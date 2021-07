Essentiels pour vous aider à rester en sécurité alors que la variante delta COVID-19 se propage

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Au milieu de la baisse des taux de vaccination et des directives mises à jour du CDC, la variante delta plus contagieuse de COVID-19 présente un nouvel ensemble de défis à travers le pays. Pour cette raison, vous cherchez peut-être à vous approvisionner en produits de protection essentiels, tels que des masques et un désinfectant pour les mains, pour vous aider à rester en sécurité.

Que vous soyez prudent dans les lieux publics ou que vous fassiez le plein de quelques articles « au cas où » à la maison, voici les produits dont vous avez besoin pour prendre soin de vous et des autres.

Quoi emporter avec vous lors de vos déplacements :

Gel hydroalcoolique

Le désinfectant pour les mains au format voyage est devenu un article de base à avoir sous la main au cours de la dernière année environ. Il est important de rester approvisionné en stock afin de ne pas manquer en faisant des courses ou en mangeant rapidement. Vous pouvez même acheter une grande bouteille de désinfectant pour les mains et l’utiliser pour remplir votre mini bouteille chaque fois que vous en manquez.

Obtenez le gel rafraîchissant désinfectant pour les mains Purell Advanced de 2 onces (lot de 12) sur Amazon pour 28,99 $

Un masque facial

Les dernières directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent à nouveau l’utilisation de masques pour les personnes vaccinées dans les zones à forte transmission. Avant de sortir de la maison, n’oubliez pas d’emporter un masque ou deux. Reviewed a testé de nombreux masques faciaux et a trouvé que les masques faciaux non médicaux Athleta étaient le meilleur choix global avec un design confortable mais protecteur.

Obtenez les masques faciaux non médicaux de tous les jours (lot de trois) chez Athleta à partir de 3,99 $

Lingettes désinfectantes

Bien que nous sachions que le risque d’être infecté par contact avec des surfaces contaminées par le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19) est généralement faible, il ne peut pas faire de mal de transporter des lingettes désinfectantes, surtout si vous voyagez dans les transports en commun et que vous voulez nettoyer votre région. Il existe de nombreuses lingettes désinfectantes enregistrées par l’Environmental Protection Agency (EPA) qui peuvent être utilisées pour tuer le SRAS-CoV-2, ainsi que d’autres virus comme la grippe, tels que les lingettes désinfectantes Clorox.

Obtenez le pack économique de lingettes désinfectantes Clorox (lot de trois) sur Amazon pour 16,36 $

Les essentiels à avoir pour la maison

Un thermomètre

Au fur et à mesure que les cas de COVID-19 grimpent à nouveau, vous voudrez peut-être un thermomètre – ou pour vérifier que le thermomètre que vous possédez déjà fonctionne correctement – pour surveiller tout symptôme potentiel. Ce thermomètre pour adultes de premier ordre vendu sur Amazon a reçu des critiques élogieuses pour sa facilité de lecture, sa rapidité et sa précision.

Obtenez le thermomètre numérique Boncare pour adultes sur Amazon pour 7,49 $

Un humidificateur

Le CDC recommande d’utiliser un humidificateur pour soulager les maux de gorge et les symptômes de toux. Sans oublier, ils sont un excellent accessoire de table de chevet à avoir pendant la saison du rhume et de la grippe. Nous avons testé près d’une douzaine d’humidificateurs dans les laboratoires examinés et avons trouvé que le Vicks V745A était la meilleure option, car il est ultra-puissant et a la capacité de fonctionner toute la nuit.

Obtenez l’humidificateur Vicks Warm Mist sur Amazon pour 34,33 $

Une couverture lestée

Si vous ressentez le poids de l’anxiété autour de COVID-19, vous n’êtes pas seul. Heureusement, il existe de nombreuses façons de prendre soin de soi à la maison pour apaiser le stress. Les couvertures lestées peuvent aider à faire exactement cela, en appliquant une légère pression et en créant un effet calmant qui imite la sensation d’être tenu ou étreint. La couverture Gravity de 15 livres est notre choix préféré car elle a une répartition parfaite du poids et est conçue pour durer longtemps.

Obtenez la couverture Gravity à partir de 69 $

Purificateurs d’air

Il a été prouvé que les purificateurs d’air améliorent considérablement la qualité de l’air intérieur, en éliminant les particules et les polluants tels que les virus, le pollen, les moisissures, les bactéries et les COV. Bien que le nettoyage et la filtration de l’air ne suffisent pas à se protéger contre le COVID-19, l’EPA affirme qu’ils peuvent aider à réduire la contamination en suspension dans l’air, y compris les virus, dans un bâtiment ou un petit espace. Parmi tous les purificateurs d’air testés par Review, le Winix 5500-2 se classe le plus haut pour sa facilité d’utilisation et sa puissance de performance.

Obtenez le purificateur d’air Winix 5500-2 sur Amazon pour 159,99 $

