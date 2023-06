Est-ce ainsi que Kangana Ranaut a «ruiné» Tiku Weds Sheru de Nawazuddin Siddiqui?

Tiku Weds Sheru, avec Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur en tête, s’est ouvert à des critiques mitigées de la part des critiques et des fans. Le film, sorti sur Amazon Prime Video le 23 juin, est produit par Kangana Ranaut. Même avant sa sortie, Tiku Weds Sheru était impliqué dans une controverse après que les utilisateurs aient critiqué la scène du baiser entre Nawazuddin, 49 ans, et Avneet, 21 ans dans la bande-annonce. Maintenant, selon un rapport de Bollywood Hungama, Kangana Ranaut a apporté certaines modifications au scénario, ce qui aurait pu donner une tournure décevante au film.

Kangana Ranaut a modifié le scénario de Tiku Weds Sheru

La source a affirmé qu’il y avait une « grande différence » entre le scénario raconté de Tiku Weds Sheru et celui qui est sorti comme « produit final ». Il disait: « L’impact a disparu car elle a fait tant de changements. Cela a endommagé le film. »

Citant les raisons de l’intrigue incohérente du film, la source a ajouté que lorsque Tiku (Avneet Kaur) a accepté d’épouser Sheru (Nawazuddin Siddiqui), elle a parlé dans un anglais approximatif. Mais, au fur et à mesure que le film progressait, Tiku était décrit comme un personnage maîtrisant parfaitement la langue anglaise. « Son personnage était censé être naïf et pagli mais dans le film, elle apparaît comme très intelligente », a déclaré la source.

Le réalisateur Sai Kabir n’a pas approuvé les changements

Selon certaines informations, la scène d’ouverture de Tiku Weds Sheru où Avneet Kaur est vu en train d’écrire un poème a été opposée par le réalisateur Sai Kabir car la scène n’a en aucune façon contribué à l’intrigue du film. La source a ajouté que Kangana Ranaut avait « monté » de nombreuses scènes du film, concernant « la famille de Tiku et l’ami de Sheru », ce qui ne correspondait finalement pas bien à l’intrigue du film. Selon le rapport, le public a trouvé la séquence culminante de Tiku Weds Sheru « absurde » parce que Sai Kabir ne l’a pas tournée. Au lieu de cela, il a été filmé par le réalisateur d’action Sunil Rodrigues.

Intrigue Tiky Weds Sheru

Tiku Weds Sheru tourne autour de deux individus d’une petite ville qui rêvent de devenir grands dans l’industrie cinématographique. Ils se marient pour des arrière-pensées, et c’est le début de la comédie des erreurs. La comédie romantique met également en vedette Rahoul, Mukesh S Bhatt, Suresh Vishwakarma, Ghanshyam Garg et Zakir Hussain.