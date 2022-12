Est-ce ainsi que nous regarderons la prochaine Coupe du monde ? | Actualités scientifiques et techniques

Comment avez-vous regardé la Coupe du monde ?

Dans le salon? A votre local ? Étant donné les heures de coup d’envoi en Qatarvous en avez peut-être eu au bureau.

Et avec le grand nombre de matchs chaque jour, il est probable que vous en ayez attrapé quelques-uns sur votre téléphone ; regarder en direct ou capturer des moments forts lors de vos déplacements ; Twitter ou Whatsapp toujours juste un coup de doigt, pour que vous puissiez crier dans le vide à propos de l’endroit où vous pensez Gareth Southgateva mal.

Il n’y a pas tant de tournois, l’idée de pouvoir regarder des matchs dans la paume de votre main, où que vous soyez, était un rêve impensable. Mais le Coupe du mondede par son caractère quadriennal et son attrait universel, a toujours été un formidable baromètre de l’évolution tant des technologies que des habitudes de consommation.

De la première Coupe du monde en couleur en 1970, quand Pelé-LED Brésil a épaté le monde au Mexique; en Allemagne en 2006, nous faisant entrer dans la génération HD ultra-nette ; et maintenant la réalité d’aujourd’hui qu’en Chine, les droits de diffusion du tournoi ont été remportés par la version du pays de TIC Tac; nous avons certainement parcouru un long chemin.

Image:

Pelé ouvre le score en finale de la Coupe du monde 1970



“Je suis assez vieux pour me souvenir d’avoir regardé le football en noir et blanc”, déclare Peter Moore, s’exprimant depuis une Californie baignée de soleil impossible à imaginer autrement qu’en couleur.

C’est à partir de là que l’ancien directeur général d’EA Sports et du Liverpool FC travaille sur ce qu’il pense être la prochaine page de l’histoire de la diffusion de la Coupe du monde.

“Le deuxième but pour le Japon”, dit-il à propos de la défaite choc de l’Allemagne dans son premier match du Groupe E.

“Le gardien Manuel Neuer, l’un des meilleurs de la dernière décennie, était fautif. J’adorerais pouvoir laisser tomber la caméra dans la surface de réparation pendant qu’il tirait pour voir exactement la vue qu’il avait, pour voir ce qui n’allait pas. .”

Image:

Le Japonais Takuma Asano bat le gardien allemand Manuel Neuer sous un angle improbable



Le numéro un allemand sera soulagé d’apprendre que la solution n’est pas d’attacher une GoPro à sa poitrine. On ne s’attendrait pas non plus à ce que le vainqueur du match japonais Takuma Asano se rende sur le terrain avec lunettes intelligentes comme une sorte d’Edgar Davids dystopique.

La solution puise plutôt dans le passé de M. Moore chez EA, le géant du jeu derrière des titres sportifs à succès tels que Madden NFL, Tiger Woods PGA Tour et – le plus célèbre de tous – FIFA.

L’angle de caméra impossible

“Les angles de caméra impossibles que vous pouvez voir dans un jeu vidéo, vous n’avez pas pu le faire dans la vraie vie”, déclare M. Moore.

“Et il y a toute une génération élevée habituée à avoir le contrôleur entre les mains, à voir ces angles.”

En effet, depuis plus de 20 ans, les jeux vidéo de sport permettent aux joueurs de mettre l’action en pause et de faire voler une caméra virtuelle sur le terrain avec une précision et une fluidité dont les vrais diffuseurs ne peuvent que rêver.

Et à mesure que les visuels deviennent de plus en plus réalistes, la possibilité de brouiller la frontière entre le numérique et le physique devient d’autant plus attrayante.

Image:

La série FIFA permet aux joueurs de plonger directement dans l’action. Image : Arts électroniques



Entrez Unity, une société de logiciels de jeux vidéo mieux connue pour son moteur du même nom, qu’elle concède sous licence à d’autres développeurs pour alimenter leurs titres.

Mais tout comme son collègue studio de jeux Epic a vu son Unreal Engine utilisé au-delà des jeux, notamment pour générer des décors pour l’émission Star Wars The Mandalorian, Unity diversifie son portefeuille.

Comment fonctionne la technologie ?

M. Moore dirige la division des sports et des divertissements en direct d’Unity et a proposé une visite éclair de la façon dont la technologie de l’entreprise a déjà été appliquée à l’UFC des arts martiaux mixtes.

La démo montre deux combattants, qui ont été soumis à une “capture volumétrique” sur une scène sonore de Los Angeles. Plusieurs caméras tout autour d’eux ont capturé le combat, et les données sont ensuite transformées en “voxels” – des pixels 3D qui, une fois traités par un programme informatique puissant, peuvent être recrachés sous forme de modèles photoréalistes.

Le résultat est que les combattants apparaissent comme on peut s’y attendre dans des images réelles, revisualisées via des données et avec le spectateur final pouvant plonger dans n’importe quel angle.

Vous devenez essentiellement votre propre caméraman.

“Les jeux vidéo prennent vie”, déclare M. Moore, dans un clin d’œil à son passé, alors qu’il parcourt le combat sur un iPad.

“Cela nécessite beaucoup de puissance de calcul et de bande passante, mais comme toute technologie avec laquelle j’ai été impliqué, cela évolue.”

L’objectif est que l’équipement de capture utilisé sur les scènes sonores se déplace éventuellement dans les salles de spectacle.

M. Moore affirme qu’il sera “omniprésent et accessible à toute personne disposant d’un appareil à écran tactile” dans quelques années, ce qui signifie qu’il pourrait être prêt pour la victoire miraculeuse de l’Angleterre en Coupe du monde 2026.

Les fans peuvent se moquer de l’ambition, en particulier ceux qui ont déposé une somme à quatre chiffres sur un téléviseur 3D il y a dix ans, ont promis que c’était l’avenir de la radiodiffusion.

Et Unity considère également que la technologie fait partie du métaverse dont nous avons tant entendu parler, qui pour certains est rien de plus qu’une grande illusion technologique concoctée dans la Silicon Valley.

Mais quand M. Moore dit que ce sera accessible à tous, il veut vraiment dire n’importe qui.

S’il était toujours dans son Liverpool bien-aimé, qu’il a quitté en 2020 après un séjour de trois ans qui comprenait le premier titre de Premier League du club, il le présenterait au manager Jurgen Klopp comme moyen d’analyser pendant les matchs.

Et c’est devenu un gros mot parmi les entraîneurs, les fans et les experts, mais M. Moore est convaincu que la technologie pourrait même changer notre façon de penser au VAR.

Peu importe que l’Angleterre remporte la Coupe du monde, ce serait vraiment un miracle.