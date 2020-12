Justin Long est là pour le gagner – et par «ça», nous entendons le tout nouveau de ce soir Visage de jeu de célébrité.

Hôte et producteur exécutif Kevin Hart recruté le Jeepers Creepers acteur et son frère Christian Long pour concourir sur le E! série dans l’espoir de gagner un prix en espèces pour leur association caritative préférée et le célèbre trophée Hart of a Champion, mais ils ont certainement du pain sur la planche.

Pourquoi? Ne cherchez pas plus loin que ce clip aperçu.

Dans ce document, les frères Long et leurs collègues concurrents – duos Mario Lopez et Courtney Lopez et Taran Killam et Ronnie Kimble– participent au défi «Booty Shake». Les choses semblent aller bien pour la plupart, mais une fois que les équipes de Mario et Taran ont pris de l’avance, Justin et Christian commencent à désespérer.

« Avant et arrière! » Christian crie après son frère aîné. « Poussée vers l’avant! »

Finalement, les deux autres équipes terminent le tour, mais Justin refuse de s’arrêter.