi Viserys I, est considéré comme le sosie de l’acteur de Bollywood Akshay Kumar.

Avec cela, les médias sociaux sont maintenant inondés de messages disant qu’ils ne savaient pas qu’Akshay Kumar jouait dans l’une des plus grandes émissions de télévision. Les gens font des collages des deux ensemble et les mettent sur les réseaux sociaux. “Je ne savais pas que HBO avait jeté Akshay Kumar dans la série House of the Dragon”, a écrit un utilisateur de Twitter. Regardez par vous-même :

Je ne savais pas que HBO avait choisi Akshay Kumar dans la série House of the Dragon pic.twitter.com/HVAPvFYAb5 — CHASSEUR 🐇 (@hp_mode2) 21 août 2022

House of the Dragon est la première de plusieurs séries dérivées prévues par HBO. Il présente au monde les Starks, Lannister, Baratheon et Tyrell, entre autres. Alors que nous allons découvrir plusieurs nouveaux Targaryen dans la série, la question à un million de dollars est de savoir comment les personnages principaux sont liés à Daenerys Targaryen ?

Fille unique du roi Aerys II, Daenerys a régné sur Game of Thrones et les fans ont même senti qu’elle avait des nuances de son père, populairement connu sous le nom de Mad King. En raison de la chronologie de House of the Dragon, il est clair que la série dérivée (au moins les premières saisons) n’apparaîtra pas dans la série. Cependant, elle entretient un lien avec les principaux membres de la famille Targaryen.

