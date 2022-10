Essayez cet exercice pour un soulagement en douceur de la fatigue visuelle

Tout le monde a entendu parler du yoga. Mais qu’en est-il du yoga des yeux ? On dit que cette pratique douce aide à soulager la fatigue oculaire, un problème de plus en plus courant associé à une utilisation intensive des écrans. À l’occasion de la Journée mondiale de la vue, jeudi 13 octobre, retour sur cette pratique vieille de plusieurs décennies et ses bienfaits sur la fatigue visuelle.

Des ordinateurs et tablettes aux smartphones, de nos jours, de nombreuses personnes passent des heures devant des écrans, et cela peut être associé à divers maux. Si vous passez vos journées sur l’un de ces appareils, vous avez probablement déjà ressenti une gêne au niveau des yeux, notamment en fin de journée, qui peut se traduire par une sécheresse, une irritation, une vision trouble ou même un mal de tête. Ces symptômes sont susceptibles d’être associés à l’asthénopie, c’est-à-dire à la fatigue visuelle ou à la fatigue oculaire. Ce n’est pas un problème grave, mais cela peut causer un certain inconfort au quotidien. C’est pourquoi certains ophtalmologistes recommandent désormais d’essayer le yoga des yeux, une pratique aux multiples bienfaits.

Qu’est-ce que le yoga des yeux ?

Comme toute forme de yoga, ce type de gymnastique oculaire est basé sur une série d’exercices oculaires conçus pour entraîner et renforcer les muscles de cette partie du corps. Selon l’Institut Laser Vision Noémie de Rothschild, basé à Paris et spécialisé dans la chirurgie réfractive, le yoga des yeux est une technique “inspirée de la médecine traditionnelle ayurvédique, [and] développé par le Dr Bates et le Dr Agarwal en 1920, [which] vise à améliorer la fonction visuelle en s’appuyant sur l’anatomie de l’œil et le fonctionnement naturel des yeux.

Comme les autres muscles du corps, avec l’entraînement, les muscles oculomoteurs se fatiguent moins vite, réduisant ainsi la fatigue visuelle à long terme et d’autres symptômes associés à une utilisation intensive des écrans. De nombreux professionnels de la santé s’accordent également à dire que le yoga des yeux est bénéfique pour la concentration, et encore plus pour le sommeil.

Deux exercices pour lutter contre la fatigue visuelle

S’il est conseillé de pratiquer le yoga des yeux avec un professionnel formé, il existe plusieurs exercices qui peuvent être réalisés à la maison pour renforcer les muscles oculomoteurs, ou lutter contre la sécheresse, à commencer par le clignement des yeux. Cela peut sembler anodin, mais le clignement peut aider à répartir le liquide lacrymal sur la surface de l’œil, et ainsi mieux le nettoyer et le protéger.

L’Institut Laser Vision Noémie de Rothschild recommande l’exercice du crayon, qui consiste à tenir un crayon à hauteur des yeux entre l’index et le pouce. Ensuite, rapprochez l’objet de votre visage en le suivant du regard et de la concentration, tout en expirant, puis éloignez-le de la même manière en inspirant. Ce mouvement doit être répété plusieurs fois pour aider à soulager la fatigue visuelle et à la prévenir. de revenir trop souvent.

Bien que le yoga des yeux puisse être bénéfique pour lutter contre la fatigue oculaire, il est également important d’identifier toutes ses causes sous-jacentes. Si le problème est récurrent, un contrôle de la vue peut être nécessaire.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici