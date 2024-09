Essex-Windsor EMS se prépare à une demande accrue lors de la prochaine saison grippale

Essex-Windsor EMS réfléchit à ce qui peut être fait pour répondre à la demande accrue de services au cours de la prochaine saison grippale.

La saison de la grippe commence habituellement en octobre et entraîne des pressions supplémentaires sur les ressources des ambulances terrestres et des hôpitaux en raison de l’augmentation des appels de service et de la demande de soins.

Justin Lammers, chef d’Essex-Windsor EMS, affirme qu’ils essaient de renforcer leur personnel là où ils le peuvent et gardent un œil sur les opérations pour répondre à la demande, car leurs volumes d’appels augmentent historiquement pendant la saison de la grippe.

« Les personnes de la communauté qui souffrent de maladies respiratoires, en particulier les très jeunes et les personnes âgées. La demande de services est la plus élevée chez les personnes de 75 ans et plus. Ce sont ces personnes qui seront plus durement touchées et nécessiteront une hospitalisation », dit-il.

Lammers demande également au public de jouer un rôle en se lavant correctement et régulièrement les mains, en cas de maladie, en restant à la maison et en garantissant une utilisation appropriée des services d’urgence afin de ne pas mettre à rude épreuve le système.

Il dit qu’ils demandent à la communauté que si elle appelle le 911, c’est pour des urgences médicales qui nécessitent des soins immédiats de la part des ambulanciers.

« Des douleurs thoraciques, un essoufflement, des choses qui mettent la vie en danger », dit-il. « Maladie respiratoire légère, vous devez absolument vous assurer que vous prenez soin de vous, mais, dernière question, est-ce qu’un ambulancier est la ressource dont j’ai besoin en ce moment ou cela peut-il être servi par d’autres prestataires de soins de santé dans la région. »

Lammers dit qu’ils s’attendent à des difficultés, mais ce n’est rien que nous n’avons pas vu depuis des années.

« Soyez simplement patients avec nous et les prestataires de soins de santé. Tout le monde fait de son mieux pour s’en sortir », dit-il.

Lammers note qu’il est important que les gens parlent avec leur médecin de soins primaires ou envisagent des cliniques sans rendez-vous pour des problèmes qui ne nécessitent pas une visite aux urgences afin de réduire la pression sur le système d’ambulance terrestre.

Il dit qu’ils ne diraient jamais à quelqu’un de ne pas appeler le 911 et que s’ils le faisaient, les services d’urgence répondraient, mais ils veulent que les gens réfléchissent si leur situation pourrait être traitée par d’autres prestataires de soins de santé.