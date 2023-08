« Essayez simplement de vous présenter »

J’essaie de m’assurer de me présenter pour tout le monde et mes enfants. Je me présente dans des moments que je sais importants pour eux.

« J’essaie juste de me montrer. Quoi que ça ressemble pour toi [because] toutes nos vies sont différentes », a déclaré Wade à CNBC Make It.

« J’ai une vie très mouvementée et occupée, une vie très publique et toutes ces choses [I do]. Mais j’essaie de m’assurer de me présenter pour tout le monde et mes enfants. Je me présente dans des moments que je sais importants pour eux. »

Pourtant, la parentalité n’est pas toujours un slam dunk pour Wade : « Je pense que j’ai mes bons moments [and] J’ai mes moins bons moments, comme tous les parents. »

Mais par expérience, il a pu apprendre qu’être présent pour ses enfants ne se résume pas seulement à assister aux remises de diplômes et aux compétitions sportives. Cependant Wade soutient pleinement leurs passions en se présentant à ces événements quand il le peut, il est tout aussi important de s’informer auprès d’eux.

« Je me présente parfois en écoutant. Juste en fermant la bouche, en prenant le volant », dit-il.

L’écoute peut grandement aider votre enfant à se sentir plus soutenu et valorisé, a déclaré le Dr Tovah Klein, psychologue pour enfants, à CNBC Make It. D’autant plus que 45 % des enfants ont l’impression que leur voix n’est pas entendue par les adultes, selon un enquête publié par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance en 2017.

« Se présenter est la moitié de la bataille. Si je me présente juste et que je m’assieds autour de Zaya [his daughter] pendant quelques heures, elle va me dire tout ce que j’ai besoin de savoir », ajoute-t-il en riant tout seul.

« Parce que tu es là et que tu es présent, et c’est important. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui résume le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.