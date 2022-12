Essayez de dire “Il y avait une journée froide” avec votre meilleur accent britannique et vous rirez aux éclats

Les médias sociaux ont une affinité particulière avec la nostalgie et les retours en arrière. Explosions du passé – photos en noir et blanc, vieilles tendances de maquillage ou blagues dépassées – tout semble faire son grand retour. Une de ces vieilles blagues, comblant apparemment simultanément le fossé entre les langues et les accents, a pris la forme d’un défi humoristique. Dire une phrase en anglais avec un accent britannique ressemble à une phrase en hindi. Le résultat est surprenant pour certains, amusant pour d’autres, et rappelle de vieux souvenirs d’exemples similaires pour d’autres.

L’utilisateur de Twitter Khushi Shah a tweeté une blague qui disait : « Si vous dites « il y a eu une journée froide » avec un accent britannique, quelqu’un qui parle hindi vous ouvrira probablement la porte. Essayez-le ».

Si vous dites “il y avait une journée froide” avec un accent britannique, quelqu’un qui parle hindi vous ouvrira probablement la porte. Essayez-le – khushi (@ khushishah401) 11 décembre 2022

Si vous l’avez déjà essayé, vous avez probablement compris que prononcer la phrase rapidement avec un accent britannique sonne comme « darwaza khol de », en hindi pour « ouvrir la porte ».

La blague était suffisamment amusante pour devenir virale et devenir un défi sur les réseaux sociaux. Bien sûr, les internautes avec un sens de l’humour brillant se sont bien amusés avec la blague et autant de contorsions que possible !

Une personne a écrit sur la façon dont la déclaration en anglais a finalement fini par sonner, tweetant, « damnn. Je l’ai fait et ça sonne exactement comme ça ».

Merde. Je l’ai fait et ça sonne EXACTEMENT comme ça !😂🤌❤️— Dee (Version de Taylor) (@draziwashere) 12 décembre 2022

Un autre utilisateur a ajouté à la blague en ajoutant une autre phrase avec un effet similaire au mélange. Ils ont écrit, “et si il y avait un banquier”?

Comme vous l’avez probablement deviné, cette phrase ressemble à “darwaza ban kar”, en hindi pour “fermer la porte”. Maintenant, les personnes aux accents britanniques savent comment demander à quelqu’un de les laisser entrer et de fermer la porte ! Une barrière linguistique de moins, n’est-ce pas ?

Il est vrai que les Britanniques, à l’époque coloniale en Inde, utilisaient de telles phrases qui leur étaient familières pour rendre plus fluides leurs interactions avec la population indigène. Expliquant cela, un utilisateur a écrit: «J’ai entendu parler de« il y avait un corbeau brun »dans l’histoire de Feluda Samaddarer Chaabi de Satyajit Ray. Les officiers britanniques du Raj avaient l’habitude d’avoir ces mnémoniques pour interagir avec les natifs Khansamas/Butlers ».

J’ai entendu parler de “il y avait un corbeau brun” dans l’histoire de feluda Samaddarer Chaabi de Satyajit Ray. Les officiers britanniques du Raj avaient l’habitude d’avoir ces mnémoniques pour interagir avec les Khansamas/Butlers natifs.— Debanjan Basu (@arathorn_gondor) 12 décembre 2022

Hilarant, non ?

