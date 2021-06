Essayons à nouveau cette version bêta d’Android 12, d’accord ?

OnePlus a une nouvelle version bêta d’Android 12 pour OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro propriétaires, dans l’espoir que cette version ne brique pas un tas de téléphones. Oops. Comme nous le savons tous, le flashage de ces versions se fait avec beaucoup de risques et OnePlus le dit très clairement sur ses forums. Si vous n’êtes pas un développeur, vous devriez probablement éviter la version bêta d’Android 12 de OnePlus.

Cette fois-ci, OnePlus dit que cette version n’est disponible qu’après « des tests et une vérification minutieux ». Vous voyez, une vérification de la protection contre la réinitialisation d’usine (FRP) était la cause des problèmes de la dernière version bêta, et cette fois-ci, OnePlus a publié un correctif pour corriger ce problème.

Ci-dessous, vous verrez une liste des problèmes connus et des choses à savoir. Par exemple, toutes les données de votre téléphone seront effacées. Si vous essayez d’utiliser le mode HDR de l’appareil photo, celui-ci risque de planter. Vous voulez utiliser le lecteur d’empreintes digitales ? Non, c’est cassé.

Choses à savoir

Toutes les données seront effacées lors du flashage du build

La fonction d’appel vidéo n’est pas disponible

Le déverrouillage par empreinte digitale et le déverrouillage du visage ne sont pas disponibles

Certains écrans d’interface utilisateur semblent moins que souhaitables

Certaines applications peuvent ne pas fonctionner comme prévu

Problèmes de stabilité du système

Probabilité de plantage de la caméra lorsque le mode HDR est activé.

Procédez à vos risques et périls.

// OnePlus