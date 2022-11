Essayez notre quiz amusant Je suis une célébrité pour savoir si vous êtes un champion du camp

CE SOIR, le dernier Roi ou Reine de la Jungle sera couronné par Ant & Dec.

Mais comme la 22e série de I’m A Celeb. . . tire à sa fin, que savez-vous vraiment sur le favori de la télé ?

Des centaines d’espoirs célèbres ont testé leur endurance – et leur estomac – dans la bataille pour réclamer la couronne de téléréalité.

Répondez à notre quiz amusant et vérifiez vos réponses pour voir si vous êtes un VIP de la jungle ou un cancre.

Qui est devenu le plus vieux roi de la jungle de la série à 71 ans ?

A) Christophe Biggins

B) Harry Redknapp

C) Duncan Bannatyne

2. Qui a été le partenaire de présentation de Dec en 2018 quand Ant faisait une pause ?

A) Scarlett Moffat

B) Holly Willoughby

C) Joe Swash

3. Quel feuilleton télévisé a fourni le plus de candidats parmi sa distribution ?

A) EastEnders

B) Emmerdale

C) Rue du couronnement

4. Quel est le nom du château gallois où I’m A Celeb a été filmé en 2020 et 2021 lorsque les restrictions de Covid ont exclu l’Australie ?

A) Château de Gwrytch

B) Château de Harlech

C) Château d’André

5. Dans quel état australien la série a-t-elle été tournée depuis 2003 ?

A) Queensland

B) Nouvelle-Galles du Sud

C) Victoria





6. Quels candidats ont trouvé l’amour en 2004 ?

A) Joe Swash et Stacey Solomon

B) Katie Price et Peter André

C) Vic Reeves et Nancy Sorrell

7. Kiosk Kev est la puissance de la pédale derrière le nouveau défi Deals On Wheels. Mais quand il ne distribue pas (ou ne confisque pas) les Dingo Dollars, que fait Kev dans la vie ?

A) Modèle masculin

B) Lutteur de crocos

C) Agriculteur de chaux

8. Qui a été couronné le premier roi de la jungle de I’m A Celebrity ?

A) Joe Pasquale

B) Shaun Ryder

C) Tony Blackburn

9. Quel candidat a reçu la Médaille royale de Victoria pour services rendus à la famille royale ?

A) Mike Tindal

B) Paul Burrell

C) Jennie Bond

10. Qui les téléspectateurs ont-ils voté comme la camarade de camp la plus sexy de tous les temps pour avoir pris des douches dans la jungle en maillot de bain qui a ensuite permis de récolter 7 500 £ lors d’une vente aux enchères caritative ?

A) Samantha Fox

B) Myleene Klass

C) David Ginola

11. Qui a été forcé de quitter I’m A Celebrity après avoir souffert d’une réaction allergique à la nourriture du camp ?

A) Olivia Attwood

B) Richard Madeley

C) Freddie Starr

12. Qui s’est évanoui après avoir été nominé pour son septième procès Bushtucker ?

A) Shaun Ryder

B) Gillian McKeith

C) Rébecca Vardy

13. Qui a qualifié les autres célébrités de “oiks”, “runts” et “bs” après une série d’effondrements ?

A) Kerry Katona

B) Dame Colin Campbell

C) Chris Eubank

14. Quel boyband a fourni le plus de camarades de camp I’m A Celeb?

A) Westlife

B) 5ive

C) Bleu

15. Quelle star s’est fait tirer la langue par Janet Street-Porter à cause de ses rots fréquents ?

A) Brian Harvey

B) Antony Worrall-Thompson

C) Dean Gaffney

16. Iain Lee et Amir Khan ont eu des ennuis après avoir secrètement mangé la part de leurs camarades de quel prix Dingo Dollar fruité ?

A) Fraises

B) Bleuets

C) Bananes

17. Qui a remporté toutes les étoiles dans le tout premier essai Bushtucker de la série, Jungle Shower ?

A) Le jour de Darren

B) Tara Palmer-Tomkinson

C) Uri Geller

18. Qui les téléspectateurs ont-ils voté pour être la toute première reine de la jungle ?

A) Martina Navratilova

B) Carol Thatcher

C) Kerry Katona

19. Quel politicien n’a PAS été suspendu par son parti pour avoir quitté Westminster pour entrer dans la jungle ?

A) Matt Hancock

B) Kezia Dugdale

C) Nadine Dorries

20. Qui était exemptée de participer à un défi dans la jungle parce que ses implants mammaires étaient trop gros ?

A) Nicola McLean

B) Katie Price

C) Sheryl Gascoigne

21. ITV a dû s’excuser après que les camarades de camp affamés Gino D’Acampo et Stuart Manning aient tué et cuisiné quoi ?

A) Un serpent

B) Un rat

C) Un lézard

22. Qui a demandé “Appelez mon agent” dans une rébellion à propos de la taille de sa portion de saucisse ?

A) Antony Worrall Thompson

B) Neil “Razor” Ruddock

C) Tinchy Stryder

23. Quel concurrent star du sport a eu le plus grand nombre de médailles d’or olympiques lorsqu’il est allé dans la jungle ?

A) Rebecca Adlington

B) Mo Farah

C) Linford Christie

24. Qui l’ancien flic et pair Brian Paddick a-t-il accusé de jurer “comme un soldat quand les choses tournent mal” ?

A) Robert Kilroy-Silk

B) Le jour de David Van

C) Esther Rantzen

25. Qui a admis à ses camarades de camp qu’il ne savait pas lire l’heure ?

A) Joey Essex

B) Gemma Collins

C) Danniella Westbrook

26. Quelle célébrité a été “surprise et déçue” d’être exclue de l’émission en premier dans un résultat choc ?

A) Arlène Phillips

B) Noël Edmonds

C) Chris Eubank

27. Quelle légende de Star Trek est arrivée audacieusement troisième de la huitième série ?

A)William Shatner

B) Léonard Nimoy

C) George Takei

28. Quelle réponse en quatre lettres à NE PAS être rejeté a incité les producteurs à introduire un délai de cinq secondes lors des annonces d’expulsion ?

A) Jimmy Osmond

B) Johnny Rotten

C) Lorraine Chase

29. Qui avait si peur des hauteurs qu’elle avait besoin d’oxygène après avoir poussé un chariot le long d’un câble de 200 pieds de haut ?

A) Natalie Appleton

B) Hélène Flanagan

C) Jan Leeming

30. Quelle est la ville la plus proche du camp I’m A Celebrity actuel ?

A) Humpybong

B) Murwillumbah

C) Boummarou