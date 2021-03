Soyons honnêtes, nos téléphones tiennent une place importante dans notre cœur. Vous pourriez être tenté de garder votre téléphone hors de portée et prêt à capturer la folie et le plaisir de Holi. Mais essayez de freiner cette envie car Holi n’est pas le festival le plus convivial pour les téléphones mobiles. Même si vous transportez des modèles coûteux et résistants à l’eau, vous ne savez jamais quelles solutions de couleur liquide ou quelles particules de poudre de couleur endommageront votre téléphone.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy