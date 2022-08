Essayez ces conseils pour vous débarrasser de l’oppression thoracique due à l’anxiété

Environ 40 millions d’adultes aux États-Unis souffrent d’anxiété et présentent des symptômes tels que la nervosité, une respiration rapide et un cœur qui bat la chamade. Ce sont les symptômes d’anxiété typiques que beaucoup de gens connaissent. Un symptôme moins connu est la douleur thoracique.

L’oppression thoracique est souvent une manifestation physique de crises de panique ou d’anxiété. Selon une étude de 2018, 30 à 40% des visites aux urgences car les douleurs thoraciques non liées à une crise cardiaque sont dues à l’anxiété. Voici tout ce que vous devez savoir sur la douleur thoracique anxieuse et comment la distinguer d’une crise cardiaque.

Pourquoi l’anxiété provoque-t-elle une sensation d’oppression dans la poitrine ?

L’anxiété est notre réponse naturelle du corps au stress. Lorsque nous éprouvons de la peur, notre système nerveux autonome réponse de combat ou de fuite est activé pour nous protéger. Cette réponse comprend à la fois des changements cérébraux et corporels. Nos cerveaux sont inondés de adrénaline et cortisolalors que les changements physiques comprennent transpiration, essoufflement ou contraction des muscles. À mesure que vos muscles se tendent et que votre fréquence cardiaque augmente, vous pouvez commencer à hyperventiler et contribuer aux douleurs thoraciques.

À quoi ressemble la douleur thoracique anxieuse?

Douleur thoracique est un symptôme courant des attaques de panique. L’oppression thoracique causée par l’anxiété peut se présenter de plusieurs façons. Pour certains, l’apparition de l’inconfort thoracique peut être progressive, tandis que d’autres peuvent le ressentir très rapidement.

Commun descriptions de l’anxiété les douleurs thoraciques comprennent :

Oppression ou tension dans la poitrine

Douleurs aiguës, lancinantes ou lancinantes

Douleurs thoraciques persistantes

Engourdissement ou douleur sourde dans la poitrine

Contractions ou spasmes musculaires

Si vous n’avez pas ressenti d’oppression dans la poitrine à cause de l’anxiété, cela peut être une expérience alarmante. Pour beaucoup, les symptômes ressemblent beaucoup à une crise cardiaque. Bien qu’ils soient similaires, il existe des différences significatives entre les deux.

Productions SDI/Getty Images



Quelle est la différence entre une crise de panique et une crise cardiaque ?

Parfois, il peut être difficile de différencier les douleurs thoraciques anxieuses des autres types de douleurs thoraciques, surtout si vous êtes prédisposé aux crises cardiaques ou à d’autres problèmes cardiaques. Les crises cardiaques résultent de blocages dans l’artère coronaire.

La différence la plus significative et identifiable entre l’oppression thoracique due à l’anxiété et une crise cardiaque est l’emplacement de la douleur. Le plus souvent, la douleur et l’oppression causées par l’anxiété se situent dans la poitrine, tandis que la douleur d’une crise cardiaque se propage vers d’autres parties du corps, comme le bas de votre bras ou votre épaule. La façon dont vous ressentez la douleur thoracique est également différente. La douleur thoracique anxieuse a tendance à être plus aiguë, tandis que la douleur thoracique liée à une crise cardiaque a été décrite comme forte pression ou étanchéité. Une autre différence importante est lorsque ces attaques se produisent — Les crises cardiaques sont plus susceptibles de se produire pendant l’effort, alors que les crises de panique surviennent fréquemment pendant le repos.

Si vous ressentez des douleurs à la poitrine, il est préférable de consulter un médecin, même si cela est associé à de l’anxiété. Il est préférable de connaître et de gérer votre anxiété plutôt que de risquer qu’elle soit quelque chose de plus grave qui ne soit pas traité.

Quelle est la différence entre l’anxiété et une attaque de panique ?

Les termes attaque de panique et anxiété sont souvent utilisés de manière interchangeable, bien qu’il s’agisse de deux expériences très différentes, en particulier lorsqu’il s’agit de douleurs thoraciques. Anxiété quotidienne n’entraîne généralement pas de douleur thoracique chez la plupart des gens. Les crises de panique et d’anxiété sont plus graves et peuvent être débilitantes pendant qu’elles se produisent. L’oppression thoracique est l’une des plus courantes symptômes d’une attaque de panique ou un trouble panique.

Une autre distinction à faire est entre une crise d’angoisse et une attaque de panique. Anxiété et crises de panique se ressemblent pourtant crises d’angoisse sont généralement moins intenses et provoquées par un déclencheur spécifique. Les attaques de panique peuvent se produire avec apparemment aucune source. Les attaques de panique peuvent durer n’importe où 5 à 20 minutes. La durée et la fréquence dépendront de la gravité de votre trouble panique.

Comment se débarrasser de l’oppression thoracique due à l’anxiété

Se débarrasser des douleurs thoraciques peut être difficile en ce moment. Cependant, ces tactiques simples peuvent vous aider à reprendre le contrôle de la situation.

Reconnaître ce qui se passe

Lorsque vous êtes éprouver des symptômes d’anxiété ou d’attaque de panique, il est important de reconnaître qu’ils se produisent et de les accepter – cela vous aidera à surmonter ce que vous vivez. La reconnaissance peut également vous aider à déterminer les décisions à prendre concernant la situation. Si vous vous rendez compte que vous êtes trop stimulé, vous pouvez vous retirer de la situation pour gérer les symptômes.

Concentrez-vous sur votre respiration

Calmant exercices de respiration peut aider à neutraliser l’essoufflement ou l’augmentation des symptômes de la fréquence cardiaque associés à l’anxiété. Se concentrer sur la respiration peut vous aider mettre fin à la réponse au stress. Vous devez vous attendre à ce que cela prenne quelques minutes de respiration intentionnelle pour ressentir un soulagement. Vous pouvez utiliser des exercices et des techniques de respiration n’importe où, aussi souvent que nécessaire.

Commun exercices de respiration pour l’anxiété:

4-7-8 respiration : Cette technique de respiration simple mais efficace peut réduire le stress. Pour effectuer 4-7-8, inspirez pendant quatre temps, retenez votre souffle pendant sept temps et expirez pendant huit temps.

Cette technique de respiration simple mais efficace peut réduire le stress. Pour effectuer 4-7-8, inspirez pendant quatre temps, retenez votre souffle pendant sept temps et expirez pendant huit temps. La boite souffle : Box souffle est utilisé pour ralentir votre respiration. Commencez par expirer complètement, inspirez quatre fois, maintenez pendant encore quatre temps, puis expirez pendant encore quatre temps. Répétez le processus trois à quatre fois.

Box souffle est utilisé pour ralentir votre respiration. Commencez par expirer complètement, inspirez quatre fois, maintenez pendant encore quatre temps, puis expirez pendant encore quatre temps. Répétez le processus trois à quatre fois. Respiration du ventre: Aussi connue sous le nom de respiration du diaphragme, la respiration ventrale offre une profonde sensation de relaxation. Pour vous entraîner, placez votre main gauche sur votre cœur, puis votre main droite sur votre ventre. Inspirez lentement et sentez votre ventre se gonfler. Puis expirez lentement et sentez votre ventre se contracter.

10’000 heures/Getty Images



Utilisez la technique 3-3-3

Parfois, vous pouvez attraper des symptômes d’anxiété rampants. Vous pouvez utiliser le Technique d’anxiété 3-3-3 pour freiner les symptômes physiques. L’utilisation de cette technique peut vous aider à vous sentir ancré et plus en contrôle. C’est simple à faire et c’est un moyen efficace de vous distraire des déclencheurs qui peuvent causer de l’anxiété et de rediriger votre attention.

Voici comment utiliser la règle 3-3-3 :

1. Nommez trois choses que vous pouvez voir autour de vous. Concentrez-vous sur ce qu’ils sont et notez les caractéristiques d’identification comme leur couleur et leur texture.

2. Ensuite, nommez trois choses que vous pouvez entendre. Sont-ils aigus ou bruyants ?

3. Enfin, choisissez trois parties de votre corps à déplacer.

Chercher une thérapie

Des techniques à court terme pour vous aider à gérer les symptômes d’anxiété en ce moment sont essentielles. Cependant, ils ne traitent pas la cause sous-jacente de votre anxiété. Lorsque les crises d’anxiété ou les douleurs thoraciques causées par les symptômes d’anxiété deviennent fréquentes, il est temps de consulter un médecin. Travailler avec un thérapeute et thérapie cognitivo-comportementale sera en mesure d’aider à identifier les déclencheurs et de vous doter de méthodes d’adaptation adéquates. Les techniques d’adaptation vous aideront à vous sentir plus confiant et à contrôler la situation, ce qui peut atténuer les symptômes. La TCC utilise plusieurs techniques pour identifier et reprogrammer les pensées et comportements négatifs qui déclenchent l’anxiété.

La TCC est un traitement efficace pour les conditions suivantes :

Trouble panique

Désordre anxieux généralisé

Trouble d’anxiété sociale

Trouble obsessionnel compulsif

Trouble de stress post-traumatique

Trouble de deuil prolongé

Trop long; n’a pas lu ?

L’anxiété d’oppression dans la poitrine peut être alarmante, surtout si vous ne l’avez jamais ressentie. Des techniques instantanées telles que la respiration profonde et la règle 3-3-3 peuvent aider mais ne résolvent pas le problème. Lorsque l’anxiété ou les crises de panique sont à l’origine de votre oppression thoracique, il est préférable de traiter la cause sous-jacente de ce qui vous rend anxieux.

Vous devriez consulter un médecin immédiatement si :

L’oppression dans la poitrine dure plus de 10 minutes.

La douleur commence à irradier de votre poitrine et dans vos bras.

Vous commencez à développer d’autres symptômes physiques.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.