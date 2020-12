Que vous soyez au régime ou simplement d’humeur pour une collation légère, le makhana ou la noix de renard est le choix parfait pour vous. Ils ont une tonne de bienfaits avec des protéines et du calcium et peuvent être utilisés de différentes manières. Au lieu de grignoter un peu ou deux, comme on le ferait avec des frites et d’autres collations frites, ce plat faible en calories et miam peut être apprécié en portions copieuses.

Essayez ces recettes passionnantes de makhana pour vos collations d’hiver!

Makhana rôti aux épices-masala

Cette délicieuse collation est la chose la plus simple qui soit. Prenez deux tasses de makhana et faites-les rôtir dans une cuillère de ghee pendant 8 à 10 minutes. Saupoudrer 1 cuillère à café de chaat masala et de poudre de piment rouge. Ajouter ¼ de cuillère à café de poudre de curcuma et mélanger le sel et le poivre selon le goût. Mélangez-les bien jusqu’à ce que la couche d’épices mange le renard. Laissez-les refroidir avant de servir.

Makhana au caramel

Vous manquez les pop-corn au caramel spéciaux dans les multiplex? N’ayez crainte, vous pouvez en faire une alternative saine à la maison. Faites rôtir du makhana dans du ghee et laissez-les refroidir. Faites fondre du jaggery en poudre dans de l’eau dans une casserole. Une fois qu’il bout et épaissit, retirez-le de la flamme. Maintenant, enduisez les makhana rôtis de ce caramel et laissez-les reposer quelques minutes.

Makhana Chivda

Alors que la chivda à base de riz aplati est un plat populaire dans le nord de l’Inde, essayez de remplacer l’ingrédient principal par du makhana et ce sera une collation incroyable.

Rôtissez du makhana dans du ghee et mettez-le de côté. Chauffer le ghee dans une casserole et ajouter 1 cuillère à café de graines de moutarde noire d’arachides. Ajouter la noix de coco séchée tranchée et le chana daal rôti. Assaisonner avec la poudre de piment rouge, le curcuma, le sel et le poivre. Ajouter le makhana rôti et faire revenir le tout jusqu’à ce que tout soit recouvert du mélange d’épices. Laisser refroidir et servir.

Peri Peri Makhana

Rôtissez une tasse de makhana. Mélangez un frottement sec avec du sel, de la poudre de piment peri-peri, une pincée de poivre. Maintenant, remettez le makhana dans la casserole et saupoudrez l’assaisonnement. Peri-Peri makhana est prêt!

Makhana Chaat

Faites chauffer de l’huile dans une poêle et ajoutez la poudre de piment rouge, le curcuma, le chaat masala, l’amchoor et la poudre de jeera rôtie. Ajoutez le makhana et faites-le griller très rapidement pour que rien ne brûle. Dans un bol, ajoutez les oignons finement hachés, la tomate, le piment vert et assaisonnez de sel. Ajoutez quelques feuilles de coriandre et pressez un demi-citron. Ajoutez le makhana et donnez-lui un bon mélange.