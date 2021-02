Essex: deux personnes sont arrêtées alors que la police lance une enquête pour meurtre

Deux personnes ont été arrêtées alors que la police avait lancé un meurtre après la mort d’un homme de 18 ans la nuit dernière.

Les services d’urgence ont été appelés vers 18 heures après l’admission de l’adolescent à l’hôpital de Leigh-On-Sea, dans l’Essex, avec des coups de couteau.

D’après les premières enquêtes, la police d’Essex pense qu’il a été attaqué près du pub Peterboat à High Street, Old Leigh.

La victime est malheureusement décédée plus tard à l’hôpital et un homme de 31 ans de Westcliff et un homme de 19 ans de Rayleigh ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir causé des lésions corporelles graves. Ils restent en détention pour interrogatoire.

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré: « Des agents se trouvent dans la région d’Old Leigh pour mener des enquêtes et souhaitent remercier les personnes qui se sont manifestées jusqu’à présent. »

Quiconque a vu ce qui s’est passé ou a des images de téléphone portable, de vidéosurveillance ou de caméra de tableau de bord est invité à parler aux agents dès que possible.

Vous pouvez également contacter les agents en ligne à l’adresse https://www.essex.police.uk où vous pouvez utiliser le bouton «Chat en direct» pour parler à un opérateur en ligne entre 7 h et 23 h.