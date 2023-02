Essayez ces 6 méthodes pour gérer la solitude et vous sentir heureux

Presque 60% des personnes déclarent avoir vécu la solitude à un moment donné de leur vie. La solitude peut faire vous avez l’impression de ne pas vous intégrer ou de détruire votre estime de soi.

C’est pourquoi beaucoup de gens ne discutent pas ouvertement de leurs sentiments – c’est douloureux. Mais c’est la chose à propos de la solitude; il vous veut à lui-même. La seule façon de passer outre est d’en parler. Alors, parlons de la solitude et de ce qu’il faut faire si vous la ressentez.

Comment la solitude peut-elle affecter votre santé mentale ?

La solitude peut arriver à n’importe qui ; ce n’est pas limité aux personnes timides ou réservées. Cela peut aussi arriver à la vie de la fête.

La solitude est déclenchée par, mais sans s’y limiter :

Problèmes de santé mentale comme la dépression

Traumatisme ou perte

Problèmes de santé chroniques ou handicaps

Discrimination

Changements de vie

Stress financier

Facteurs socio-économiques

La solitude peut devenir épuisante sur le plan émotionnel si on lui en donne la chance et avoir un impact considérable sur votre santé mentale. C’est plus que de la tristesse. Solitude et dépression peuvent former un cercle vicieux qui se nourrit l’un de l’autre – la solitude peut exacerber les symptômes de la dépressionet vous ressentez des symptômes lorsque vous êtes seul.

La solitude peut survenir par courtes périodes tout au long de la vie d’une personne ou devenir une maladie chronique vécue par une personne. La solitude chronique peut amener une personne à penser négativement à elle-même et à augmenter son risque de dépression et anxiété. À long terme, il peut entraver la cognition de quelqu’uncomme la résolution de problèmes et la concentration.

Stratégies d’adaptation si vous éprouvez de la solitude

La solitude n’est pas un défaut de caractère et ne doit pas durer éternellement. Bien que ce soit un voyage à traverser, vous pouvez faire face et sortir de la solitude. Essayer en utilisant ces stratégies quand vous vivez la solitude.

1. Reconnaissez ce que vous ressentez

Cela peut sembler petit, mais nommer ce que vous ressentez est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire lorsque vous faites face à la solitude. C’est la base de tout ce que vous ferez ensuite. Vous ne pouvez pas trouver de solution à quelque chose si vous ne savez pas à quoi vous avez affaire.

Le commun symptômes de solitude comprennent, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :

Troubles du sommeil ou insomnie

Se sentir épuisé et avoir peu d’énergie

Se sentir hyper critique envers soi-même

Se sentir anxieux

Difficulté à se connecter avec les autres

Sentiments négatifs de doute de soi ou d’estime de soi

Une fois que vous acceptez que vous vous sentez seul, vous pouvez prendre du recul et voir comment cela affecte votre vie. Ensuite, vous pouvez décider quoi faire ensuite.

2. Utilisez votre temps

Prendre votre temps seul et l’utiliser pour réaliser quelque chose que vous voulez est un moyen de reprendre le contrôle d’être seul. Cela détourne l’attention de la solitude et du souhait d’être avec des gens vers quelque chose que vous attendez avec impatience.

Vous pouvez reprendre votre temps comme bon vous semble. Peut-être qu’il s’agit d’adopter un nouveau passe-temps ou de travailler vers un objectif que vous avez. Ou peut-être qu’il est temps de gagner du temps pratiquer le yoga. Le but est de choisir quelque chose qui vous aide à vous connecter avec vous-même et ce que vous ressentez. Il est important que vous valorisiez l’activité que vous choisissez.

3. Établissez des liens avec les autres

La solitude découle du manque de liens significatifs avec les autres. L’une des meilleures façons de faire face à la solitude serait d’avoir l’intention de rencontrer des gens et de cultiver des relations. La façon dont vous choisissez de vous présenter dépend entièrement de vous. Cela peut être n’importe quoi – faire du bénévolat, rejoindre un cours ou passer du temps avec votre famille.

Sauter dans la socialisation peut devenir écrasant. Souvenez-vous de quelques éléments clés lorsque vous vous faites des amis :

Respectez vos limites : Si vous ne vous épanouissez pas dans les grands groupes, recherchez des situations qui vous permettent de vous connecter avec les autres à plus petite échelle. Vous devez également aller au rythme qui convient à vos besoins. En faire trop peut rendre difficile le maintien de vos objectifs.

: Si vous ne vous épanouissez pas dans les grands groupes, recherchez des situations qui vous permettent de vous connecter avec les autres à plus petite échelle. Vous devez également aller au rythme qui convient à vos besoins. En faire trop peut rendre difficile le maintien de vos objectifs. Être patient: Construire des relations avec de nouvelles personnes prend du temps. Même lorsque vous prenez l’initiative et tendez la main, cela peut prendre un certain temps pour vous sentir à l’aise et vous débarrasser des sentiments négatifs. Ne vous précipitez pas.

Construire des relations avec de nouvelles personnes prend du temps. Même lorsque vous prenez l’initiative et tendez la main, cela peut prendre un certain temps pour vous sentir à l’aise et vous débarrasser des sentiments négatifs. Ne vous précipitez pas. Rechercher des relations saines: Les expériences négatives passées contribuent souvent à des sentiments d’aliénation ou de solitude. Être intentionnel à propos de vos besoins avec les gens aidera à établir le bon ton.

4. Utilisez des groupes de soutien par les pairs

Rencontrer les autres, c’est bien, mais parfois, la connexion la plus profonde vient de personnes qui comprennent ce que vous traversez. Il existe divers groupes de soutien en ligne qui vous permettront de partager des expériences et de nouer des relations avec des personnes partageant les mêmes intérêts.

Si vous préférez vous rencontrer en personne, vous pouvez utiliser la National Alliance on Mental Illness’s localisateur de groupe de soutien pour en trouver un dans votre région.

5. Donnez la priorité aux soins personnels

Il est facile de supposer que le remède ultime à la solitude est de se connecter avec les autres et de laisser tout le reste de côté. Mais quand tu es au plus profond de la solitude, prendre soin de soi est essentiel. Prendre soin de soi est un grand terme; décomposons-le.

Bien manger: Prioriser un alimentation bien équilibrée est important pour votre corps et votre esprit. Assurez-vous de consommer suffisamment de glucides complexes, de légumes-feuilles et d’acides gras pour booster votre humeur. Éviter aliments qui déclenchent l’anxiété et dépression comme les gras trans et les sucres transformés.

Prioriser un est important pour votre corps et votre esprit. Assurez-vous de consommer suffisamment de glucides complexes, de légumes-feuilles et d’acides gras pour Éviter l’anxiété et comme les gras trans et les sucres transformés. Faites bouger votre corps : Des études ont montré que l’exercice régulier peut aider gérer les facteurs de stress et rehaussez votre humeur et confiance. Essayez d’intégrer à faible impact formes d’exercice comme parler ou danser pour commencer.

: Des études ont montré que l’exercice régulier peut aider gérer les facteurs de stress et rehaussez votre humeur et confiance. Essayez d’intégrer à faible impact comme parler ou danser pour commencer. Assurez-vous de dormir suffisamment : Le sommeil affecte directement santé mentale . La privation de sommeil est liée à une diminution de la régulation émotionnelle, du stress et des problèmes de concentration. Aussi souvent que vous le pouvez, assurez-vous de dormir 7 à 9 heures par nuit.

: Le sommeil affecte directement . La privation de sommeil est liée à une diminution de la régulation émotionnelle, du stress et des problèmes de concentration. Aussi souvent que vous le pouvez, assurez-vous de dormir 7 à 9 heures par nuit. Se détendre : N’oubliez pas de vous donner le temps de vous déconnecter de tout et de vous détendre. Pour certaines personnes, c’est un bain moussant ; pour d’autres, c’est lire ou écouter de la musique.

: N’oubliez pas de vous donner le temps de vous déconnecter de tout et de vous détendre. Pour certaines personnes, c’est un bain moussant ; pour d’autres, c’est lire ou écouter de la musique. Pratiquer la gratitude: Être intentionnel à propos de pratiquer la gratitude est une stratégie quotidienne utile pour réduire le stress et symptômes de dépression. Cela peut également vous aider à établir de nouvelles relations. Commencez à pratiquer la gratitude en écrivant vos sentiments dans un journal et en vous donnant le temps de réfléchir.

6. Envisagez une thérapie

Il n’y a pas de véritable diagnostic pour la solitude, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir d’aide pour vos sentiments. Lorsque la solitude est comorbide avec d’autres conditions, comme la dépression, cela peut changer votre façon de vivre. Vous avez parfois besoin d’aide avec la solitude au-delà des stratégies d’auto-assistance, et ce n’est pas grave. Parfois, le problème fondamental doit être traité en thérapie.

Travailler avec un thérapeute à travers thérapie cognitivo-comportementale vous aidera à défier les pensées négatives et à diriger vos pensées, vos émotions et vos actions de manière plus constructive. Si vous ne pouvez pas vous permettre une thérapie traditionnelle, envisagez plateformes en ligne ou options thérapeutiques abordables qui ne nécessitent pas d’assurance. Commencer une thérapie peut sembler intimidant, surtout si vous ne savez pas par où commencer. Commencez à chercher le meilleur thérapeute par l’intermédiaire de votre fournisseur de soins de santé, de ressources en ligne ou de groupes locaux.

La solitude peut sembler incroyablement isolante, mais vous n’êtes pas seul.

