Essayez de vous rappeler les mots, comment ils vous ont réunis – Shaw Local

Il y a quelque chose de collant dans les mots.

Les mots semblent avoir un adhésif naturel qui invite à l’attachement.

Ils sont comme des graines dans le vent. Nous les exprimons ou les écrivons et les envoyons, et ils finissent par s’accrocher, s’attacher et creuser.

Ce qui pousse peut être incroyable. Je l’ai vu se produire à plusieurs niveaux. Une sorte de magie vient jouer.

Je connais des couples mariés heureux qui se sont rencontrés en ligne – dans des “salons de discussion”.

Lonny Caïn

Leurs conversations mènent à l’amour. Tout a commencé par quelques mots, des allers-retours. Entre des gens qui ne se voyaient pas… au début.

Ce n’était pas un scénario de rendez-vous à l’aveugle ou la scène du bar où le processus semble commencer par le visuel – se jauger. Au lieu de cela, les couples découvrent la beauté de leur partenaire dans leurs mots… ce qu’ils disent. Comment ils le disent.

C’est intéressant de voir comment vous pouvez voir les gens plus clairement de cette façon.

Il est plus facile de partager et de révéler son moi intérieur en écrivant ses pensées. Il y a une personne différente à l’intérieur de chacun de nous, pas exactement la même personne que nous montrons au monde.

Le moi intérieur fait l’écriture. Plus honnête. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles l’écriture est une bonne thérapie. Réconfortant. Révélateur.

Faites en sorte que deux personnes s’écrivent et très vite, elles se rapprochent… de plus en plus… et puis il y a une connexion. Ces mots collants créent un lien.

Les mots, ces graines collantes, ont cependant besoin d’un sol fertile pour s’enraciner. Mais tout le monde est un terrain fertile, je suppose. Parce que n’avons-nous pas tous soif de connexion humaine et de toucher ? Le genre de toucher qui vient avec l’amour, le respect et l’amitié.

Et les mots se touchent. Les correspondants deviennent des amis pour la vie. Ou plus. Je pense maintenant aux nombreuses femmes qui tombent amoureuses d’hommes en prison après avoir correspondu avec eux.

Au moment où j’écris ceci, je regarde une section classée avec de nombreuses « personnelles » répertoriées. Des gens qui envoient des mots dans le monde en espérant qu’ils s’enracinent quelque part.

Cela semble étrange de les voir dans cette publication savante à laquelle je suis abonné. Mais le besoin de connexion n’est pas régi par la richesse, le statut, l’âge, la géographie ou la culture.

Leur plaidoyer semble universel :

“Intelligente, accomplie, svelte, jolie dame avec un délicieux sens de l’humour dans la soixantaine, cherche un gentleman pour l’amour, le rire et la romance.”

“Médecin à la retraite actif et en forme 75. Bookish mais pas ringard. Intérêts variés. J’aime l’art, lire la fiction et l’histoire, ainsi que le cinéma, le théâtre, la musique, les dîners, les promenades et les voyages. Cherche femme avec des intérêts similaires pour tout ce qui se développe.”

Ils obtiendront probablement des réponses. Par écrit, ce qui donne lieu à un échange. Avec des mots qui pourraient coller.

Oui, ils doivent faire attention car ils parlent à des inconnus. Mais aussi parce que ces mots collants s’enfouissent pour combler les lacunes que nous voulons tant voir comblées.

Et pour beaucoup, cela peut être une bonne chose.

Mais qu’arrive-t-il aux mots qui amènent les gens à l’amour et à l’amitié ?

Au fil du temps, ils deviennent maman et restent tacites. Et s’ils ne l’étaient pas ?

À qui pourriez-vous écrire – en ce moment – ​​des amis ou des proches depuis de nombreuses années ? Peut-être la personne avec qui vous vivez.

Laissez parler votre moi intérieur. Envoyez les mots. Vous devez les dire. Ils ont besoin de les entendre.

Ils colleront. Encore.

