Essayez ces aliments pour le cerveau pour améliorer votre humeur

“Notre cerveau a évolué pour manger presque n’importe quoi pour survivre, mais nous savons de plus en plus qu’il existe un moyen de l’alimenter pour améliorer la santé mentale globale”, a déclaré le Dr Ramsey, auteur du livre “Eat to Beat Depression and Anxiety”. “Nous savons que si vous mangez un tas d’ordures, vous vous sentez comme des ordures, mais l’idée que cela s’étend à notre risque pour la santé mentale est un lien que nous n’avions pas établi en psychiatrie jusqu’à récemment.”

Essayez de nouveaux aliments « cérébraux »

Pour aider les patients à se souvenir des meilleurs aliments à manger pour soutenir la santé du cerveau, le Dr Ramsey a conçu un mantra simple : « Fruits de mer, légumes verts, noix et haricots – et un peu de chocolat noir. Il organise également un cours de cuisine en ligne gratuit (le prochain est le 7 février) appelé “Mental Fitness Kitchen”.

Pour le défi Eat Well de cette semaine, essayez d’ajouter à votre assiette de nouveaux aliments qui ont été associés à une meilleure santé cérébrale. Cette liste est basée sur les suggestions du Dr Naidoo et du Dr Ramsey. Une grande partie de la science sur les avantages possibles pour le cerveau de divers aliments en est encore à ses débuts, et la consommation de ces aliments n’entraînera pas de changements d’humeur du jour au lendemain. Mais l’incorporation de plusieurs de ces aliments dans vos repas améliorera la qualité globale de votre alimentation quotidienne – et vous remarquerez peut-être une différence dans la façon dont vous vous sentez.

Légumes-feuilles

Le Dr Ramsey appelle les légumes-feuilles la base d’un régime alimentaire sain pour le cerveau, car ils sont bon marché, polyvalents et ont un rapport élevé entre nutriments et calories. Le chou frisé est son préféré, mais les épinards, la roquette, le chou vert, les feuilles de betterave et les blettes sont également d’excellentes sources de fibres, de folate et de vitamines C et A. Si vous n’êtes pas un fan de salades, ajoutez des légumes verts aux soupes, ragoûts, sautés et smoothies, ou transformez-les en pesto. Il recommande également d’ajouter une petite portion d’algues (le “vert feuillu de la mer”) à votre assiette une fois par semaine comme source d’iode, de fibres, de zinc et de phytonutriments supplémentaires.

Fruits et légumes colorés

Plus votre assiette est colorée, meilleure est la nourriture pour votre cerveau. Des études suggèrent que les composés présents dans les fruits et légumes aux couleurs vives comme les poivrons rouges, les myrtilles, le brocoli et l’aubergine peuvent affecter l’inflammation, la mémoire, le sommeil et l’humeur. Les aliments rougeâtres-violacés sont des «acteurs puissants» dans cette catégorie. Et n’oubliez pas les avocats, qui sont riches en graisses saines qui améliorent l’absorption des phytonutriments d’autres légumes.

Fruits de mer

Les sardines, les huîtres, les moules, le saumon sauvage et la morue sont des sources d’acides gras oméga-3 à longue chaîne essentiels à la santé du cerveau. Les fruits de mer sont également une bonne source de vitamine B12, de sélénium, de fer, de zinc et de protéines. Si vous ne mangez pas de poisson, les graines de chia, les graines de lin et les algues sont également de bonnes sources d’oméga-3. Pour ceux qui ont un budget limité, le saumon en conserve est une option plus abordable, a déclaré le Dr Naidoo.