Essayez une solution simple et peu coûteuse pour maintenir la température du sous-sol parfaite – Shaw Local

Parce qu’ils sont sous le niveau du sol, la plupart des sous-sols sont naturellement plus frais en été. Soufflez la climatisation dans le sous-sol et la température passe de confortable à glaciale. Désormais, ce grand espace de divertissement et de détente – que les enfants fassent du sport ou que les adultes regardent des films – devient un environnement inconfortable.

La solution n’est pas d’augmenter le thermostat, ce qui ferait trop chauffer le reste de la maison. Comment réguler ?

« Fermez toutes vos bouches d’aération au sous-sol. Mais comme les évents fermés laissent encore échapper environ 10 à 15 % d’air, couvrez également les évents. Collez-les pour éviter les fuites d’air ou achetez une feuille de papier magnétique à la quincaillerie. Il suffit de couper des morceaux pour les ajuster sur vos évents afin d’empêcher l’air froid d’entrer. Vous devrez peut-être les coller en place pour assurer une bonne étanchéité », conseille Tom Eppers, copropriétaire de Dowe & Wagner, une entreprise de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) desservant des clients résidentiels et commerciaux dans l’Illinois et le Wisconsin.

Il ajoute que cela aidera également à pousser l’air froid vers les pièces à l’étage, qui sont généralement plus chaudes que le reste de la maison en été (en partie parce que les fenêtres du niveau supérieur permettent la chaleur du soleil à l’intérieur). N’oubliez pas de retirer les couvercles de ventilation à la fin de l’été lorsque le climatiseur n’est plus utilisé.

Eppers explique que même si les sous-sols n’ont pas besoin de plus d’air froid, ils ont besoin d’une déshumidification pour éliminer l’humidité. L’eau peut s’infiltrer dans les fissures de la fondation du sous-sol s’il n’y a pas une bonne étanchéité, ce qui peut favoriser la croissance de moisissures sur les sols, les fenêtres, les murs et d’autres surfaces. L’utilisation d’un déshumidificateur portable aide à évacuer l’humidité. Il recommande également un déshumidificateur pour toute la maison, qui fait partie du système CVC, pour lutter contre les problèmes d’air moisi et d’humidité.

Dowe & Wagner : 11215 Commercial Street, Richmond, IL 60071 : 815.678.3000 : http://doweandwagner.com/