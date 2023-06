Essentiels pour le Hajj : des chapeaux de soleil aux sacs à chaussures, un guide de l’équipement que les musulmans apportent au pèlerinage

MECCA, Arabie Saoudite (AP) – Chapeaux de paille, sacs à bandoulière et chaises pliantes : ce ne sont là que quelques-uns des éléments essentiels que les musulmans apportent au pèlerinage du Hajj.

Spirituellement, le Hajj de cinq jours est impressionnant pour les fidèles, une expérience qui, selon eux, les rapproche de Dieu et de l’ensemble du monde musulman.

Physiquement, c’est éprouvant. Les pèlerins marchent dehors pendant des heures dans une chaleur torride autour des lieux saints de La Mecque et du désert environnant. Ils sont pris dans des foules inimaginables et accablantes, essayant tous de se rendre au même endroit. Les barrières dirigeant la circulation signifient que si vous manquez votre virage, vous pourriez marcher des heures de plus pour vous rendre là où vous voulez être.

Ainsi, les plus de 2 millions de pèlerins ne se contentent pas d’apprendre les règles compliquées de la bonne exécution des rituels, qui ont commencé lundi. Ils recueillent également des conseils utiles et des astuces du métier pour s’en sortir, appris d’autres hajjis – comme ceux qui ont terminé le pèlerinage sont connus.

Voici un aperçu de ce qu’ils disent être un équipement essentiel.

QUOI PORTER

Habillez-vous pour la chaleur, car les températures diurnes dépassent régulièrement les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit). La majorité des rituels se déroulent à l’extérieur dans le désert, notamment l’ascension du Mont de la Miséricorde et la lapidation du Jamarat, une rangée de piliers représentant le diable.

Les chapeaux de soleil sont essentiels. Les pèlerins optent souvent pour des chapeaux de paille à larges bords ou même des chapeaux de cow-boy. Les parapluies de toutes les couleurs sont partout. Certains balancent leurs tapis de prière sur leur tête ou les auvents des parapluies.

Tous les hommes sont tenus de porter de simples robes blanches sans aucune couture, une règle visant à unir les riches et les pauvres. Les femmes doivent renoncer aux produits de beauté et se couvrir les cheveux, mais ont plus de latitude pour porter des tissus de leur pays d’origine, ce qui se traduit par une démonstration colorée du multiculturalisme de l’islam.

En ce qui concerne les chaussures, il est préférable de porter quelque chose de résistant pour les longues marches, mais qui s’enfile et s’enlève facilement, car les pèlerins doivent enlever leurs chaussures avant d’entrer dans la Grande Mosquée de La Mecque.

Les sandales sont raisonnables, mais certains pèlerins disent qu’il est préférable de porter des chaussettes car le sol en marbre de la mosquée peut être étonnamment froid lorsqu’ils marchent sept fois autour de la Kaaba.

QUOI PORTER

Un sac à dos quelconque est essentiel pour transporter de la nourriture, de l’eau, de la crème solaire et d’autres articles divers. Mais les sacs à dos peuvent être un problème lorsque vous êtes entassé épaule contre épaule.

Beaucoup plus populaires sont les sacs à bandoulière auxquels vous pouvez accéder sans vous retourner.

De nombreux pèlerins portent également un sac ou une pochette à cordon séparé pour leurs chaussures. Habituellement, dans les mosquées, vous pouvez laisser vos chaussures à un préposé à l’entrée, mais avec des centaines de milliers de personnes à la Grande Mosquée, c’est un moyen sûr de perdre vos chaussures, ou au mieux de perdre beaucoup de temps à les récupérer. Cela signifierait également que vous devez sortir de la même manière que vous êtes entré, ce qui n’est pas toujours possible lorsque la foule vous emmène dans une autre direction.

Umaima Hafez, cinq fois hajjah d’Égypte, fait ses valises comme une pro.

Assise sur son tabouret portable en plastique, elle plonge la main dans son grand sac et en sort une couverture, du granola et des craquelins faits maison, une serviette de voyage qu’elle mouille et place sur sa tête quand il fait chaud, un tapis de prière très épais – pour ses genoux – et certains médicaments. Le tabouret tient également dans le sac. Elle le portera tout au long du Hajj, puis le laissera à quelqu’un d’autre pour qu’il l’utilise.

Elle insiste sur le fait que son sac n’est pas lourd. « Tout est beau et facile avec Dieu. … Et les gens donnent beaucoup d’eau et de nourriture ici.

Hassan Hussain, un pèlerin britannique de 24 ans pour la première fois, a également opté pour une approche maximale. Son sac contient son téléphone, un câble de charge, une banque d’alimentation, des lunettes de soleil, une bouteille d’eau, de la monnaie britannique et saoudienne, des cartes bancaires, son sac à chaussures, un tapis de prière et une brume hydratante pour le visage.

Il a dit que sa sœur, qui avait fait le Hajj l’année dernière, lui avait dit quoi apporter. Son conseil aux autres pèlerins est de suremballer.

« Vous ne savez pas quand vous allez avoir besoin de choses », a-t-il déclaré. « La personne à côté de vous pourrait avoir besoin de choses. Prenez tout et résolvez-le au fur et à mesure.

En revanche, Ali Ibn Mousa, un Russe de 30 ans et père de sept enfants, mise sur la maniabilité et la vitesse, donc il reste léger.

Son sac à cordon ne contient que son téléphone et sa carte d’identité de pèlerin. Il est plus intéressé par ce qu’il rapportera du Hajj, disant que parallèlement au voyage spirituel, il est à la recherche d’une seconde épouse.

« Si j’avais un sac lourd, je ne serais pas capable de faire certaines des choses que je veux », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi je prends un petit sac facile à transporter pour pouvoir courir à l’intérieur » tout en faisant le tour de la Kaaba.

LISTE DE CONTRÔLE DE CAMPING

Les flux géants de pèlerins vont et viennent entre les lieux saints étalés sur plus de 10 miles (16 kilomètres) de la Grande Mosquée au Mont de la Miséricorde, ou Mont Arafat, en plein désert. Même au sein d’un même site rituel, il peut prendre une grande partie de la journée pour marcher d’un bout à l’autre, comme Mina, où les pèlerins séjourneront dans l’un des plus grands camps de tentes du monde et lapideront les piliers représentant le diable.

Un pèlerin doit être préparé à être coincé à l’extérieur pendant des lustres, attendant l’arrivée d’un transport ou la disparition d’une foule, parfois au milieu de la nuit.

Le supermarché d’Ikram Mohammed à La Mecque vend des articles de camping essentiels tels que des tentes légères, des nattes de couchage et des poches à eau pliables.

« Ils achètent des fruits secs et des noix, des biscuits, des chips. Tout ce qu’ils peuvent consommer facilement lorsqu’ils sont en déplacement et qui n’a pas besoin de réfrigération ou d’ustensiles », a déclaré Mohammed. Une section spéciale est spécialisée dans les articles de toilette sans parfum, conformément à l’interdiction du parfum.

Mohammed vend également des souvenirs pour les pèlerins à ramener chez eux, du chocolat et des bonbons à l’eau du puits sacré de Zamzam près de la Kaaba.

Un autre article populaire : la crème anti-douleur pour les articulations douloureuses.

Riazat Butt, L’Associated Press