Essuyer un ordinateur portable Windows ? Voici le moyen le plus sûr d’effacer vos données personnelles – gratuitement

Lorsque vous remplacez votre ancien PC Windows, mais toujours fonctionnel, par un nouveau modèle brillant, vous disposez de plusieurs options pour cet appareil légèrement utilisé. Vous pouvez l’offrir à un ami ou à un membre de votre famille. Vous pouvez en faire don à une organisation caritative comme Goodwill (qui s’associe à Reconnexion Dell). Vous pouvez même l’échanger contre un crédit ou le vendre sur un site tiers comme Échange ou Retour au marché.

Quelle que soit la ligne d’action que vous adoptez, votre tâche la plus importante est de supprimer définitivement tous vos fichiers personnels depuis ce PC avant de le transmettre. Avec un ordinateur de bureau, cela peut être aussi simple que de remplacer le lecteur système par un nouveau. Mais ce n’est généralement pas une option avec un ordinateur portable, où le remplacement du stockage peut être impossible ou d’un coût prohibitif.

Pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau sur lesquels vous ne remplacez pas le lecteur système, le moyen le plus simple consiste à réinitialiser le PC, en choisissant l’option permettant de supprimer les fichiers personnels et de réinstaller Windows. Sur un PC exécutant Windows 10, accédez à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération. Sur un appareil Windows 11, l’option Réinitialiser le PC se trouve sous Paramètres > Système > Récupération. Assurez-vous de choisir l’option Supprimer tout, comme indiqué ici.

Lorsque vous réinitialisez un PC pour le donner ou le vendre, assurez-vous de choisir l’option Supprimer tout. Capture d’écran par Ed Bott/ZDNET

Il faut plusieurs invites avant d’arriver à l’option de réinitialisation réelle (vous ne voulez pas le faire accidentellement, après tout) et si vous parcourez les paramètres, vous pouvez trouver une option Nettoyer le disque conçue pour supprimer toutes les données en plus de supprimer votre fichiers. Comme alternative, vous pouvez démarrer à partir du support d’installation Windows, supprimer toutes les partitions de disque existantes, puis effectuer une nouvelle installation.

L’une ou l’autre option supprime les fichiers personnels existants, mais la documentation de Microsoft prévient que « la fonctionnalité d’effacement des données est destinée aux consommateurs et ne répond pas aux normes d’effacement des données du gouvernement et de l’industrie ». Par conséquent, il est possible qu’une personne possédant des compétences techniques avancées utilise des outils médico-légaux ou un logiciel de récupération de données pour accéder à certaines informations supprimées.

Sur les systèmes modernes équipés de disques SSD, vous pouvez souvent trouver un utilitaire de gestion qui inclut une commande Secure Erase. Pour les SSD Samsung, utilisez le Magicien Samsung programme. Pour les SSD Intel, téléchargez et installez le Outil de mémoire et de stockage Intel. Les SSD de Crucial utilisent le Utilitaire Crucial Storage Executive. Les appareils Microsoft Surface prennent en charge un outil personnalisé appelé Gomme de données Microsoft Surface; consultez les liens de téléchargement dans cet article pour déterminer si vous avez besoin de la version la plus récente de IT Toolkit ou de la version héritée pour les anciens appareils Surface.

Certains outils de gestion de partition tiers incluent la possibilité d’effacer complètement un disque. Mon préféré pour cette tâche est Assistant de partition MiniToolqui inclut l’option Wipe Disk dans les versions gratuites et payantes.

Vous pouvez également utiliser les outils de chiffrement intégrés de Windows pour garantir que l’intégralité du lecteur système, y compris l’espace disque inutilisé, est chiffré avant d’effectuer une nouvelle installation. Cette étape supplémentaire nécessite un peu plus de temps, mais elle garantit que toutes les données récupérées n’importe où sur le disque seront illisibles. Et vous n’avez besoin d’aucun logiciel tiers pour effectuer le travail.

Votre lecteur système est entièrement chiffré par défaut si vous êtes connecté à Windows avec un compte Microsoft sur un appareil moderne prenant en charge le chiffrement de périphérique BitLocker (BDE). Pour confirmer que votre appareil prend en charge BDE, exécutez l’utilitaire d’informations système (Msinfo32.exe) en tant qu’administrateur et vérifiez l’entrée Prise en charge du chiffrement de périphérique au bas de la page Résumé du système.

Sur un système exécutant Windows 10 Professionnel ou Windows 11 Professionnel, vous pouvez utiliser l’utilitaire Gérer BitLocker (tapez BitLocker dans la zone de recherche pour le trouver) pour chiffrer le lecteur système et tous les lecteurs de données. Assurez-vous de choisir l’option permettant de chiffrer l’intégralité du disque et pas seulement l’espace contenant actuellement des données.

Si le chiffrement du périphérique n’est pas disponible, ouvrez une invite de commande à l’aide de l’option Exécuter en tant qu’administrateur et entrez cette commande :

Chiffre /W:C:\

Cette commande « met à zéro » l’espace disque inutilisé, l’écrasant afin qu’il ne puisse pas être récupéré. Ce processus peut prendre beaucoup de temps, alors envisagez de le laisser se dérouler toute la nuit pendant que vous vous concentrez sur des tâches plus importantes.

Cet article a été initialement publié le 12 mai 2022 et mis à jour pour la dernière fois le 29 septembre 2024.