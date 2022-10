Essayez la luminothérapie pour gérer les symptômes des troubles affectifs saisonniers

Il y a une sensation de naufrage familière pendant l’hiver lorsque vous regardez dehors et qu’il fait à nouveau gris et froid. Cependant, si vous ressentez ce sentiment presque tous les jours pendant plusieurs hivers, ce n’est peut-être pas seulement le blues de l’hiver, il peut s’agir d’un trouble affectif saisonnier. La Association américaine des médecins de famille estime que 4 % à 6 % de la population est touchée par la dépression saisonnière, et que 10 % à 20 % supplémentaires ressentent des effets légers sans chercher de traitement.

Lorsque vous vous sentez particulièrement déprimé pendant les mois les plus froids et les plus sombres, il existe des mesures à prendre pour améliorer votre humeur. La luminothérapie fait partie de ces options.

Qu’est-ce que le trouble affectif saisonnier ?

TRISTE est un trouble prédominant pendant certains mois (le plus souvent pendant l’automne et l’hiver) et peut s’atténuer avec le changement de saisons. Dans de rares cas, les personnes peuvent ressentir le TAS au printemps et en été et les symptômes disparaissent en automne et en hiver. Certaines personnes éprouvent une combinaison de symptômes comme la léthargie, une humeur maussade, un manque d’intérêt pour les choses qu’elles aiment habituellement, une prise de poids et une hypersomnie. Commun Traitements SAD comprennent les médicaments, la psychothérapie et la photothérapie (luminothérapie).

Symptômes du trouble affectif saisonnier

Le trouble affectif saisonnier aura une apparence différente selon votre expression unique. Les symptômes courants mentionnés dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) – où il est appelé un trouble dépressif majeur à caractère saisonnier — inclure les éléments suivants:

Sentiments de tristesse

Dormir plus que d’habitude

Se sentir fatigué ou anormalement fatigué malgré un sommeil suffisant

Sentiments d’inutilité ou de culpabilité.

Envie de glucides ou modification de son appétit typique

Perte d’intérêt pour les activités

Difficulté avec les tâches de réflexion, de prise de décision et de concentration.

Dans les cas graves, pensées suicidaires ou mortelles

Pourquoi certaines personnes deviennent-elles tristes ?

Bien qu’il n’y ait pas de cause connue au TAS, les femmes sont quatre fois aussi susceptibles que les hommes de vivre le TAS. Une histoire familiale augmente la probabilité de l’avoir, tout comme les antécédents de dépression majeure ou de trouble bipolaire. Il est considéré comme corrélé avec le fait de vivre dans l’extrême nord ou l’extrême sud, où les mois d’hiver ont beaucoup moins de soleil, et avec un niveau global insuffisant de vitamine D, qui est produite dans la peau lors de l’exposition au soleil.

Qu’est-ce que la luminothérapie ?

Parce qu’obtenir un ensoleillement suffisant et de la vitamine D semblent réduire la prévalence des troubles affectifs saisonniers, une variété de lampes spécialisées ont été introduites sur le marché pour fournir cette lumière. Lampes solaireségalement connues sous le nom de «lampes heureuses», fournissent une luminothérapie en offrant environ 10 000 lux (une unité de lumière) de lumière avec la plupart, sinon la totalité, du rayonnement UV filtré. Luminothérapie consiste à rester assis ou debout à la lumière directe pendant environ 20 à 30 minutes chaque jour. Différents filtres colorés sont également considérés comme utiles, en plus des lampes à lumière blanche typiques.

Types de luminothérapie

Alors que de nombreuses lampes SAD offrent une lumière visible à spectre complet, qui apparaît blanche, d’autres personnes ont étudié l’effet de différentes couleurs de lumière sur les troubles affectifs saisonniers.

Thérapie par la lumière bleue

Une étude en double aveugle suggère que la longueur d’onde bleue de la lumière visible représente une grande partie des avantages tirés de la thérapie par la lumière vive pour la dépression et la mauvaise humeur.

Thérapie par la lumière rouge

Alors que thérapie par la lumière rouge est connu pour être bénéfique pour la peau, il n’a généralement pas montré les mêmes avantages recherchés pour le trouble affectif saisonnier que la thérapie par la lumière bleue et verte a montré. Dans certaines études, la lumière rouge a été associée à Meilleur sommeildonc si l’insomnie fait partie de vos symptômes SAD, la lumière rouge peut être une option pour.

Thérapie par la lumière verte

Une étude opposant directement la thérapie par la lumière verte à la thérapie par la lumière rouge a révélé le vert pour être plus efficace. Cependant, comme la taille des échantillons est souvent petite pour ces types d’études, il peut être utile de consulter votre médecin pour trouver la meilleure teinte de lumière pour vous.

Bienfaits de la luminothérapie

Obtenir un peu plus de lumière semblable à la lumière du soleil pendant vos journées peut être bon pour votre humeur. Si vous souffrez de troubles affectifs saisonniers, voici quelques façons dont la luminothérapie peut vous aider.

Traitement efficace des symptômes du TAS

Photo and Co/ Getty Images



La théorie derrière la luminothérapie est que la vitamine D et la lumière du soleil stimulent la production de sérotonine, et la sérotonine est un important neurotransmetteur qui affecte l’humeur. On pense qu’une plus grande exposition à la lumière a un impact positif sur la régulation de votre humeur. La luminothérapie est liée à un soulagement à court terme – ce qui signifie qu’il peut être efficace pour soulager les symptômes lorsqu’ils surviennent, mais cela ne vous empêchera pas d’avoir un TAS à long terme.

Améliore les symptômes de la dépression

Les personnes qui ont utilisé la luminothérapie signalent une diminution des symptômes de la dépression lorsqu’ils font un inventaire des symptômes par rapport aux individus qui ne reçoivent aucune intervention ou une intervention légère différente, à tel point qu’il a également été utilisé dans les cas de dépression non saisonnière.

Aide à dormir

Tout comme la lumière bleue a été considérée comme énergisante et donc pas idéale juste avant le coucher, la lumière rouge a été considérée comme ayant un effet plus effet calmant et favorisant le sommeil. Si une partie de vos symptômes de trouble affectif saisonnier implique une lutte pour s’endormir, l’utilisation d’une lampe à lumière rouge pourrait être utile pendant la période précédant le sommeil pour faciliter la transition de l’état de veille.

Risques potentiels de la luminothérapie

Même si les caissons lumineux et l’utilisation de la luminothérapie sont généralement considérés comme sûrs, il est préférable de parler à votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que c’est la bonne option pour vous et minimiser les inconvénients potentiels. Potentiel effets secondaires de l’utilisation d’une boîte à lumière comprendre:

Maux de tête

Irritabilité

Fatigue des yeux

Nausée

Induit symptômes maniaques (si vous avez un trouble bipolaire et augmentez l’exposition à la lumière trop rapidement)

Comment utiliser la luminothérapie pour les troubles affectifs saisonniers

1. Discutez avec votre médecin ou professionnel de la santé mentale. Ils sauront s’il y a des éléments de votre profil médical unique qui recommanderaient la prudence avec une lampe de luminothérapie.

2. Si on vous dit que la luminothérapie pourrait convenir, pensez d’abord à emprunter une lampe si cette option s’offre à vous. Si vous pouvez trouver une lampe avec plusieurs filtres de couleur, vous pouvez les utiliser pour évaluer le type de luminothérapie qui vous convient le mieux.

3. Commencez votre luminothérapie avec une lampe à lumière blanche qui émet 10 000 lux et aucun rayonnement UV. Placez la lampe à vos côtés et à au moins un pied de votre corps, et respectez toutes les autres instructions du mode d’emploi de votre lampe particulière.

4. Envisagez une séance de 30 minutes le matin, ou répartissez quelques minutes avec la lampe tout au long de votre journée. Tenir un journal de pensées quotidien et évaluer votre humeur peut vous aider à voir si et comment votre utilisation de la lumière vous aide.

5. Si vous êtes sous la garde d’un psychiatre ou d’un conseiller en santé mentale, discutez avec lui des bienfaits que vous avez tirés de la luminothérapie. Ils peuvent avoir d’autres suggestions pour le combiner avec d’autres traitements des troubles affectifs saisonniers.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.