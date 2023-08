ESSENCE a été le premier à présenter Oprah

Un nouvel épisode de PROPRES Temps d’essence premières ce soir à 21 h HE/PT et BOSSIP a un clip exclusif !

Comme indiqué précédemment, la très attendue série documentaire en cinq parties d’une heure a débuté le vendredi 18 août à 21 h HE/PT et détaille le « pionnier du magazine Essence qui atteint une communauté mondiale de plus de 20 millions de femmes noires et a révélé certains des les couvertures les plus captivantes et les plus influentes du dernier demi-siècle.

OWN a précédemment révélé les noms des leaders d’opinion, des célébrités et des influenceurs déterminants de la culture qui seront présentés dans la série via un communiqué de presse. Le groupe estimé comprend l’actrice lauréate du Golden Globe® Taraji P. Henson, Sunny Hostin, la productrice et ancienne présidente de Motown Productions Suzanne de Passe, Gabrielle Union et l’actrice oscarisée Halle Berry.

Mikki Taylor, rédacteur en chef du magazine Iconic Essence, Susan L. Taylor, rédactrice en chef et chef de longue date, et Caroline Wanga, actuelle présidente et directrice générale d’Essence Venture, sont également mises en évidence dans la série.

Parmi les pionniers annoncés précédemment figurent également le mannequin et icône Beverly Johnson, la fille de Johnson, Anansa Sims, l’actrice oscarisée Whoopi Goldberg, l’actrice lauréate d’un Emmy® Sheryl Lee Ralph, Regina Hall, Taye Diggs et nul autre qu’Oprah Winfrey.

En parlant d’Oprah, nous avons un extrait de Temps d’essence centré autour de l’ESSENCE l’embrassant.

PROPRE Temps d’essence Clip exclusif

Dans un clip exclusif partagé avec BOSSIP, Susan L. Taylor détaille sa décision de faire une couverture sur Oprah Winfrey dans les années 80.

«Quand j’ai appris qu’Oprah Winfrey allait être la première femme noire à animer un talk-show de jour diffusé à l’échelle nationale, j’étais incrédule et ravie. Comment cela pourrait-il ne pas être une reprise d’ESSENCE ? demande Taylor.

On voit également Oprah en train de réfléchir à la couverture du magazine.

« ESSENCE a été le premier magazine à faire une couverture sur moi et à me reconnaître comme une personnalité nationale », explique Oprah. « Et lors de cette première séance photo de couverture, j’étais tellement nerveuse, je n’avais jamais fait de séance photo de couverture de ma vie, c’était pour les mannequins. Et cela s’est avéré être une couverture spectaculaire car c’était juste une couverture frontale, c’était comme annoncer ce visage au monde.

Taraji P. Henson et Sunny Hostin réfléchissent également en regardant l’émission d’Oprah et le magnat des médias révèle quel était son objectif ultime.

« L’objectif pour moi était de parler aux femmes là où elles se trouvaient », explique Oprah à propos de son émission emblématique.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Temps d’essence: « Chapitre deux : Les années 1980 » – Premières le vendredi 25 août à 21 h HE/PT

Jetez un œil à la description officielle ci-dessous.