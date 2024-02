Essence Harden et Paulina Pobocha seront commissaires de la biennale Made in LA 2025

Photo Lauren Randolph

Le Hammer Museum de Los Angeles a nommé les deux commissaires qui prendront en charge la prochaine édition de sa célèbre biennale, Made in LA. Prévue pour ouvrir ses portes à l’automne 2025, la septième édition de l’exposition récurrente sera organisée par Essence Harden et Paulina Pobocha.

Harden fait partie des conservateurs les plus surveillés du pays. Ils sont conservateurs d’arts visuels et responsables de programmes au California African American Museum de Los Angeles et organiseront également la section Focus à Frieze LA, qui ouvre ses portes à la fin du mois. Leurs crédits de conservation comprennent des expositions personnelles pour Deborah Roberts, Helen Cammock et Tatyana Fazlalizadeh, ainsi que la co-commissariat de la Biennale de Californie 2022, avec Elizabeth Armstrong et Gilbert Vicario, au Orange County Museum of Art.

Récemment embauchée comme conservatrice principale au Hammer, Pobocha s’est imposée comme une conservatrice influente sur la côte Est, après avoir travaillé comme conservatrice au Museum of Modern Art de New York au cours des 16 dernières années. Parmi les expositions qu’elle a organisées au MoMA figurent des solos majeurs d’artistes contemporains, notamment Guadalupe Maravilla, Rachel Harrison, Robert Gober, Claes Oldenburg et Thomas Schütte, dont la prochaine rétrospective s’ouvrira en septembre.

Pobocha n’a déménagé à Los Angeles qu’il y a environ un mois, même si elle s’y est rendue plus d’une douzaine de fois. « La ville m’est très réellement étrangère », a-t-elle déclaré. « Parce que Los Angeles est nouvelle pour moi, je souhaite être ici et en apprendre davantage sur la ville et sur l’art qui y est créé. J’y arrive avec très peu d’idées préconçues car je ne suis pas d’ici.

D’un autre côté, Harden, qui a concentré son doctorat. les recherches sur le collectif d’artistes Studio Z basé à Los Angeles, actif dans les années 1970, sont basées dans la ville depuis neuf ans. «Tout mon monde de conservation est très ancré à Los Angeles», ont-ils déclaré. « Pour moi, Los Angeles est un type de grammaire qui m’intéresse : quels sont les signes et les symboles qui créent la structure par laquelle nous parvenons à comprendre les pratiques visuelles qui se déroulent ici. C’est le guide que j’utilise lorsque je pense à Los Angeles.

Pobocha a ajouté : « J’ai l’impression que nous avons trouvé des partenaires parfaits l’un chez l’autre parce qu’Essence connaît le paysage d’une manière que moi ne connais pas. Mais nos méthodologies et notre formation académique nous mettent en phase les uns avec les autres. … Je veux que l’exposition aborde ce qui se passe, de quoi parle cette œuvre et quel est son lien avec les autres œuvres que nous inclurons inévitablement.

Les deux commissaires ont déclaré qu’ils n’en étaient encore qu’au début du processus de recherche pour l’exposition, qui comprend de nombreuses visites d’ateliers à travers la ville, souvent avec des artistes émergents. Un aspect de la recherche que Pobocha a déclaré vouloir explorer est « l’histoire de Los Angeles » et « dans quelle mesure cela informe les jeunes artistes travaillant aujourd’hui ». Ce qui est vraiment particulier à Los Angeles, c’est que c’est une ville où se déroulent des écoles d’art. Il y a tellement de communautés et de généalogies grâce à ces écoles d’art.

Elle a ajouté : « Que nous en soyons conscients ou non, l’histoire de la ville et l’histoire de ces écoles d’art se réunissent dans un pot pour créer le genre d’art que nous voyons aujourd’hui. »

Bien que ce domaine de recherche puisse ou non avoir un impact sur le thème de l’exposition et sur les œuvres sélectionnées qui seront exposées l’année prochaine, Harden a déclaré qu’ils abordaient tous deux l’exposition – et la ville de Los Angeles elle-même – avec un sentiment d’ouverture. “Bien que ce soit une idée naissante que j’ai sur la façon dont je considère Los Angeles alors que nous abordons cela, elle n’est pas encore définie ni limitée”, ont-ils déclaré. « À l’heure actuelle, nous n’avons aucun ensemble de paramètres ou de circonstances qui nous limitent. Nous sommes disposés à voir où Los Angeles atterrit. Parce que Made in LA est souvent très spécifique à une époque – quel est l’instantané de ce moment précis en tant que deux personnes dans leur propre intérêt en tant que conservateurs – nous sommes ravis de l’aborder de cette façon.

Pobocha est d’accord : « Nous n’avons absolument aucun thème à proposer ni un « Je veux prouver cela à propos de Los Angeles ». Ma formation a toujours été de commencer par l’objet d’art et de voir ce qu’il vous dit. Nous examinons le travail, sans rien prouver, hormis le fait qu’il s’agit d’une ville vitale avec de nombreux artistes incroyables qui y travaillent.

Harden a déclaré que parce que Made in LA a eu un tel impact sur la scène artistique de la ville et sa reconnaissance en dehors de la scène, ils réfléchissent à la façon dont l’exposition peut avoir un impact et ajouter à l’histoire de l’art de Los Angeles en présentant une tranche de ce qui est en cours. fabriqué dans le grand Los Angeles en ce moment.

Harden a ajouté : « La ville est gigantesque. Il y a tellement d’artistes qui travaillent ici. Il est hors de question que vous montriez ne serait-ce que 10 % de ce qui se passe ici.