ESSENCE et TikTok organisent un dîner Visionary Voices pour les créateurs de contenu

Une publication annoncée et un centre de divertissement ont récemment honoré les créateurs de contenu noirs avec un dîner intime célébrant leur travail avant-gardiste.

ESSENCE et TikTok ont ​​​​récemment organisé leur dîner inaugural Visionary Voices à la Nouvelle-Orléans pour mettre en lumière les créatifs noirs visionnaires dans les médias et le divertissement.

Se déroulant à l’hôtel Virgin de la ville, l’événement a mis en lumière les perturbateurs de la culture, les créateurs de goût et les leaders d’opinion qui ont activement un impact et amplifient diverses voix dans l’industrie du divertissement.

Co-organisé par TikTok’s Kudzi Chikumbudirecteur de la communauté des créateurs, et Shavone Charlesresponsable des communications sur la diversité et l’inclusion chez TikTok, les participants comprenaient l’actrice / chanteuse CoCo Jones de Bel Air célébrité…

TikToker DeAndré Brown…

Fondatrice de Black Women Photographers Polly Irungu…

ESSENCE Ventures’ Vice-président principal de la création, Corey T. Stokes…

TikTok Toi Muses…

et son collègue TikTok hors concours Pierrah Hilaire.

Était également présent un conteur de voyages, de culture et de divertissement Tenille Clarke qui a réfléchi à son collègue honoré / rédacteur en chef de BOSSIP Danielle Canada à propos du dîner Visionary Voices qui comprenait des créateurs de contenu noirs comme elle qui représentent la culture caribéenne.

Clarke est fièrement trinidadienne et la scribe a déclaré qu’elle se sentait honorée d’être l’une des nombreuses créatrices caribéennes présentes dans la salle, comme Pauline Malcolm-Thornton, directrice des recettes d’ESSENCE, qui a des racines jamaïcaines.

“Il n’y a que 1,3 million de personnes dans notre pays et être le seul Trini dans cette pièce, c’était un peu surréaliste mais j’étais aussi réconforté par l’idée de voir d’autres créateurs caribéens dans cet espace, comme Pierrah Hilaire, et bien sûr , Shavone Charles, qui est responsable de la diversité et de l’inclusion chez TikTok, qui est également Trini », a déclaré Clarke à BOSSIP.

«Je pense donc que c’était vraiment un rappel très doux, mais rassurant, qu’il y a de la place pour les créateurs noirs dans le paysage mondial, mais aussi en reconnaissant le pouvoir des sous-cultures. Les Caraïbes sont connues pour le soleil, la mer et le sable, mais pas nécessairement pour d’autres formes de créativité ou de formes de contribution à l’économie orange au-delà. J’ai donc senti que c’était une étape très importante et j’ai senti que ma collaboration entre TikTok et Essence pour reconnaître la valeur de l’unité dans la communauté est vraiment un signe révélateur de ce qui est à venir, pas seulement pour TikTok ou pas seulement pour ESSENCE et ESSENCE Fest mais qu’en est-il des créateurs noirs ? PDG de Chambers Media Solutions ajoutée.

« Nous sommes les métamorphes. Nous sommes les acteurs du changement. Nous sommes ceux qui définissent les tendances et tout le monde suit et il est bon de nous le rappeler afin que nous continuions à remettre en question notre façon de travailler en tant qu’individus, mais aussi en tant que collectif. Il n’y avait ni froideur ni isolement. Cet espace ne vous en a pas donné l’occasion. Ce fut un câlin instantané immédiatement.