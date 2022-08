Essayez ces aliments riches en fibres pour améliorer votre digestion

Si votre médecin vous dit que vous devez consommer plus de fibres, cela pourrait ne pas déclencher une vague d’excitation. Vous avez entendu des gens parler de leurs expériences désagréables en consommant des suppléments de fibres mélangés à de grands verres d’eau. Mais bon, c’est bon pour toi, non ?

Oui, les fibres sont un élément essentiel d’une alimentation saine. La plupart des Américains le savent, mais seulement 5% de la population américaine consomme la quantité recommandée de fibres chaque jour, selon la National Library of Medicine. Beaucoup de gens pensent qu’ils ont plus de fibres dans leur alimentation qu’ils n’en ont en réalité. Mais beaucoup ont également des idées fausses, telles que la consommation de plus de fibres signifie une alimentation plus terne et plus fade.

Il y a de bonnes nouvelles, cependant. Les fibres se trouvent dans de nombreux aliments délicieux faciles à intégrer à votre alimentation. Explorons davantage les avantages des fibres et certaines des meilleures sources de fibres que vous pouvez manger.

Qu’est-ce que la fibre et quels sont ses bienfaits ?

Les fibres alimentaires — celles que votre médecin vous demande de consommer — sont un type de glucides. Contrairement à de nombreux autres glucides, il ne peut pas être digéré, mais contribue à l’ensemble du processus de digestion. Il se présente sous deux formes : les fibres solubles (se dissolvent dans l’eau) et les fibres insolubles (ne se dissolvent pas dans l’eau). Chacun aide votre corps de différentes manières, mais il est important de noter que les deux types de fibres ont une variété d’avantages pour la santé. Voici quelques-unes des meilleures raisons d’augmenter votre consommation de fibres.

Réduit votre risque de maladie cardiaque

Selon la Mayo Clinic, les fibres solubles sont connues pour renforcer la santé cardiaque. Les experts médicaux attribuent cela à la façon dont les fibres ralentissent la digestion, réduisent la faim et interfèrent avec la production d’acides biliaires. Cela réduit le risque de développer un diabète – un prédicteur clé des maladies cardiaques – et un taux de cholestérol élevé.

Moins de chances de développer un diabète de type 2

Diabète de type 2 est une condition avec un large éventail de facteurs de risque, et tout le monde n’est pas également à risque de le développer. Mais des études ont montré que augmenter vos fibres insolubles l’apport peut réduire votre niveau de risque global. En particulier, la consommation de niveaux élevés de fibres provenant de grains entiers tels que le riz brun, le seigle et l’avoine a été associée à des niveaux plus faibles de risque de diabète.

Protège contre certains types de cancer

Augmenter votre apport en fibres alimentaires peut vous aider à éviter certains types de cancer. Bien que les effets varient en fonction d’autres facteurs et de sous-types spécifiques de cancer, les fibres solubles ont été liées à un risque réduit de nombreux types de cancer colorectal. Une étude ont également montré qu’un apport élevé en fibres pouvait réduire le risque de cancer du sein jusqu’à 25 %.

Soutient la santé digestive

Sebastian Kaulitzki/Photothèque scientifique/Getty Images



C’est peut-être l’avantage pour lequel la fibre est la plus connue. Les fibres aident à augmenter la taille et le poids de vos selles, ainsi que les ramollir. Cette facilite le passage des sellesce qui peut contribuer au bien-être général et réduire la probabilité que vous développiez des conditions telles que les hémorroïdes ou la maladie diverticulaire.

Prolonge votre vie

Lorsque vous combinez tous ces avantages, le résultat net est qu’une alimentation riche en fibres peut améliorer votre santé globale et prolonger votre vie. Une étude ont montré que la consommation régulière de fibres alimentaires, en particulier de céréales, réduisait le risque de décès dû à diverses causes de 24% à 56% chez les hommes et de 34% à 59% chez les femmes.

Aliments riches en fibres

Selon l’USDA Directives diététiques pour les Américains, 14 grammes pour 1 000 calories est la recommandation quotidienne en fibres alimentaires. Les femmes devraient viser 25 grammes de fibres par jour et les hommes 38 grammes par jour. Si vous êtes augmenter votre fibre apport, assurez-vous de le faire progressivement et voyez comment vous vous sentez avant d’en ajouter plus. Maintenant que nous connaissons les bienfaits des fibres sur la santé, passons aux les aliments les plus riches en fibres Contenu.

1. Graines de chia

Graines de chia sont de minuscules graines noires avec une texture gélatineuse lorsqu’elles sont mélangées avec un liquide. Ils sont populaires parmi les amateurs de santé naturelle pour leur profil riche en nutriments, qui comprend du calcium, du magnésium, du phosphore, des acides gras oméga-3 et, oui, des fibres. Beaucoup de gens les aiment dans les smoothies, les yaourts, les céréales et les flocons d’avoine.

Grammes de fibres : 2 cuillères à soupe de graines de chia contiennent 10 grammes de fibres, ce qui se traduit par 34,4 grammes de fibres pour 100 grammes de graines.

2. Pop-corn

Vous avez bien lu, pop-corn. Mais, avant de courir au théâtre le plus proche et d’en tremper un grand seau dans du beurre, rappelez-vous que la façon dont vous préparez votre pop-corn est importante. Si vous en voulez le plus pour la santé aliments riches en fibres, il est préférable de faire éclater vos noyaux. Si vous avez besoin d’un peu de saveur, essayez une garniture légère d’huile d’olive et de sel.

Grammes de fibres : 3 tasses de maïs soufflé (pas de grains) contiennent 3,5 grammes de fibres, ce qui équivaut à 14,4 grammes de fibres pour 100 grammes de maïs soufflé.

3. Amandes

Les amandes font partie des meilleures sources de fibres, tant que vous n’êtes pas allergique aux noix. Ils sont extrêmement denses en nutriments, notamment en graisses saines, en magnésium, en manganèse et en vitamine E. Ils sont également riches en fibres, ce qui en fait une collation puissante et saine.

Grammes de fibres : 1 once d’amandes contient environ 3,5 grammes de fibres, soit environ 13,3 grammes pour 100 grammes de noix.

Benjamin Egerland/ EyeEm/Getty Images



4. Chocolat noir

Cela peut surprendre, mais les experts en santé vantent depuis longtemps les bienfaits du chocolat noir pour la santé. Il s’avère qu’il n’est pas seulement riche en antioxydants, mais aussi un excellente source de fibres. Gardez à l’esprit, cependant, que vous n’obtiendrez pas tous les avantages à moins que vous ne choisissiez un chocolat à faible teneur en sucre ajouté et noir à au moins 70 %.

Grammes de fibres : Un morceau de 1 once de 70% à 85% de cacao contient environ 3,1 grammes de fibres, ce qui équivaut à 10,9 grammes de fibres pour 100 grammes de chocolat.

5. Avoine

L’avoine est un choix de petit-déjeuner populaire pour beaucoup, et elle présente de puissants avantages pour la santé, notamment une variété d’antioxydants, de vitamines et de minéraux. Mais surtout, ils sont riches en fibres et excellents pour la digestion. L’avoine, en particulier, contient une fibre appelée bêta-glucane, dont il a été démontré qu’elle aider à contrôler la glycémie et le cholestérol. L’avoine coupée en acier est la plus riche en fibres car elle est moins transformée que l’avoine roulée ou l’avoine rapide.

Grammes de fibres : 1 tasse d’avoine crue contient environ 16,5 grammes de fibres, ce qui se traduit par 10,1 grammes de fibres pour 100 grammes d’avoine.

6. Pois cassés

Les pois cassés regorgent de nutriments et riche en protéines et en fibres. Ils sont surtout connus pour faire une excellente soupe, mais ils sont également pratiques pour une collation croustillante ou cuits en sauce pour une casserole ou une sauce.

Grammes de fibres : 1 tasse de pois cassés bouillis contient environ 16 grammes de fibres, soit environ 8,3 grammes de fibres pour 100 grammes de pois cassés.

7. Lentilles

Comme les pois cassés, les lentilles font partie de la famille des légumineuses. Cela signifie qu’ils sont similaires chargé de protéines et de fibres, ainsi que de nombreux autres nutriments. Ils fonctionnent bien comme substitut de viande dans de nombreux plats, et ils sont également un ingrédient populaire dans les soupes.

Grammes de fibres : 1 tasse de lentilles bouillies contient environ 13 à 15 grammes de fibres, soit environ 7,3 grammes de fibres pour 100 grammes de lentilles.

8. Pois chiches

Les pois chiches, également connus sous le nom de pois chiches, sont encore un autre membre de la famille des légumineuses (vous sentez un thème ici ?), ce qui en fait un autre excellente source de fibres et de protéines. Ils sont l’une des options alimentaires les plus diverses de cette liste. Vous pouvez les réduire en purée pour faire du houmous, les rôtir et les ajouter à une salade, ou les mettre dans une soupe minestrone.

Grammes de fibres : 1 tasse de pois chiches cuits contient environ 12 grammes de fibres, ce qui équivaut à environ 7 grammes de fibres pour 100 grammes de pois chiches.

9. Haricots rouges

Oui, nous sommes de nouveau dans la famille des légumineuses. Les haricots rouges sont un autre bon choix pour un régime riche en fibres, et ils sont populaires dans les salades de haricots, les piments ou même les salades de pâtes. Une soupe italienne classique, pasta e fagioli, contient également des haricots rouges.

Grammes de fibres : 1 tasse de haricots rouges cuits contient environ 12,2 grammes de fibres, ce qui correspond à environ 6,8 grammes de fibres pour 100 grammes de haricots.

10. Avocats

Les avocats sont l’une des meilleures choses que vous puissiez manger pour des graisses saines, mais ils sont aussi étonnamment faible en glucides et riche en fibres. Étalez-les sur du pain grillé ou comme garniture sur des sandwichs, ou faites du bon guacamole à l’ancienne pour une trempette savoureuse.

Grammes de fibres : 1 tasse d’avocat cru contient environ 10 grammes de fibres, ce qui donne environ 6,7 grammes de fibres pour 100 grammes de fruits.

11. Framboises

Les framboises sont l’un des nombreux fruits qui fournissent toutes sortes d’antioxydants et d’autres nutriments. Ils se distinguent également comme l’un des fruits les plus riches en fibres options que vous pouvez manger, et elles sont délicieuses. Associez-les à des graines de chia dans un pudding aux graines de chia maison pour une gâterie incroyablement riche en fibres.

Grammes de fibres : 1 tasse de framboises contient environ 8 grammes de fibres, soit environ 6,5 grammes de fibres pour 100 grammes de baies.

Melanie Hobson/ EyeEm/Getty Images



12. Coeur d’artichaut

Les artichauts sont un légume facilement négligé, et c’est dommage car ils sont incroyablement riche en nutriments et dense en fibres. Ils sont également remarquables pour leurs effets positifs sur le cholestérol. Faites-les rôtir pour en faire une trempette aux artichauts, faites-les cuire sur une pizza ou mangez-les tout simplement.

Grammes de fibres : 1 tasse de cœurs d’artichauts cuits contient environ 14 grammes de fibres, ce qui équivaut à environ 5,4 grammes de fibres pour 100 grammes d’artichauts.

13. Choux de Bruxelles

choux de Bruxelles ont longtemps eu mauvaise réputation auprès des enfants. Si vous ne les avez jamais essayés sérieusement à l’âge adulte, c’est peut-être le moment. Ils sont riches en antioxydants, en vitamine K et en de nombreux autres minéraux. Et ce sont d’excellentes sources de fibres.

Grammes de fibres : 1 tasse de choux de Bruxelles bouillis contient environ 4 grammes de fibres, ce qui équivaut à environ 3,8 grammes de fibres pour 100 grammes de choux.

14. Poires

Si vous avez toujours penché vers les pommes comme fruit à pépins de votre choix, vous voudrez peut-être le changer et donner poires un essai pour un boost de fibres. Comme les pommes, elles sont pleines de saveur et riches en vitamine C et en vitamine K. Mais les poires ont aussi une douceur plus riche et sirupeuse que les pommes, surtout lorsqu’elles sont mûres. Tranchez-les et mélangez-les sur une salade ou mangez-les directement du cœur. Quoi qu’il en soit, vous obtenez une bonne dose de fibres.

Grammes de fibres : 1 poire moyenne contient environ 5,5 grammes de fibres, soit environ 3,1 grammes de fibres pour 100 grammes de fruit.

15. Quinoa

Bien qu’il s’agisse en fait d’une graine, le quinoa est classé comme un grain entier. Il a gagné en popularité ces dernières années en raison de son rôle de substitut de céréales sans gluten, ainsi que de son profil riche en nutriments. Avec tous ses autres attributs, vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que le quinoa est aussi une excellente source de fibres.

Grammes de fibres : 1 tasse de quinoa cuit contient environ 5 grammes de fibres, ce qui correspond à environ 2,8 grammes de fibres pour 100 grammes de quinoa.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.